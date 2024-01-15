بث مباشر الأسود ( 1 - 0 ) .. مشاهدة مباراة السنغال وجامبيا يلا شوت يوتيوب حصرياً في كأس أمم إفريقيا

بث مباشر مشاهدة مباراة السنغال وجامبيا يلا شوت حصريا

جولة الأسود في Senegal Vs Gambia اليوم، مشاهدة مباراة السنغال وغامبيا بث مباشر يلا شو ت اليوم في كأس امم إفريقيا، ويستهل منتخب السنغال حملة الدفاع عن لقبه في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 بمواجهة جامبيا غدًا الإثنين، في افتتاح مشوارهم بالمجموعة الثالثة التي تضم السنغال إلى جانب الكاميرون وغينيا وجامبيا، وتُعتبر واحدة من أقوى المجموعات في هذه البطولة.

شوط أول مميز للأسود

في بداية المباراة بين السنغال وجامبيا، تميزت اللحظات الأولى بأداء منتخب السنغال الذي انتج هدفًا مبكرًا في الدقيقة الرابعة عن طريق باب جايي، وذلك في ظل الضغط القوي الذي يفرضه لاعبو السنغال على منافسيهم في جامبيا.

وفي الدقيقة العاشرة، حصل النجم السنغالي عبدو ديالو على بطاقة صفراء خلال المباراة. يتابع منتخب السنغال التقدم في النتيجة بواقع 1-0 بعد مرور ربع ساعة من الشوط الأول للمباراة.

في الدقيقة الخامسة والعشرين، توقفت اللعبة لتلقي العناية الطبية لنجم منتخب السنغال ساديو ماني، بعد تعرضه لتدخل قوي من لاعب وسط منتخب جامبيا.

وعند الدقيقة الخامسة والأربعين، انتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم السنغال 1-0 في إطار منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

الأسود يفتتح التسجيل

تم تسجيل الهدف الأول لمنتخب السنغال في الدقيقة الرابعة عن طريق لاعبهم بابي جي، وكان الهدف نتيجة لتمريرة أرضية دقيقة من قِبل ساديو ماني. استقبل بابي جي الكرة ببراعة وقام بتنفيذ تسديدة أرضية زاحفة من منتصف منطقة الجزاء، حيث انطلقت الكرة باتجاه الزاوية السفلية اليمنى للمرمى وسكنت الشباك، محرزًا هدفاً رائعاً للفريق.

قائد المنتخب السنغالي، ساديو ماني، نجم النصر السعودي، يقود الفريق في هذه البطولة التي تُستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير. يسعى الفريق إلى الحفاظ على لقبه الذي فاز به في النسخة السابقة، ويتكون من مجموعة من النجوم مثل كاليدو كوليبالي والحارس إدوارد ميندي.

تتنافس السنغال في مجموعة تحمل تحديات كبيرة بوجود منتخبات قوية، ويتطلع الفريق إلى تحقيق النجاح مستندًا إلى خبراتهم وجودة لاعبيهم البارعين، وهم على استعداد لتقديم أداء مميز في مواجهة الافتتاح أمام جامبيا.

متي موعد مباراة السنغال ضد جامبيا اليوم في كأس إفريقيا 2023؟

في لقاء يجمع بين الطرفين، يستعد منتخب السنغال لمواجهة منتخب جامبيا في المباراة المُقررة اليوم الإثنين الموافق 15 يناير، وذلك ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024، التي تستضيفها ساحل العاج. ستقام المواجهة في ملعب "شارليس كونان باني".

ويأتي موعد مباراة السنغال ضد جامبيا اليوم في كأس أمم إفريقيا 2024، لتقام في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي، وفي تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

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ووقع منتخب السنغال في المجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، بجانب كل من منتخبات الكاميرون، غينيا، جامبيا، وسيقام اللقاء الثاني في هذه المجموعة الليلة أيضًا بين الكاميرون وغينيا في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة منتخب السنغال وجامبيا اليوم في كأس أمم إفريقيا 2024؟

بث مباشر مباراة السنغال وجامبيا ، تعد قنوات beIN Sports Max 1 هي القنوات المختصة في نقل مباراة منتخب السنغال وجامبيا في كأس الأمم الإفريقية 2024 اليوم. تم تخصيص هذه القنوات من قبل الجهات القطرية لنقل المباريات بثًا مباشرًا للجماهير المشتركة في باقاتها الرياضية داخل بلاد الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية.

يمكن للمشاهدين الاستمتاع بمشاهدة المباراة عبر قناة beIN Sports Max 1، وفيما يلي التردد الذي يمكن استخدامه لمتابعة البث المباشر للمباراة:

تردد قناة beIN Sports Max 1:

تردد قناة BeIN Sports MAX 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12604 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2

مشاهدة مباراة السنغال وجامبيا ، نتمنى للمشاهدين والجماهير تجربة رياضية مثيرة وممتعة خلال هذه المباراة الهامة في إطار كأس الأمم الإفريقية 2024.

تشكيل السنغال أمام جامبيا

يتوقع أن يكون تشكيل منتخب السنغال اليوم، لملاقاة منتخب جامبيا في كأس أمم إفريقيا 2023 كالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: إدوراد ميندي.

خط الدفاع: عبده ديالو، كاليدو كاليبولي، فودو بالي توريه، عبدولاي.

خط الوسط: شيخو كوياتي، نامبليس ميندي، كامارا.

خط الهجوم: إسماعيلا سار، ساديو ماني، ديالو.

