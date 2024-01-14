الآن ( 4 - 1 ) مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر يلا شوت الشوط الثاني اليوم فى نهائي كأس السوبر الإسباني 2024

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر يلا شوت

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر يلا شوت اليوم فى نهائي كأس السوبر الإسباني 2024،يشهد ملعب الأول بارك في مدينة الرياض مباراة مرتقبة ومثيرة، تجمع ريال مدريد وبرشلونة في الكلاسيكو، أكثر المباريات متابعة على وجه الأرض.

وتستضيف المملكة العربية السعودية البطولة للمرة الرابعة منذ تغيير نظامها إلى منافسة بين 4 أندية في موسم 2019-2020، بدلا من النظام القديم بمنافسة من مباراة واحدة بين بطل الدوري وبطل الكأس.

يتواجه ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني اليوم الأحد، الموافق 14 يناير 2024، والمقام في ستاد الأول بارك بالمملكة العربية السعودية. المباراة تعد حدثًا كرويًا مثيرًا ينتظره عشاق الساحرة المستديرة بفارغ الصبر.

الريال يسجل الهدف الرابع في مرمي برشلونة

سجل ريال مدريد هدفًا آخرًا في المباراة أمام برشلونة في الدقيقة 66، حيث وقع الهدف رودريجو. جاء الهدف بعد كرة عرضية أرضية رائعة من فينسيوس جونيور، استطاعت الدفاعات البرشلونية تشتيتها قليلاً، ولكن الكرة وصلت إلى رودريجو الذي كان في مكان مناسب داخل منطقة الجزاء. سدد رودريجو الكرة ببراعة في الشباك، مضيفًا المزيد من التألق لريال مدريد في هذه المباراة المثيرة أمام منافسهم التقليدي برشلونة.

صفعة قوية لبرشلونة بثلاثية أمام ريال مدريد الشوط الأول

سجل روبرت ليفاندوفسكي هدفًا رائعًا لصالح برشلونة في الدقيقة 33 من المباراة أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني. جاء الهدف عقب كرة عرضية دقيقة نفذها بالدي من الجهة اليسرى لمنطقة الجزاء، حيث قام الدفاع بتشتيتها قليلاً، لتصل الكرة إلى البولندي ليفاندوفسكي على حافة المنطقة. وببراعة استقبل ليفاندوفسكي الكرة وسدد بقوة على الطاير، سكنت الكرة الشباك بشكل رائع.

لكن لم يتأخر ريال مدريد في الرد، حيث سجل فينسيوس جونيور هدفًا ثالثًا للفريق من ركلة جزاء في الدقيقة 36. يأتي هذا الهدف لتزيين أداء الفريق وإظهار تنافس شديد في نهائي كأس السوبر الإسباني.

الريال يسجل هدفين في مرمي برشلونة في أول الاوقات

شهدت المباراة بين ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني تألقًا مبكرًا، حيث سجل فينسيوس جونيور هدفين لفريق ريال مدريد. في الدقيقة 7، وبعد تمريرة رائعة من بيلينجهام، استلم البرازيلي الكرة وقام بمهارة رائعة لتجاوز حارس مرمى برشلونة ويسجل الهدف الأول بتسديدة دقيقة داخل الشباك.

لم يتأخر الإثارة، حيث أضاف فينسيوس جونيور الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 10. استفاد اللاعب البرازيلي من الديناميات الهجومية المميزة لفريقه ليتمكن من التسجيل مرة أخرى، مؤكدًا تألقه وإسهامه الفعّال في المباراة الهامة. يظهر هذا الأداء الرائع لفينسيوس جونيور تأثيره الإيجابي على نتائج فريقه في لحظات حاسمة.

تأهل ريال مدريد إلى النهائي بعد مواجهة مثيرة مع أتلتيكو مدريد انتهت بفوز الملكي 5-3 في مباراة ماراثونية. كان ريال مدريد متأخرًا بهدف من هيرموسو، ولكنه تمكن من قلب النتيجة لصالحه بعد تسجيل رودريجر وميندي. انتعش أتلتيكو وأحرز جريزمان هدفًا للتعادل، لكن روديجر أضاف الهدف الثالث لريال مدريد، ورد كارفخال بهدف بالخطأ في مرمى فريقه. اختتم سافيتش مهرجان الأهداف بإحرازه هدفًا آخر بالخطأ في مرمى أتلتيكو.

