بث مباشر يلا شووت دون اشتراك مباراة المغرب وتنزانيا في كأس أمم إفريقيا 2024

تنطلق اليوم مباراة المغرب وتنزانيا وذلك ضمن منافسات الجولة الأولي للمجموعة السادسة ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023 المقامة حاليًا في كوت ديفوار يستضيف ملعب "لأورينت بوكو" مباراة المغرب وتنزانيا في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأربعاء 17 يناير 2023.

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تقام اليوم مباراة المغرب وتنزانيا ضمن منافسات الجولة الأولي للمجموعة السادسة ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023 المقامة حاليًا في كوت ديفوار وأوقعت قرعة كأس أمم إفريقيا منتخب المغرب فى المجموعة السادسة التي ضمت منتخبات جمهورية الكونغو الديمقراطية، زامبيا وتنزانيا.

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موعد مباراة المغرب وتنزانيا في كأس أمم إفريقيا

تنطلق مباراة المغرب وتنزانيا في تمام الساعة السابعة اليوم الاربعاء 17 يناير 2023 على ملعب "لأورينت بوكو".

مباراة المغرب وتنزانيا

يشارك منتخب المغرب بمعنويات عالية وآمال كبيرة بالعودة بكأس البطولة، حيث حقق المركز الرابع في كأس العالم 2022، وهو أول منتخب من القارة يصل لنصف نهائي المونديال ويعتمد وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي على نفس العناصر التي خاض بها معظم مباريات مونديال قطر، ولن يقحم أحدا من العناصر المنضمة حديثا في التشكيل الأساسي.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وتنزانيا

حصلت شبكة قنوات بي إن سبورت على حقوق كأس الأمم الأفريقية 2024، وتذاع جميع المباريات على شاشتها حصريًا في الوطن العربي من المحيط للخليج وتنقل مباراة المغرب وتنزانيا عبر beIN SPORTS HD 1 MAX» و«beIN SPORTS HD 2 MAX».

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تشكيل المغرب المتوقع اليوم ضد تنزانيا في كأس أمم إفريقيا

في حراسة المرمى: ياسين بونو.

في الدفاع: أشرف حكيمي- نايف أكرد- نصير مزراوي- يحيى عطية الله.

في وسط الملعب: سفيان أمرابط- سليم أملاح- عز الدين أوناحي.

في الهجوم: سفيان بوفال- يوسف النصيري- حكيم زياش.