يلا شوت الآن ( 2 - 0 ) الشوط الثاني .. بث مباشر مشاهدة مباراة السنغال وغامبيا في كأس أمم إفريقيا

بث مباشر مشاهدة مباراة السنغال وغامبيا يلا شوت مجاناً

منافسة إفريقية بصحبة بين Senegal - Gambia اليوم، مشاهدة مباراة السنغال وجامبيا بث مباشر يلا شوت في كأس أمم إفريقيا، تستأنف غدا الاثنين مباريات الجولة الأولى من مباريات كأس أمم إفريقيا 2023، وسنكون الآن على موعد مع معرفة تفاصيل موعد مباراة السنغال ضد غامبيا مع التشكيلة والقنوات الناقلة.

ويدخل منتخب السنغال في حملة الدفاع عن لقبه الثمين الذي حققه في النسخة الماضية 2021 والذي واجه فيه منتخب مصر وتفوق عليه بركلات الجزاء الترجيحية.

هدف ثاني للأسود في الشوط الثاني

تمكن منتخب السنغال من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 53 عبر لاعبهم لامين كمارا. جاء الهدف من تسديدة ارضية زاحفة قام بها كمارا من يمين منطقة الجزاء، حيث اتجهت الكرة بدقة نحو الزاوية السفلى اليمنى للمرمى.

شوط أول للسنغال وسط توقف البث

بدأت المباراة بين السنغال وجامبيا بتاريخ الشوط الأول.

في الدقيقة الرابعة، شهدنا هدفاً مبكراً من قِبل منتخب السنغال، حيث نجح باب جايي في التسجيل تحت وطأة الضغط القوي الذي فرضه فريقه على لاعبي جامبيا.

وفي الدقيقة العاشرة، تلقى النجم السنغالي عبدو ديالو بطاقة صفراء.

بينما استمر منتخب السنغال في التقدم في النتيجة بتسجيله هدفاً واحداً في الدقيقة الخامسة عشرة، ليتفوق بنتيجة 1-0 بعد مرور ربع ساعة من الشوط الأول.

في الدقيقة الخامسة والعشرين، توقفت اللعبة لعلاج النجم السنغالي ساديو ماني بعد تعرضه لتدخل قوي من لاعب وسط جامبيا.

وفي نهاية الشوط الأول، يحتفظ منتخب السنغال بالتقدم بنتيجة 1-0 على جامبيا في إطار بطولة كأس الأمم الأفريقية.

السنغال يفتتح التسجيل

في الدقيقة الرابعة، نجح منتخب السنغال في تسجيل الهدف الأول عن طريق لاعبه بابي جي. الهدف جاء بعد تمريرة رائعة من النجم ساديو ماني، حيث استقبل بابي جي الكرة ببراعة وقام بتسديدة أرضية زاحفة من منتصف منطقة الجزاء، انطلقت بدقة نحو الزاوية اليمنى السفلى للمرمى، مسجلاً هدفاً رائعاً لمنتخب بلاده.

ويلعب منتخب السنغال في مجموعة الموت في كأس أمم إفريقيا 2023 والتي تشهد تواجد كل من غامبيا والكاميرون وغينيا.

ورغم الأسماء القوية التي شهدتها السنغال عبر تاريخها إلا إنها لم تحقق اللقب سوى مرة وحيدة وهي في النسخة الماضية التي نظمتها الكاميرون، منافس السنغال في دور المجموعات.

ولم تتغير قائمة منتخب السنغال كثيرا عن التي حققت اللقب الماضي، وعلى رأسها النجم ساديو ماني نجم نادي النصر السعوديّ الحالي بجانب نجم الهلال خاليدو كوليبالي ونجم أهلي جدة، إدوارد ميندي.

وتدعم تشكيلة المدرب أليو سيسيه، بعض الأسماء الجديدة والهامة مثل بابا ماتار سار نجم نادي توتنهام والمهاجم الذي يضيع الكثير من الفرص في تشيلسي، نيكولاس جاكسون.

منتخب غامبيا بدوره يدخل تلك المواجهة وهو مجهول تماما لكنه حقق مفاجأة في النسخة الماضية بوصوله إلى ربع النهائي وسقط ضد الكاميرون في هذا الدور.

وتشهد قائمة المنتخب الغامبي في تلك البطولة بعد الأسماء الهامة مثل موسى بارو نجم التعاون السعودي ويانكوبا مينتيه، جناح فينورد الهولندي المعار من نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي وهو أحد أفضل المواهب الإفريقية الحالية في العالم.

متي موعد مباراة السنغال ضد جامبيا اليوم في كأس إفريقيا 2023؟

يلتقي منتخب السنغال الأول لكرة القدم، منافسه منتخب جامبيا، وذلك في المباراة المقرر إقامتها عصر اليوم الإثنين الموافق 15 يناير الجاري، ضمن لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بساحل العاج، ويستضيف ملعب "شارليس كونان باني" مجريات لقاء السنغال وجامبيا اليوم.

