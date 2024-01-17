فراعنة التنس يواجهون الاكوادور فى كأس ديفيز بالقاهرة 2 فبراير

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


نجحت جهود مجلس إدارة اتحاد التنس برئاسة الكابتن اسماعيل الشافعى فى نقل مباراة كأس ديفيز بين منتخبنا الوطنى ونظيره الاكوادور إلى القاهرة بدلا من الاكوادور والمقرر لها يومى 2 و3 فبراير المقبل.
وقام الكابتن اسماعيل الشافعى بمجهودات قوية مع الاتحاد الدولى للتنس خلال الايام الماضية بعدما قدم كافة الضمانات اللازمة لنقل اللقاء رغم ضيق الوقت من الاكوادور إلى القاهرة وذلك بسبب صعوبة اقامة اللقاء فى الاكوادور نظرا لوجود اضطرابات سياسية بها.

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مواعيد مباريات غدًا الخميس في كأس أمم إفريقيا والقنوات الناقلة

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طاقم حكام مباراة المنتخب المصري والغاني في امم افريقيا


وعقب الحصول على الموافقة الرسمية من الاتحاد الدولى للتنس تحول اتحاد التنس إلى خلية نحل للعمل على قدم وساق لإنهاء كافة الترتيبات اللازمة للمباراة فى كل الاتجاهات والتنسيق مع نادى الجزيرة الذى سيستضيف اللقاء الهام للغاية على ملعب السنتر كورت التاريخى.
يذكر ان المواجهة بين مصر والاكوادور هى فاصلة حيث يتأهل الفائز منهما للمجموعة العالمية الأولى.

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