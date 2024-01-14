الآن ( 4 - 1 ) الشوط الثاني بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت يوتيوب في نهائي كأس السوبر الاسباني

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت في نهائي كأس السوبر الاسباني،مباراة ريال مدريد وبرشلونة (Real Madrid vs Barcelona match)؛ قمة نارية تجمع بين النادي الملكي ونظيره الكتالوني في نهائي كأس السوبر الإسباني، بعد انتصار ريال مدريد على أتلتيكو مدريد في نصف النهائي بنتيجة 5-3، ليلتقي مع نظيره نادي برشلونة الذي انتصر على أوساسونا 2-0، تابع معنا لمعرفة تفاصيل المباراة والقنوات الناقلة والتشكيلة المتوقعة.

تقدم لكم اليوم مباراة من العيار الثقيل في نهائي كأس السوبر الإسباني، حيث يلتقي فريقا برشلونة وريال مدريد في مواجهة مثيرة ومنتظرة يوم الأحد 14 يناير 2024. سيكون الملعب الذي سيحتضن هذا اللقاء الكروي الكبير هو "الأول بارك" في المملكة العربية السعودية.

ريال مدريد يسجل الهدف الرابع

رودريغو يسجل هدفًا رائعًا لصالح ريال مدريد في الدقيقة 66 من المباراة أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني. جاء الهدف بعد كرة عرضية أرضية متقنة من قدم فينسيوس جونيور، حيث قام الدفاع البرشلوني بالتصدي لها، لكن الكرة ارتدت ووصلت إلى رودريغو في منطقة الجزاء. ببراعة استقبل رودريغو الكرة وسدد بقوة داخل المرمى، سجل بها هدفًا يضيف لتقدم ريال مدريد في المباراة.

برشلونة يحاول العودة ولكن مدريد يضرب بثنائية

أحرز روبرت ليفاندوفسكي هدفًا رائعًا لصالح برشلونة في الدقيقة 33 من المباراة أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني. جاء الهدف بعد كرة عرضية دقيقة داخل منطقة الجزاء من الجهة اليسرى، حيث أرسل بالدي الكرة بعد تشتيتها من قبل الدفاع. وفي حدود المنطقة، استقبل البولندي روبرت ليفاندوفسكي الكرة ببراعة وسدد كرة على الطاير تسكن الشباك.

ولكن، ردًا فوريًا من ريال مدريد، سجل فينسيوس هدفًا آخر في الدقيقة 36 من علامة الجزاء، معززًا تقدم الفريق الملكي بثلاثة أهداف. هذا اللقاء يشهد تبادلًا مثيرًا للأحداث والأهداف، ويعد حدثًا هامًا في إطار المنافسات الكروية.

ريال مدريد يسجل هدفين في الدقائق الأولي من اللقاء

سجل فينسيوس جونيور هدفًا رائعًا لصالح ريال مدريد في الدقيقة 7 من المباراة أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني. جاء الهدف بعد تمريرة رائعة من جاك بيلينجهام التي وصلت إلى البرازيلي السريع. استغل فينسيوس جونيور التمريرة ببراعة وقام بمراوغة حارس مرمى برشلونة ببراعة قبل أن يسدد الكرة بيسراها داخل الشباك بإتقان.

لم تمر سوى ثلاث دقائق حتى شهدت المباراة جوولًا ثانيًا لصالح ريال مدريد، حيث نجح فينسيوس جونيور في تكرار الإنجاز وإضافة هدف آخر في الدقيقة 10. يظهر هذا الأداء الرائع للنجم البرازيلي في المباراة النهائية ليمنح ريال مدريد التقدم المبكر في المواجهة الحماسية.

ستكون المباراة متاحة للمشاهدة عبر بث مباشر، حيث يمكنكم متابعة أحداث وتطورات اللقاء المنتظر عبر القنوات الرياضية المختصة في نقل أحداث كرة القدم. من المتوقع أن يكون النهائي حافلاً بالمشاعر القوية والتنافس الشديد بين الفريقين.

تأهل ريال مدريد إلى هذا النهائي بعد فوز مثير على أتلتيكو مدريد بنتيجة 5-3 في مباراة ماراثونية، حيث شهدت المواجهة تبادلًا مثيرًا للأهداف وأداءً رائعًا من الفريقين. وسيسعى الريال للفوز باللقب لتعويض خسارته في النهائي السابق أمام برشلونة.

من جهة أخرى، يتطلع برشلونة إلى تحقيق اللقب بعد تأهله بشكل مستقر إلى النهائي. يُشار إلى أن اللقاء سيشهد تنافسًا حامي الوطيس وسط توقعات بأداء رائع من الفريقين ومجموعة من اللحظات المثيرة.

يستعد ريال مدريد للظهور للمرة الثالثة على التوالي في نهائي كأس السوبر الإسباني بعد فوزه على أتلتيكو مدريد في ديربي مدريد المثير يوم الأربعاء.

