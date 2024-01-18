يلا شوت مصر.. Egypt � Ghana مشاهدة بث مباشر اليوم في كأس أمم إفريقيا 2024

يخوض منتخب مصر مواجهة نارية ضد نظيره الغاني اليوم وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية في بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في كوت ديفوار وتنطلق مباراة مصر وغانا في تمام الساعة العاشرة اليوم الخميس 18 يناير 2024 وترتفع محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية من عدد كبير من جماهير وعشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي والقارة الإفريقية، عن مواجهة مصر وغانا بكأس أمم إفريقيا 2024.

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مباراة مصر وغانا

تأتي مباراة مصر وغانا ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية في بطولة كأس أمم إفريقيا المقامة حاليا في كوت ديفوار.

بدأ منتخب مصر مشواره في نهائيات النسخة الـ34 من بطولة كأس الأمم الإفريقية بتعادل مخيب أمام موزمبيق (2-2) يوم الأحد الماضي، في المباراة الافتتاحية للمجموعة الثانية.

بينما تعرض منتخب غانا لهزيمة مفاجئة أمام منتخب الرأس الأخضر (1-2) يوم الأحد الماضي أيضا.

موعد مباراة مصر وغانا في كأس أمم إفريقيا

تنطلق مباراة مصر وغانا اليوم الخميس 21 يناير 2024 في تمام الساعة العاشرة وذلك على ملعب " فيليكس هوفويت بوانيي - Stade Felix Houphouet-Boigny" بمدينة أبيدجان الإيفوارية.

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القنوات الناقلة لمباراة مصر وغانا في كأس أمم إفريقيا

تملك مجموعة قنوات bein sports الحقوق الحصرية لبطولة كأس أمم إفريقيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتذاع مباراة مصر وغانا عبر beIN Sports HD 1 Max

beIN Sports HD 3 Max.

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تشكيل منتخب مصر المتوقع اليوم لمباراة غانا

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني

الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - إمام عاشور

الهجوم: عمر مرموش أو (تريزجيه ) - مصطفى محمد - محمد صلاح.