ويأتي موعد مباراة السنغال ضد جامبيا اليوم في كأس أمم إفريقيا 2024، لتقام في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي، وفي تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

مشاهدة مباراة السنغال وجامبيا يلا شوت بث مباشر

ووقع منتخب السنغال في المجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، بجانب كل من منتخبات الكاميرون، غينيا، جامبيا، وسيقام اللقاء الثاني في هذه المجموعة الليلة أيضًا بين الكاميرون وغينيا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

اعرف.. ما هو القنوات الناقلة لمباراة منتخب السنغال وجامبيا اليوم في كأس أمم إفريقيا 2024؟

تعتبر قنوات بين سبورتس ماكس 1، هي القنوات الناقلة لمباراة منتخب السنغال ضد جامبيا اليوم في كأس أمم إفريقيا 2024، والتي تم تخصيصها من قبل الجهات القطرية، لإذاعة بث مباشر مباريات كأس الأمم الإفريقية، للجماهير المشتركين في باقاتها الرياضية داخل بلاد الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء؛ لذا إليك عبر الجدول الآتي تردد قناة BeIN Sports MAX 1 لمشاهدة مباراة منتخب السنغال وجامبيا مباشر اليوم.

تردد قناة BeIN Sports MAX 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12604 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مشفرة

خطوات الحصول على ترددات القنوات المفتوحة لسهولة مشاهدة مباراة السنغال ضد جامبيا في كأس أمم إفريقيا 2024

لضبط ترددات القنوات المفتوحة لمشاهدة كأس الأمم الأفريقية 2024، ومشاهدة مباراة السنغال ضد جامبيا في كأس أمم إفريقيا 2024.. يمكن اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولي: انتقل إلى قائمة القنوات على جهاز الاستقبال الخاص بك.

الخطوة الثانية: اضغط على زر «البحث».

الخطوة الثالثة: حدد نوع القنوات التي تريد البحث عنها، والتي في هذه الحالة هي «القنوات المجانية».

الخطوة الرابعة: أدخل ترددات القنوات التي تريد ضبطها.

الخطوة الخامسة: اضغط على زر «البدء».

رابط مباشر لمشاهدة مباراة السنغال وجامبيا في أمم أفريقيا | من هنـــا

ستظهر لك القنوات التي تم ضبطها في قائمة القنوات الخاصة بك.

حكم مباراة السنغال وجامبيا

واستقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» على الحكم المغربي رضوان جيد لإدارة مباراة السنغال وجامبيا، ويعاونه كل من، حسن أزغاو مساعد أول، مصطفى أكركاد مساعد ثاني، بينما تتواجد المحكمة بشرى الكربوبي حكمًا رابعًا، وعلى تقنية الفيديو يتواجد كل من سمير القزاز ويعاونه السوداني إبراهيم محمود.

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة السنغال وجامبيا اليوم في أمم إفريقيا؟

ستبث مجريات مشاهدة مباراة السنغال وجامبيا عبر الانترنت في كأس إفريقيا متاحًا عبر المنصات التالية، وهو تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

تشكيلة السنغال المتوقعة اليوم

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: موسى نياخاتيه - خاليدو كوليبالي - عبده ديالو

خط الوسط: كريبين دياتا - بابا ماتار سار - بابي غاييه - إسماعيل جاكوبس

خط الهجوم: إسماعيلا سار - ساديو ماني - نيكولاس جاكسون

تشكيلة غامبيا المتوقعة اليوم

حراسة المرمى: مودو جوب

خط الدفاع: محمد سانيه - بوبكر سانيه - عمر كولي - إبو توروي

خط الوسط: إيبو أدامز - الحسن مانيه - أبلي غالو

خط الهجوم: موسى بارو - حسن كيساي - إبراهيما كولي

مجموعة السنغال

تضم المجموعة الثالثة بجانب السنغال وجامبيا منتخبي الكاميرون وغينيا.

عدد مشاركات السنغال في بطولة أمم إفريقيا

تشارك السنغال للمرة 17 في كأس الأمم الأفريقية، حيث يسعى المنتخب السنغالي أن يحافظ على لقبه ليكون أول منتخب ينجح في ذلك منذ ثلاث بطولات متتالية لمصر في الفترة من 2006 إلى 2010 على الرغم من عدم تقدم أي حامل للقب كأس الأمم الأفريقية إلى أبعد من دور الـ16 في النسخ الست الأخيرة من كأس الأمم الأفريقية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة السنغال وجامبيا في أمم أفريقيا | من هنـــا

فازت السنغال بمباراتها الافتتاحية في كل من آخر أربع مباريات في كأس الأمم الأفريقية (ضد غانا في عام 2015، ضد تونس في عام 2017، ضد تنزانيا في عام 2019، ضد زيمبابوي في عام 2022).