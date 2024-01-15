مواجهات قوية لبتروجت وادى دجلة والسكة الحديد بالجولة ال17 بدورى المحترفين

تنطلق اليوم الانثين في تمام الساعة الثانية ظهرا منافسات الجولة ال17 بدورى القسم الثاني دوري المحترفين، بإقامة 9 مباريات.



1- غزل المحلة مع بتروجت



على ستاد غزل المحلة يصطدم فريق غزل المحلة صاحب المركز الرابع بقيادة حسام عبد العال برصيد 28 نقطة بفريق بتروجيت متصدر المجموعة بقيادة سيد عيد برصيد 38 نقطة.



شهدت الجولة الماضية فوز فريق بتروجت على فريق حرس الحدود برباعية نظيفة بينما تعادل فريق غزل المحلة مع فريق بروكسي بهدفين لكل منهما.



2-القناة مع وادي دجلة



على ملعب نادي القناة القديم يواجه فريق القناة صاحب المركز التاسع بقيادة ساهر عبد الرحمن برصيد 24 نقطة فريق وادي دجلة وصيف المجموعة بقيادة الكرواتي توليتش برصيد 29 نقطة.



وحقق فريق وادي دجلة الفوز على فريق اسوان بهدفين نظيفين في الجولة الماضية بينما تلقي فريق القناة الهزيمة من فريق طنطا بهدف دون رد.

3- اسوان مع السكة الحديد



يحل فريق السكة الحديد صاحب المركز السابع بقيادة أمير عزمي برصيد 25 نقطة ضيفًا ثقيلًا على فريق اسوان صاحب المركز الرابع عشر بقيادة هشام زكريا برصيد 18 نقطة.



وشهدت الجولة الماضية جتعادل فريق السكة الحديد مع فريق مكادى بهدف لمثله بينما تلقي فريق اسوان الهزيمة من فريق وادي دجلة بهدفين نظيفين.



4- حرس الحدود مع النجوم



على ستاد حرس الحدود يلتقي فريق حرس الحدود صاحب المركز الثالث بقيادة محمد مكي برصيد 29 نقطة مع فريق النجوم صاحب المركز السابع عشر بقيادة شاكر عبد العال برصيد 13 نقطة.



شهدت الجولة الماضية تعادل فريق النجوم مع فريق جمهورية شبين بهدف لمثله بينما تلقي فريق حرس الحدود هزيمة ثقيلة من فريق بتروجيت برباعية نظيفة.



5- لافيينا مع راية



يشهد ملعب نادي الاسيوطي لقاء صعب بين فريق لافيينا صاحب المركز الخامس بقيادة أمد صلاح برصيد 27 نقطة مع فريق راية صاحب المركز العاشر بقيادة محمد حليم برصيد 24 نقطة.



شهدت الجولة الماضية فوز فريق لافيينا على فريق مصر للمقاصة بثلاثية نظيفة بينما تعادل فريق راية مع فريق بترول اسيوط بهدف لمثله.



6- جمهورية شبين مع دكرنس



على ملعب نادي الجمهورية يلعب فريق جمهورية شبين صاحب المركز الثامن عشر بقيادة ابو العينين شحاته برصيد 11 نقطة مع فريق دكرنس صاحب المركز الثالث عشر بقيادة حسن موسى برصيد 20 نقطة.



شهدت الجولة الماضية تعادل فريق جمهورية شبين مع فريق النجوم بهدف لمثله بينما تعادل فريق دكرنس مع فريق ابو قير للاسمده سلبيًا.



7- وي مع بروكسي



يلعب فريق وي صاحب المركز الثاني عشر بقيادة هاني العقبي برصيد 20 نقطة مع نظيره فريق بروكسي صاحب المركز الحادي عشر بقيادة محمد حامد برصيد 22 نقطة.

ويقام اللقاء على ملعب الترسانة.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق وي على فريق النصر للتعدين بهدف دون رد بينما تعادل فريق بروكسي مع فريق غزل المحلة بهدفين لكل منهما.



8- بترول أسيوط مع طنطا



على ملعب نادي البترول يخوض فريق بترول أسيوط صاحب المركز السادس بقيادة أحمد عبد المقصود برصيد 27 نقطة لقاء صعب مع فريق طنطا صاحب المركز الثامن بقيادة عمرو انور برصيد 25 نقطة.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق طنطا على فريق القناة بهدف دون رد بينما تعادل فريق البترول مع فريق راية بهدف لمثله.



9- مكادى مع النصر للتعدين



على ستاد خالد بشارة يقام لقاء صعب بين فريق مكادى صاحب المركز السادس عشر بقيادة محمد صلاح برصيد 14 نقطة مع فريق النصر للتعدين متذيل المجموعة بقياده عطيه صابر برصيد 4 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية تعادل فريق مكادى مع فريق السكة الحديد بهدف لمثله بينما تلقي فريق النصر للتعدين الهزيمة من فريق وي بهدف دون رد.



وتختتم الجوله يوم الثلاثاء بمباراةومصر للمقاصة مع ابو قير للاسمده على ملعب نادي الاسيوطي

الترتيب



1- بتروجت 38 نقطة

2- وادى دجلة 29 نقطة

3- حرس الحدود 29 نقطة

4- غزل المحلة 28 نقطة

5 -لافيينا 27 نقطة

6 -بترول أسيوط 27 نقطة

7- السكة الحديد 25 نقطة

8- طنطا 25 نقطة

9- القناة 24 نقطة

10- راية 24 نقطة

11- بروكسى 22 نقطة

12- وي 20 نقطة

13- دكرنس 20 نقطة

14 -أسوان 18 نقطة

15- أبو قير للأسمدة 18 نقطة

16- مكادى 14 نقطة

17- النجوم 13 نقاط

18- جمهورية شبين 11 نقطة

19-مصر المقاصة 9 نقاط

20-5 النصر للتعدين 4 نقاط