يترقب عشاق الكرة الإسبانية هذه المواجهة المثيرة ويتطلعون إلى رؤية أداء النجوم في هذا اللقاء المهم الذي يجمع بين الغريمين التقليديين.

سيكون كأس السوبر الإسباني على المحك عندما يواجه ريال مدريد منافسه في الكلاسيكو برشلونة في النهائي يوم الأحد في المملكة العربية السعودية.

ويأمل الريال في الثأر من برشلونة بعد خسارة اللقب نسخة العام الماضي، والخسارة أمام الفريق الكتالوني بنتيجة 1-3 على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في المقابل، يسعي تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة إلي قيادة البارسا لتعزيز رقمه في قائمة الأكثر تتويجًا ببطولة السوبر الإسباني والوصول للقب الـ 15.

وتوج برشلونة بكأس السوبر الإسباني 14 مرة في تاريخه، مواسم 1983، 1991، 1992، 1994، 1996، 2005، 2006، 2009، 2010، 2011، 2013، 2016، 2018، 2023.

حقق فريق كارلو أنشيلوتي فوزًا 5-3 في الوقت الإضافي في نصف نهائي ممتع ضد أتلتيكو مدريد، بينما فاز برشلونة على أوساسونا 2-0 ليضرب موعدًا للكلاسيكو الثاني لهذا الموسم، وهنايلخص موقع الفجر أخبار الفريق لكلا الناديين.

سيحاول ريال مدريد رفع كأس السوبر الإسباني للمرة الـ13 له عندما يواجه غريمه اللدود برشلونة في النهائي يوم الأحد في الرياض.

عوض لوس بلانكوس تأخره 3-2 ليهزم جاره في المدينة أتلتيكو مدريد 5-3 بعد الوقت الإضافي في مباراة نصف النهائي يوم الأربعاء.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر يلا شوت

سيتطلع فريق كارلو أنشيلوتي إلى الفوز على برشلونة للمرة الثانية هذا الموسم بعد أن سجل جود بيلينجهام هدفين ليقود فريقه للفوز في مباراة الدوري الأسباني في أكتوبر.

هنا، يلخص موقع الفجر أخبار الإصابة والإيقاف لريال مدريد قبل لقائه مع برشلونة، الذي فاز على أوساسونا يوم الخميس ليضرب موعدًا في نهائي مثير.

بعد إنهاء انتظارهم لمدة خمس سنوات للحصول على كأس السوبر الموسم الماضي، أصبح لدى برشلونة الآن فرصة للفوز باللقب للعام الثاني على التوالي بفضل فوزه 2-0 على أوساسونا في نصف النهائي يوم الخميس.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر يلا شوت اليوم فى نهائي كأس السوبر الإسباني 2024

كسر روبرت ليفاندوفسكي الجمود قبل مرور ساعة بهدفه الحادي عشر هذا الموسم، قبل أن يهز البديل لامين يامال الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع ليحقق برشلونة فوزه الثالث على التوالي في جميع المسابقات، بينما أنهى أيضًا انتظارًا دام ست مباريات. شباك نظيفة.

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أثبت هدف يامال المتأخر أنه هدف مهم لفريق تشافي، حيث ساعدهم على تحقيق فوزهم الأول بفارق هدفين أو أكثر منذ فوزهم 5-0 في مباراة دوري أبطال أوروبا في سبتمبر مع فريق رويال أنتويرب البلجيكي.

مع احتلال برشلونة حاليًا المركز الثالث وبفارق سبع نقاط عن ريال مدريد في الدوري الإسباني، فقد يكون لديهم بعض الدوافع الإضافية للمطالبة باللقب يوم الأحد، خاصة أنهم تخلوا عن تقدمهم ليخسروا أمام منافسيهم في لقاء الدوري في أكتوبر.

ليس فقط أنهم مدفوعون للتغلب على خصومهم القدامى المشهورين، ولكن لدى العمالقة الكاتالونيين أيضًا فرصة للفوز بكأس السوبر الإسباني على التوالي للمرة الأولى منذ تحقيق هذا الإنجاز في عامي 2010 و2011 عندما كان بيب جوارديولا في تدريب الفريق وكان تشافي يقود الفريق. خط الوسط.

ويمكنهم أيضًا أن يصبحوا أول بطل للدوري يرفع الكأس منذ فوزه على إشبيلية 2-1 في المغرب في أغسطس 2018.