ويأمل الريال في الثأر من برشلونة بعد خسارة اللقب نسخة العام الماضي، والخسارة أمام الفريق الكتالوني بنتيجة 1-3 على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في المقابل، يسعي تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة إلي قيادة البارسا لتعزيز رقمه في قائمة الأكثر تتويجًا ببطولة السوبر الإسباني والوصول للقب الـ 15.

وتوج برشلونة بكأس السوبر الإسباني 14 مرة في تاريخه، مواسم 1983، 1991، 1992، 1994، 1996، 2005، 2006، 2009، 2010، 2011، 2013، 2016، 2018، 2023.

قاتل لوس بلانكوس من تأخره بهدف ليتقدم 2-1 بفضل جهود أنطونيو روديجر وفيرلاند ميندي، لكن بدا أنهم في طريقهم للخسارة أمام أتليتي للمرة الثانية هذا الموسم بعد هدف التعادل لأنطوان جريزمان وهدف روديجر في مرماه.

ومع ذلك، بدا كما لو أن آمالهم في كأس السوبر تلاشت سريعًا، عادل داني كارفاخال النتيجة في الدقيقة 85، قبل أن يسجل البديلان خوسيلو وإبراهيم دياز هدفًا لكل منهما في الوقت الإضافي ليحقق ريال مدريد فوزه الأول على الإطلاق بكأس السوبر الإسباني. على منافسيهم المحليين.

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت

أصبح لدى ريال مدريد الآن فرصة للفوز باللقب للمرة الأولى منذ خمسة مواسم والمرة 13 في تاريخه، وهو ما سيجعله على بعد مباراة واحدة من برشلونة الفائز بكأس السوبر.

في حين أنهم ربما فشلوا أمام منافسيهم اللدودين في نهائي العام الماضي، سيدخل ريال مدريد مباراة الأحد بمزاج واثق، بعد أن تجنب الهزيمة في كل من آخر 20 مباراة تنافسية (فاز 17، تعادل 3) منذ خسارته أمام أتليتي في سبتمبر.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة | من هنــــا

تتضمن سلسلة النتائج هذه الفوز في الكلاسيكو في أكتوبر عندما سجل جود بيلينجهام هدفين - بما في ذلك هدف الفوز في الدقيقة 92 - ليقود فريقه إلى فوز ضئيل 2-1، وهو ما يمثل الفوز الثاني على التوالي في المباريات التنافسية وجهًا لوجه ضد برشلونة.

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت

يلتقي اليوم ريال مدريد مع نظيره برشلونة في نهائي كأس السوبر الاسباني، حيث يتواجه الفريقان يوم الأحد الموافق 14-1-2024، على أستاد جامعة الملك سعود والذي يعرف باسم استاد الأول بارك، ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، تابع الجدول التالي لمعرفة موعد المباراة حسب التوقيت المحلي لمدينتك.

البلد التوقيت الامارات العربية المتحدة – سلطنة عُمان 11:00 م البحرين – السعودية – قطر – الكويت – العراق – سوريا – الأردن – تركيا 10:00 م مصر وفلسطين والسودان وليبيا 9:00 م الجزائر وتونس والمغرب وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا 8:00 م موريتانيا – جرينتش GMT 7:00 م

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم في السوبر الإسباني عبر القنوات المفتوحة الناقلة

وبشأن مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد برشلونة بث مباشر اليوم في السوبر الإسباني عبر القنوات المفتوحة الناقلة، فإن هناك عشرات الشبكات المجانية التي ستذيع هذا اللقاء مجانًا، باعتبار أن مباراة كلاسيكو الأرض ينتظرها الجماهير بشغف وحماس كل عام، كما أشارت الجهات داخل المملكة العربية السعودية عن تعاقد مثل هذه القنوات المفتوحة بالفعل على نقل مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر اليوم؛ لهذا إليك بعض الترددات المتعلقة بها.

تردد قناة Sports Digital تردد قناة FOX SPORTS القمر الصناعي: Astra sat 19 التردد: 11185 معدل الترميز: 22000 معدل الاستقطاب: عمودي V معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مفتوحة القمر الصناعي: نايل سات تردد القناة: 12284 معدل الترميز: 27500 معدل الاستقطاب: أفقي H معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مفتوحة

تشكيل ريال مدريد ضد برشلونة

جاءت توقعات تشكيل ريال مدريد اليوم، لمواجهة برشلونة في كأس السوبر الإسباني 2024 على النحو الآتي:

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة | من هنــــا

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: داني كارفاخال - أنطونيو روديجير - ناتشو - فيرلاند ميندي.

خط الوسط: أوريلين تشواميني - توني كروس - فيدي فالفيردي - جود بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو - فينيسيوس جونيور.

تشكيل برشلونة ضد ريال مدريد

تأتي توقعات تشكيل برشلونة اليوم، لمقابلة الريال في نهائي كأس السوبر الإسباني 2024 على النحو الآتي: