الشوط الأول بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني.. كـورة لايـف

بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني

بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني يصطدم فريق ريال مدريد بغريمه التقليدي برشلونة فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، بنهائي بطولة كأس السوبر الإسباني على ملعب "الأول بارك" معقل النصر السعودي.

تقام مباراة ريال مدريد ضد برشلونة فى التاسعة مساء اليوم، الأحد، في نهائي كأس السوبر الإسباني على قناة SSC1 HD، ويستهدف الريال، بقيادة مدربه المخضرم كارلو أنشيلوتي، لمواصلة الصحوة في السوبر الإسباني أمام برشلونة الليلة، بعد الفوز الكاسح على الأتليتي بخماسية من أجل حصد اللقب الـ 13 من المسابقة.

وتوج ريال مدريد ببطولة كأس السوبر الإسباني 12 مرة في تاريخه 1988، 1989، 1990، 1993، 1997، 2001، 2003، 2008، 2012، 2017، 2020، 2022.

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم لـ ستاد الأول بارك بالمملكة العربية السعودية، الذي يستضيف أقوى كلاسيكو على وجه الأرض، والذي سيجمع بين ريال مدريد وبرشلونة، والأمر الرائع يتمثل في إقامة نهائي إحدى أعرق بطولات العالم على أرض عربية.

وتأهل ريال مدريد إلي النهائي بفوزه المثير الماراثوني على أتليتكو مدريد بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، بعد أن كان الملكي متأخرا بهدف هيرموسو، قبل أن يحرز رودريجر وميندي هدفَي التعادل والتقدم للريال، ليعيد أنطوان جريزمان اللقاء لنقطة الصفر بهدف التعادل لـ أتليتكو، ويخطف روديجير الهدف الثالث لـ أتليتكو عن طريق الخطأ في مرماه، ولكن استعاد داني كارفخال التقدم للملكي، ويختتم ستيفان سافيتش، مدافع أتليتكو، مهرجان الأهداف بإصابة مرمى فريقه بالخطأ.

يدخل نادي برشلونه حامل لقب بطوله كاس السوبر الاسباني لكره القدم الذي يعد من اقدم البطولات العالميه ويمتلك برشلونه اكثر البطولات بهذا السوبر برشلونه يعتبر حامل لقب بطوله كاس السوبر الاسباني بعدما استطاع ان يتغلب على نادي ريال مدريد وبالتالي فان هذه المواجهه سوف تكون ثريه بين الفريقين نادي برشلونه يتخطى نصف نهائي ويتاهل إلى المباراه النهائيه ليواجه غريمه والتقليدي وغريمه اللدود ريال مدريد في كلاسيكو متكرر بين النادين برشلونه بقوه الضاربه ولكنه يعاني من الكثير من الغيابات من ابرازهم لاعب خط وسطيين وايضا حارس المرمى الالماني تير تشين وايضا اصابه لاعبه البرازيلي رافينيا.

بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني

وأطاح ريال مدريد بجاره أتلتيكو بعد الفوز عليه بنتيجة 5-3 فى مباراة ماراثونية بنصف نهائي السوبر الإسباني، فيما تغلب برشلونة على أوساسونا بنتيجة 2-0.

بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني

وتأهل ريال مدريد بعد الفوز في مباراة مثيرة أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 5-3، بمواجهة امتدت للأشواط الإضافية.

وبرشلونة حسم التأهل للنهائي في الوقت الأصلي بالفوز على فالنسيا بهدفين دون مقابل.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة | من هنــــا

ويأمل ريال مدريد في الثأر من برشلونة، بعد خسارته لقب السوبر الإسباني في الموسم الماضي أمام غريمه.

ويُعول ريال مدريد على عودة الثنائي الفرنسي أوريلين تشواميني وأدوارد كامافينجا، بعد تعافيهم من الإصابة، وتأكد جاهزيتهم لخوض «الكلاسيكو»، وينتعش اللوس بلانكوس بتصدره جدول ترتيب الدوري الإسباني موسم 2023/24.

بينما سيحاول الغريم الآزلي للفريق الملكي أن يواصل نتائجه القوية أمام الميرنجي، وتعويض خسارته الأخيرة في الليجا الإسبانية أمام ريال مدريد بالدور الأول بثنائية مقابل هدف.

ماهي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة السوبر الأسباني

أعلنت عدد من القنوات الرياضية الأجنبية أنها ستنقل كلاسيكو الأرض الذي يجمع ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر الأسباني 2024 إليكم قائمة القنوات المفتوحة:

قناة Digi Sport 1 HD Romania.

قناة L’Equipe TV.

قناة Tivibu Spor 1 HD.

قناة Match Football 2.

قناة SuperSport HD 2 alb.

قناة Sportdigital.

قناة Match! TV.

قناة Arena Sport 1 HD SLV.

قناة Eleven Sports 1 HD.

قناة Arena Sport 6 HD Croatia.

قناة Arena Sport 2 HD Premium Serbia.

موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني

تتجه انظار عشاق ومحبي الساحرة المستديرة في كل مكان في العالم لـ مواجهة من العيار الثقيل تجمع بين فريقَي ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الاسباني.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة | من هنــــا

وتنطلق مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم الاحد الموافق 14 من شهر يناير الجاري وتبدأ المباراة في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت القاهرة والساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة والساعة الـ11 مساء بتوقيت الامارات.

بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني

موعد مباراة ريال مدريد ضد برشلونة بتوقيت القاهرة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة موعد مباراة برشلونة ضد ريال مدريد بتوقيت مكة المكرمة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة ملعب مباراة الريال ضد برشلونة الأول بارك الدور النهائي

معلق مباراة برشلونة وريال مدريد الليلة في نهائي كأس السوبر الإسباني

من المقرر أن يقوم فارس عوض بالتعليق على أحداث مباراة ريال مدريد وبرشلونة الليلة في نهائي كأس السوير الأفريقي وذلك عبر قناة إس إس سي السعودية

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة الليلة عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة- مصر، وسيكون موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة بتوقيت مكة المكرمة- السعودية عند الساعة الحادية عشر مساء، أما موعد مباراة برشلونة وريال مدريد بتوقيت الإمارات المتحد فسيكون عند الساعة الثانية عشر صباحًا

تشكيل ريال مدريد ضد برشلونة

ومن المتوقع أن يدخل الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد مباراة برشلونه بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى كيبا خط الدفاع داني كارفاخال- ناتشو رودريجيز- أنطونيو روديجير- فيرلاند ميندي وسط الميدان جود بيلينجهام- توني كروس- أوريلين تشواميني- فيديريكو فالفيردي الهجوم فينيسيوس جونيور- رودريجو جوس

تشكيل برشلونة ضد الريال