يظل ريال مدريد دون تيبو كورتوا وإيدير ميليتاو وديفيد ألابا، الذين يمرون جميعًا بمراحل مختلفة في طريقهم للتعافي من إصابات الرباط الصليبي الأمامي.

سيغيب الظهير الأيمن لوكاس فاسكويز عن المباراة الثالثة على التوالي بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة قبل فوز ريال مدريد الأخير في كأس الملك على أرنادينا.

ووجه كيبا أريزابالاجا انتقادات لدوره في هدف روديجر في مرماه في نصف النهائي، ويواجه لاعب تشيلسي المعار خطر فقدان مكانه في الفريق أمام حارس المرمى الأوكراني أندري لونين.

تردد القنوات الناقلة لـ بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد برشلونة اليوم في نهائي السوبر الإسباني 2024

يستحوذ تردد القنوات الناقلة لـ بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم في نهائي كأس السوبر الإسباني 2024، على اهتمام عشاق كرة القدم في مختلف بلدان العالم، حيث ستنقلها قناة الرياضية السعودية SSC، باعتبارها مستضيفة البطولة والحاصلة على حقوق نقلها بث مباشر حصريًا للمشتركين لديها داخل نطاق الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية؛ لذا نقدم لكم من خلال هذا الجدول تردد قناة SSC 1 HD لإتاحتها مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد برشلونة مباشر اليوم في ديربي إسبانيا.

تردد قناة SSC 1 HD القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12523 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 5/6 مشفرة

سيكون فيديريكو فالفيردي جاهزًا لأخذ مكانه في خط الوسط على الرغم من إجباره على الخروج في الشوط الأول من الوقت الإضافي ضد أتلتيكو بسبب كدمة.

أما بالنسبة لبرشلونة، فمن المتوقع أن يحل يامال محل رافينيا في الجهة اليمنى بعد تعرض البرازيلي لإصابة في أوتار الركبة خلال الفوز على أوساسونا.

ويواصل مارك أندريه تير شتيجن وماركوس ألونسو التعافي من جراحة الظهر، بينما سيغيب إنيجو مارتينيز وجافي بسبب إصابات في العضلات والركبة على التوالي.

جواو كانسيلو غائب منذ تعرضه لمشكلة في الركبة أمام لاس بالماس في وقت سابق من هذا الشهر، ومن غير المرجح أن يعود الظهير في الوقت المناسب لنهائي يوم الأحد.

يتنافس بيدري على المشاركة أساسيًا بعد تعافيه من الإصابة ليشارك كبديل في نصف النهائي، ويمكن أن ينضم إلى لاعب خط الوسط في التشكيلة الأساسية المهاجم جواو فيليكس، الذي خرج من مقاعد البدلاء لتقديم المساعدة لهدف برشلونة الثاني.

مشاهدة ماتش الريال ضد برشلونه

لن يتمكن تشافي مدرب برشلونة من استدعاء رافينيا في نهائي كأس السوبر الإسباني يوم الأحد ضد غريمه القديم ريال مدريد.

ومن المقرر أن يغيب الجناح البرازيلي لفترة عن الملاعب بعد أن أُجبر على الخروج من الشوط الأول من مباراة نصف النهائي يوم الخميس مع أوساسونا بسبب إصابة في أوتار الركبة.

وينضم رافينيا إلى قائمة المصابين التي تضم مارك أندريه تير شتيجن (الظهير)، إنيجو مارتينيز (العضلة)، ماركوس ألونسو (الظهير)، جافي (الركبة).

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ومن المرجح أيضًا أن يغيب جواو كانسيلو عن مباراة الأحد، بعد أن غاب عن آخر مباراتين لبرشلونة بسبب إصابة في الركبة تعرض لها أمام لاس بالماس في 4 يناير.

وفي ظل معاناة لاعب مانشستر سيتي المعار من أجل إثبات لياقته البدنية، يستعد اللاعب الدولي الفرنسي جول كوندي للاحتفاظ بمكانه في مركز الظهير الأيمن.

من المقرر أن يستأنف أندرياس كريستنسن شراكته في قلب الدفاع مع رونالد أروجو، بينما سيعمل أليخاندرو بالدي على الجانب الأيسر من رباعي الدفاع الذي سيوفر الحماية لحارس المرمى إيناكي بينا.

