مشاهدة مباراة مصر وغانا اليوم في بطولة أمم أفريقيا

يمكنكم اليوم متابعة بث مباشر مشاهدة مباراة مصر وغانا اليوم الخميس في بطولة أمم إفريقيا دون تقطيع عبر موقع “الفجر”،حيث نقدم لكم إمكانية مشاهدة مباراة مصر وغانا بجودات متعددة،وبالطبع يُعد منتخب مصر دائمًا وأبدًا من المرشحين بقوة لحمل لقب البطولة، فهذا المنتخب الذي يملك في جعبته 7 ألقاب كأكثر المنتخبات تتويجًا بالبطولة وعلى الرغم من عدم حصول الفراعنة على كأس الأمم الإفريقية منذ بطولة 201-، إلا أنه دائمًا ما يتواجد في الأدوار النهائية، مثل النسخة الآخيرة والتي تُوج فيها منتخب السنغال بركلات الترجيح.

كانت مصر، بطلة إفريقيا سبع مرات، على أعتاب واحدة من أكبر المفاجآت في الجولة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، حيث وجدت نفسها متأخرة أمام موزمبيق في الدقائق الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

قدمت موزمبيق، المصنفة 111 في أحدث تصنيفات FIFA العالمية، أداءً جماعيًا رائعًا حيث سجل ويتي وكليسيو باوكي هدفين في غضون ثلاث دقائق ليلغيا تقدم مصطفى محمد في الشوط الأول ويتقدم أوس مامباس 2-1.

ومع ذلك، جاء نجم ليفربول محمد صلاح قابضًا على الفراعنة حيث حافظ على أعصابه تحت الضغط ونفذ ركلة الجزاء في الدقيقة 97 لينقذ الفريق من خجله ويجبرهم على تقاسم الغنائم.

قبل ذلك، كانت مصر قد حققت سلسلة انتصارات متتالية في ثلاث مباريات، حيث سجلت 10 أهداف وحافظت على شباكها نظيفة في ثلاث مباريات، وهي مسيرة جعلتها تصعد إلى المركز الأول في المجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم.

ومع نتيجة يوم الأحد، يكون رجال روي فيتوريا قد خاضوا ست مباريات متتالية دون هزيمة في جميع المسابقات، وحققوا أربعة انتصارات وتعادلين منذ الهزيمة الودية 3-1 في سبتمبر الماضي أمام تونس، وسيتطلعون الآن إلى تجنب الفشل في الفوز بأول مباراتين. في نهائيات كأس الأمم الأفريقية لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة عقود.

مشاهدة مباراة مصر وغانا اليوم

المرة الأخيرة التي فشلت فيها مصر في الفوز بأول مباراتين لها في دور المجموعات في البطولة كانت في عام 1992، عندما بدأت مشوارها بالخسارة 1-0 أمام زامبيا قبل أن تتعرض لهزيمة 1-0 أمام منافستها غانا يوم الخميس.

مشاهدة مباراة مصر وغانا اليوم في بطولة أمم إفريقيا

استمتعت النجوم السوداء بحملة تأهيلية سلسة حيث أنهت البطولة كواحدة من ثلاث منتخبات لم تتعرض للهزيمة، وحققت ثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات لتحصد 12 نقطة وتتصدر المجموعة الخامسة.

ومع ذلك، سيواجهون مصيرًا أسوأ من مصير مصر في افتتاح مجموعتهم، حيث منيوا بهزيمة مفاجئة 2-1 على يد الرأس الأخضر، وهو فريق خارج التصنيف، مساء الأحد.

أحرز ألكسندر دجيكو هدفه الأول لغانا قبل مرور ساعة من مرور الوقت بقليل ليلغي تقدم جاميرو مونتيرو في الشوط الأول، لكن جاري رودريجيز سجل هدف التقدم في الدقيقة 92 ليمنح منتخب بلو شاركس فوزًا مستحقًا.

كانت هذه نتيجة سيئة أخرى لبطل كأس الأمم الأفريقية أربع مرات، والذي فشل الآن في الفوز بأي من مبارياته الخمس الأخيرة في البطولة، حيث خسر ثلاث مرات وتعادل مرتين منذ فوزه 2-0 على غينيا بيساو في عام 2019.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد غانا في كأس الأمم الإفريقية 2024

تعتبر قنوات بين سبورت القطرية، هي القنوات الناقلة لمباراة مصر وغانا في كأس الأمم الإفريقية نسخة 2023 بدولة ساحل العاج، لكونها الشبكة الرسمية لنقل منافسات كأس أمم إفريقيا، للجماهير المشتركين في خدماتها المشفرة داخل بلاد الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء؛ لذا فإن تردد قناة BeIN Sports MAX 1 التالي سيعرض مشاهدة مباراة مصر وغانا.

تردد قناة BeIN Sports MAX 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12604 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مشفرة

كما عانى فريق المدرب كريس هوتون من الهزيمة في مباراته الافتتاحية في الكاميرون قبل عامين، حيث خسر 1-0 أمام المغرب، قبل أن يفاجأ بنتيجة 3-2 أمام جزر القمر التي ظهرت لأول مرة، والتي شهدت انتهاء مشوارهم في مرحلة المجموعات.

بينما تسعى غانا الآن إلى تجنب ثلاث خسائر متتالية في كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى، فقد خسروا ثلاث من آخر أربع مباريات أمام مصر، وكان التعادل 1-1 في تصفيات كأس العالم في نوفمبر 2017 هو الاستثناء.

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وشهدت آخر مواجهتين في بطولة كأس الأمم الأفريقية بين البلدين هزيمة القوة الغربية الإفريقية أيضًا، الأولى في عام 2010 عندما خسروا 1-0 في النهائي وآخرها في عام 2017، عندما حقق الفراعنة فوزًا 1-0 في المجموعة. مراحل.

القنوات الناقلة مباراة مصر وغانا في إفريقيا

1- قناة SuperSport على القمر الصناعي: Eutelsat 16A.. التردد: 11097- الاستقطاب: عمودي- معدل الترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ: 3/4

2- قناة Canal+ Afrique القمر الصناعي: Eutelsat 16A..التردد: 11248- الاستقطاب: عمودي- معدل الترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ: 3/4

3- قناة StarTimes القمر الصناعي: Eutelsat 7A.. التردد: 12284- الاستقطاب: عمودي- معدل الترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ: 3/4

4- قناة Kwese TV- القمر الصناعي: Eutelsat 7A.. التردد: 12015- الاستقطاب: أفقي- معدل الترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ: 3/4

التشكيلة المتوقعة لمنتخب مصر اليوم

- حراسة المرمى: محمد الشناوي

- خط الدفاع: عمر كمال عبدالواحد، أحمد فتوح، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم

- خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، أمام عاشور

- خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد

توقعات مباراة مصر وغانا

يتوقع أن تكون مباراة مصر وغانا صعبة للغاية، حيث أن كلا المنتخبين يمتلكان لاعبين مميزين، تتمتع مصر بأفضلية نسبية في الأوراق الفنية، حيث يضم منتخبها نجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، بالإضافة إلى مجموعة من اللاعبين المميزين الآخرين، مثل عمر مرموش ومصطفى محمد، أما غانا، فهي تمتلك فريقًا متكاملًا، يضم مجموعة من اللاعبين المميزين، مثل توماس بارتي وجان بيير وأسامواه جيان.