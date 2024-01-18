بث مباشر مشاهدة مصر وغانا في كأس الأمم الإفريقية

بث مباشر مشاهدة مباراة مصر (0) -(0) غانا في كأس الأمم الإفريقية 2023..بداية الشوط الأول شاهد لحظة بلحظة..يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن رابط مشاهدة بث مباشر مباراة منتخب مصر وغانا في كأس الأمم الإفريقية 2023، والتي من المقرر إقامتها مساءً اليوم على أرضية ملعب ستاد فيلكس أوفوي بوانيي في مدينة أبيدجان بالعاصمة الايفوارية، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة في كوت ديفوار.

وفي إطار حرص بوابة الفجر الإلكترونية على تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المتابعين بشكل يوميًا، نستعرض لكم في السطور التالية موعد مباراة منتخب مصر وغانا في كأس الأمم الإفريقية 2023 والتشكيل المتوقع للمنتخبين، إضافة إلى نتائج منتخب مصر وغانا في الجولة الأولى من البطولة.

بث مباشر مشاهدة مصر وغانا في كأس الأمم الإفريقية 2023 من هنــــا .

موعد مباراة منتخب مصر وغانا في كأس الأمم الإفريقية 2023

موعد مباراة منتخب مصر وغانا في كأس الأمم الإفريقية 2023 الساعة الثامنة مساءً بتوقيت كوت ديفوار.

موعد مباراة منتخب مصر وغانا في كأس الأمم الإفريقية 2023 الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر وجنوب إفريقيا.

موعد مباراة منتخب مصر وغانا في كأس الأمم الإفريقية 2023 الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

موعد مباراة منتخب مصر وغانا في كأس الأمم الإفريقية 2023 الساعة الثانية عشر مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.



منتخب مصر بالأحمر وغانا بالأبيض في مباراة اليوم

يرتدي منتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، القميص الأحمر والشورت والجورب الأسود، بينما يرتدي منتخب غانا الطاقم الأبيض بالكامل، في المباراة التي تجمع المنتخبين غدًا في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة في الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار.

منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة غانا

اختتم منتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته بملعب جاردان بوتانيك بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان استعدادا أمس، لمواجهة غانا في العاشرة مساء اليوم الخميس في الجولة الثانية للمجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار، وشارك في مران منتخب مصر جميع اللاعبين الـ27 المتواجدين في المعسكر

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد غانا في كأس الأمم الإفريقية 2023

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أحمد فتوح – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – محمد هاني.

الوسط: حمدي فتحي – مروان عطية – إمام عاشور.

الهجوم: عمر مرموش– مصطفى محمد – محمد صلاح.

تشكيل منتخب غانا المتوقع ضد مصر كأس الأمم الإفريقية 2023

حراسة المرمى: ريتشارد أوفوري.

في خط الدفاع: دينيس أودوي - ألكساندر دجكيو - محمد ساليسو - جيدون مانساه.

في خط الوسط: مجيد أشيميرو - إدريسو بابا - جوزيف بانتسيل.

في خط الهجوم: رانسفورد يبواه كونيجسدورفر - جوردان أيو - أنطوان سيمنيو.

بث مباشر مشاهدة مصر وغانا في كأس الأمم الإفريقية 2023 من هنــــا .

نتيجة منتخب مصر وغانا في الجولة الأولى من كأس الأمم الإفريقية 2023



نتيجة منتخب مصر وغانا في الجولة الأولى من كأس الأمم الإفريقية 2023، تعادل المنتخب المصري مع منتخب موزمبيق في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من كأس الأمم الإفريقية 2023 بنتيجة هدفين لكل منتخب، بينما نال منتخب غانا الهزيمة على يد منتخب الرأس الأخضر بنتيجة هدفين مقابل هدف.