مشاهدة ماتش الريال ضد برشلونه

تحدث مدرب ريال مدريد كارلو انشيلوتيا ان هذه المواجهه سوف تكون خاصه بين الفريقين وعندما ساله احد الصحفيه عن قوه برشلونه وإذا ما كان هذا هو الفريق الذي واجهه ريال مدريد في المباراه الماضيه واستطاع فيها برشلونه ان يحقق لقب البطوله على نادي ريال مدريد ان برشلونه ما يزال فريق قوي وخاصم عنيد للغايه وإنه ايضا مرشح قوي للفوز بهذه البطولات ولكن الريال يمتلك قوه كبيره للغايه بامكانه ان يحقق لقب البطوله ويثار من برشلونه.

ما هي مشكلة توني كروس مع الجماهير السعودية؟

وتحدث كارلو انشيلوتي عن صافرات الاستهجان التي تعرض لها اللاعب الالماني توني كروس من الجماهير السعوديه والعربيه وقال لا اعرف سبب هذه الصافات ضد لاعب بحجم توني كروس وكانت الجماهير الموجوده في ملعب الأول بارك قامت بمهاجمه توني كروس وذلك بسبب تصريحته عن الدول العربيه بما فيها قطر وايضا تصريحاته عن الدوري السعودي والتصريحات الغريبه التي ادلى بها مع المانيا عندما كانت في في منافسات كاس العالم لكره القدم واضحينها خرج المنتخب الالماني من الدور الأول.

ومع توقع احتفاظ إيلكاي جوندوجان وفرينكي دي يونج بمكانتيهما في غرفة المحرك، سيتعين على تشافي اتخاذ قرار بشأن العضو الثالث في ثلاثي خط الوسط.

بدأ سيرجي روبرتو مباراة نصف النهائي ضد أوساسونا، لكن بيدري يتنافس على سرقة مكانه بعد عودته من الإصابة ليشارك كبديل يوم الخميس.

سيمنح غياب رافينيا فرصة لامين يامال للبدء في الجناح الأيمن، وبعد تسجيل الهدف الثاني في فوز نصف النهائي 2-0، أصبح لدى اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا الآن فرصة ليصبح أصغر هداف على الإطلاق في تاريخه. الكلاسيكو.

قدم جواو فيليكس التمريرة الحاسمة لجهود يامال ويضغط الآن ليأخذ مكان فيران توريس على الجهة اليسرى.

بعد أن سجل في كل مباراة من مبارياته السابقة في كأس السوبر الإسباني، سيتطلع روبرت ليفاندوفسكي إلى مواصلة هذا الاتجاه عندما يقود خط الهجوم للعمالقة الكاتالونيين.

تشكيلة متوقعة للفريقين

**تشكيلة ريال مدريد المتوقعة:**

- حراسة المرمى: كيبا.

- الدفاع: فيلاند ميندي، ناتشو فيرنانديز، أنطونيو روديجر، داني كارفخال.

- الوسط: لوكا مودريتش، تشواميني، فالفيردي.

- الهجوم: فينيسيوس، رودريجو، بيلينغهام.

**تشكيلة برشلونة المتوقعة:**

- حراسة المرمى: إينياكي بينيا.

- الدفاع: اليخاندرو بالدي، أندرياس كريستينسن، كول كوندي، رونالدو أرواخو.

- الوسط: سيرجي روبيرتو، الكاي جوندوجان، فرينكي دي يونج.

- الهجوم: فيران توريس، روبيرتو ليفاندوفسكي، رافينيا.

كيف يمكنني مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم في السوبر الإسباني 2024؟

لمشاهدة ومتابعة نهائي السوبر الأسباني 2024 بين برشلونة وريال مدريد اليوم الأحد 14/1/2024، عبر الإنترنت عن طريق منصة شاهد VIP الرياضية التي يلزمك اشتراك شهري.

كما يمكن مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في السوبر الأسباني عبر ضبط تردد قناة SSC 1 HD:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معامل التصحيح والترميز نايل سات 12523 عمودي 27500، 3/4 عرب سات 12380 أفقي 27500، 5/6 سهيل سات 11585 عمودي 27500، 2.3

من هو معلق مباراة الريال وبرشلونة اليوم في كلاسيكو الأرض؟

أعلنت القناة السعودية إس إس سي 1، أن معلق مباراة برشلونة ضد ريال مدريد اليوم في نهائي السوبر الإسباني 2024، هما المعلقان فارس عوض ومحمد حسين أضرضور على القناتين الصوتيتين الأولى والثانية.