قائمة منتخب السنغال على النحو التالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي - ديني ديانج - موري دياو.

خط الدفاع: كاليدو كوليبالي - عبدو ديالو - موسى نياخاتي - عبدولاي سيك - إسماعيل جاكوبس - يوسف سابالي - فورموز ميندي - فودو بالي توريه - عبدولاي ندياي.

خط الوسط: نامباليس ميندي - إدريسا جانا جاي - باتي سيس - لامين كامارا - شيخو كوياتي - بابا مطر سار - بابا جاي - كريبين دياتا.

خط الهجوم: ساديو ماني - إسماعيلا سار - بولاي ديا - حبيب ديالو - إيليمان ندياي - نيكولاس جاكسون - عبد الله سيما.

مشاهدة مباراة السنغال وجامبيا

وشهدت قائمة السنغال استبعاد المهاجم بولاي ديا والحارس البديل سيني ديانج من البطولة وحل محلهما ثنائي لوريان الفرنسي بومبا ديانج وألفريد جوميس، واشتكى ديا من الإصابة في ركبته أثناء مشاركته مع فريقه ساليرنيتانا أمام ميلان في الدوري الإيطالي يوم 22 ديسمبر الماضي، لكن تعرض سيني ديانج لإصابة في الفخذ خلال مباراة فريقه المنافس بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي على ملعب سوانزي سيتي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة السنغال وجامبيا في أمم أفريقيا | من هنـــا

وفى المقابل، واجه المنتخب الجامبي أزمة قبل القدوم إلى كوت ديفوار، حيث أعلن الاتحاد الجامبي لكرة القدم عودة طائرة بعثة الفريق إلى المطار بعد 9 دقائق من إقلاعها، بعدما اكتشف طاقم الطائرة وجود مشاكل فنية، وبعد العودة إلى المطار اتضح أنها ضغط في الهواء والأكسجين.

وروي توم سانتفيت، المدير الفني لمنتخب جامبيا على أزمة تعطل الطائرة، لحظات الموت في تعطل الطائرة بقوله " كان من الممكن أن نموت جميعًا، مؤكدا: "لقد نمنا جميعًا بسرعة، بما فيهم أنا، لقد كانت لدي أحلام قصيرة حول كيف كانت حياتي، حقًا بعد تسع دقائق، قرر الطيار أن يستدير لأنه لم يكن هناك إمداد بالأكسجين. بعض اللاعبين لم يستيقظوا مباشرة بعد الهبوط. كدنا أن نتسمم بأول أكسيد الكربون. نصف ساعة أخرى من الطيران وسنموت جميعًا. "

رابط مباشر لمشاهدة مباراة السنغال وجامبيا في أمم أفريقيا | من هنـــا

أوضح سانتفيت: "أنا مستعد للموت في ملعب كرة القدم، ولست مستعدًا للموت من أجل عملي خارج الملعب، ولحسن الحظ، لم تكن هناك عواقب وخيمة".

أعلن المدرب السنغالي المخضرم أليو سيسيه، المدير الفني للمنتخب السنغالي، عن التشكيل الذي يخوض مباراة «أسود التيرانجا» ضد جامبيا، وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة، وذلك في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، والتي تقام في كوت ديفوار، في الفترة من 13 يناير الجاري، وحتى 11 من شهر فبراير المقبل.

ويقع منتخب السنغال «حامل اللقب»، ضمن منافسات المجموعة الثالثة النارية والتي تضم منتخبات، «جامبيا - الكاميرون - غينيا»، ويسعى رفقاء ساديو ماني لتحقيق الفوز اليوم وتفادي أي نوع من أنواع المفاجأة.

تشكيل منتخب السنغال ضد جامبيا

وجاء تشكيل منتخب السنغال ضد جامبيا في كأس أمم إفريقيا اليوم على النحو التالي

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: دياتا - موسى نياكاتيه - كاليدو كوليبالي - إسماعيل جاكوبس.

خط الوسط: لامين كامارا - عبده ديالو - بابا جايي.

خط الهجوم: إسماعيلا سار - ساديو ماني - حبيب ديالو.

مجموعات كأس أمم إفريقيا

وجاءت مجموعات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 النارية والمرتقبة، في كوت ديفوار، على النحو التالي:

المجموعة الأولى

ساحل العاج - نيجيريا - غينيا الاستوائية - غينيا بيساو

المجموعة الثانية

مصر - غانا - الرأس الأخضر - موزمبيق

المجموعة الثالثة

السنغال - الكاميرون - غينيا - جامبيا

المجموعة الرابعة

الجزائر - بوركينا فاسو - موريتانيا - أنجولا

المجموعة الخامسة

تونس - مالي - جنوب إفريقيا - ناميبيا

المجموعة السادسة

المغرب - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - تنزانيا

جوائز كأس أمم إفريقيا

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» في نسخة «كان 2023»، زيادة قيمة الجائزة المالية للمتوج باللقب بنسبة 40%، حيث سيحصل بطل إفريقيا القادم على مبلغ 7 ملايين دولار، بدلا من 4 ملايين ونصف المليون دولار وهي المكافأة التي حصدها منتخب السنغال بطل النسخة الماضية للـ كان، كما سيحصل الوصيف على مبلغ 4 ملايين دولار، فيما تحصد المنتخبات المتأهلة إلى الدور نصف النهائي مبلغ 2.5 مليون دولار، في حين تحصل المنتخبات الصاعدة للدور ربع النهائي على مبلغ 1.3 مليون دولار.