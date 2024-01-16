جارية الآن (0-0) بث مباشر مشاهدة مباراة تونس وناميبيا يلا شوت بـدون تقطيع في كأس أمم إفريقيا

بث مباشر مشاهدة مباراة تونس وناميبيا يلا شوت

بث مباشر مشاهدة مباراة تونس وناميبيا يلا شوت في كأس أمم إفريقيا،ترفع تونس وناميبيا الستار عن مشوارهما في كأس الأمم الأفريقية عندما يلتقيان على ملعب أمادو جون كوليبالي يوم الثلاثاء.

وأوقعت القرعة المنتخبين في المجموعة الخامسة من البطولة، حيث سيتنافسان مع جنوب إفريقيا ومالي على مكان في مرحلة خروج المغلوب.

تتاح لك الفرصة لمتابعة مباراة منتخب تونس أمام منتخب ناميبيا عبر بث مباشر على موقع "الفجر". تقام هذه المباراة اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات المجموعة الرابعة ضمن بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 لكرة القدم، التي تحتضنها كوت ديفوار. يبدأ اللقاء في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

في هذه المواجهة المهمة أمام منتخب ناميبيا، يتطلع المنتخب التونسي إلى لحظة استثنائية حيث يسعى لتسجيل الهدف رقم 100 لنسور قرطاج في تاريخ كأس أمم إفريقيا. وفي المقابل، يسعى لحفظ شباكه من عدم استقبال الهدف رقم 95. تعتبر هذه المباراة فرصة هامة للفريقين لتحقيق الانطلاقة القوية في البطولة وتحقيق نتائج إيجابية في مشوارهما بها.

بث مباشر مشاهدة مباراة تونس وناميبيا يلا شوت

أهلاً بزوار ومتابعي موقع "بوابة الفجر" الكرام، نرحب بكم في تغطية حية ومباشرة لمباراة تونس وناميبيا في إطار كأس أمم إفريقيا 2023.

تستعد منتخبات تونس وناميبيا للتقاط شرف اللعب في المواجهة الافتتاحية ضمن المجموعة الخامسة لهذه البطولة المثيرة. يُرجى متابعتنا لتحصلوا على تحديثات فورية حول الأحداث واللحظات المثيرة في هذه المواجهة المهمة.

ستقام المباراة على ملعب "كورهوغة"، ومن المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومثيرة. نتمنى لكم مشاهدة ممتعة وإثارة لا تنتهي. تابعوا معنا للحصول على أحدث التحديثات والأخبار حول هذه المباراة المهمة.

ويأمل المنتخب التونسي الأول لكرة القدم في حصد النقاط بأقل مجهود ممكن أمام ناميبيا، دون أي مفاجأة من المنتخب الباحث عن فوزه الأول في كأس أمم إفريقيا.

ويعتمد جلال القادري، مدرب «نسور قرطاج»، على تشكيلة لاعبين من أصحاب الخبرات في أوروبا والدوريات العربية، على رأسهم الظهير على معلول (الأهلي)، لاعب الوسط عيسي العيدوني (أونيون برلين الألماني)، صانع اللعب يوسف المساكني (العربي القطري).

يستعد منتخب تونس للمشاركة للمرة العشرين في تاريخه في نهائيات كأس أمم إفريقيا، وذلك في النسخة رقم 34 التي تستضيفها كوت ديفوار حيث يبدأ منتخب “نسور قرطاج” مشواره في البطولة غدا الثلاثاء 16 يناير بملاقاة منتخب ناميبيا ضمن منافسات المجموعة الخامسة، ويواجه بعدها مالي يوم السبت 20 يناير، ثم جَنُوب إفريقيا يوم الأربعاء 24 يناير، ونستعرض في هذا المقال موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع ومعلق المباراة.

ما القنوات الناقلة لمباراة تونس وناميبيا في كأس أمم إفريقيا 2023؟

مباراة تونس وناميبيا سوف تكون منقولة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس صاحبة حقوق بث بطولة كأس إفريقيا 2023 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

بث مباشر مشاهدة مباراة تونس وناميبيا يلا شوت

القنوات الناقلة لمباراة تونس وناميبيا

beIN Sports HD 1 Max

beIN Sports HD 2 Max

تردد القنوات الناقلة لمباراة تونس وناميبيا في كأس أمم إفريقيا 2023

تردد قنوات beIN Sports Max على نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

تردد قنوات beIN Sports Max على سهيل سات

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

كيف تشاهد مباراة منتخب تونس ضد منتخب ناميبيا في كأس أمم إفريقيا 2023 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط مشاهدة مباراة منتخب تونس ضد منتخب ناميبيا في كأس أمم إفريقيا 2023 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات بطولة الأمم الإفريقية.

التاريخ الثلاثاء 16 يناير 2024 موعد المباراة 19:00 مصر، 18:00 تونس الملعب أمادو جون كوليبالي القنوات الناقلة beIN AFCON 1 البث المباشر عبر الإنترنت TOD TV المعلق عصام الشوالي

تاريخ مواجهات تونس وناميبيا

وواجه منتخب تونس نظيره ناميبيا مرة واحدة من قبل، في لقاء ودي، في نوفمبر 2007، حقق حينها نسور قرطاج الفوز بهدفين نظيفين، وسجل أهداف المباراة علاء الدين يحيى وعصام جمعة.

ويشارك منتخب تونس في كأس الأمم الإفريقية ضمن المجموعة الخامسة التي تضم، ناميبيا، مالي، جنوب إفريقيا.

بث مباشر مشاهدة مباراة تونس وناميبيا يلا شوت

تشكيل تونس المتوقع أمام ناميبيا

من المتوقع أن يبدأ جلال القادري، المدير الفني للمنتخب التونسي، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: البشير بن سعيد. خط الدفاع: على معلول- وجدي كشريدة- منتصر الطالبي- ياسين مرياح. خط الوسط: عيسى العيدوني- إلياس السخيري- حمزة رفيع. خط الهجوم: يوسف المساكني- إلياس عاشوري- طه ياسين الخنيسي.

معلق مباراة تونس وناميبيا في كأس أمم إفريقيا 2023؟

تم إسناد مهمة التعليق على مباراة تونس وناميبيا للمعلق التونسي عصام الشوالي.

نجح التونسي يوسف المساكني في هز الشباك في ثلاث من آخر أربع مباريات دولية له، مما يجعله أحد اللاعبين الذين يجب مراقبتهم هنا.

خاض المساكني مباراته الدولية رقم 99 في آخر مباراة له، ومن المقرر أن يصبح ثاني لاعب في التاريخ يصل إلى قرن من المباريات مع منتخب بلاده.

مع تسجيله 16 هدفًا لناميبيا، سيعتمد بيتر شالوليل بشكل كبير مرة أخرى على صناعة الأهداف أمام المرمى.

بعد أن تلقى مؤخرًا استدعاءه الأول، يمكن للمهاجم إراستوس كولولا البالغ من العمر 26 عامًا أن يشارك لأول مرة مع المنتخب الوطني في هذه المباراة.