نتيجة مباراة مصر وغانا

"التعادل يضر غانا وفرصة أخيرة للفراعنة"..نتيجة مباراة منتخب مصر وغانا في كأس الأمم الإفريقية 2023

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نتيجة مباراة مصر
نتيجة مباراة مصر وغانا في كأس الأمم الإفريقية

"التعادل يضر غانا وفرصة أخيرة للفراعنة"..نتيجة مباراة منتخب مصر وغانا في كأس الأمم الإفريقية 2023..حسم التعادل الإيجابي مباراة منتخب مصر وغانا، والتي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة حالياً في كوت ديفوار، وانتهي اللقاء بتسجيل هدفين لكل منتخب، وشهد اللقاء إصابة قائد منتخب مصر اللاعب الدولى محمد صلاح.

سجل هدفي منتخب غانا اللاعب محمد قدوس، وسجل هدفي منتخب مصر اللاعب عمر مرموش، اللاعب مصطفي محمد، وبذلك يتبقي لمنتخب مصر فرصة أخيرة لضمان التأهل لدور الـ 16 من البطولة وذلك إذا حقق الفوز على منتخب الرأس الأخضر في الجولة المقبلة.

يواجه المنتخب المصري اليوم نظيره منتخب غانا، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة في كوت ديفوار، ويستضيف اللقاء ملعب استاد فيليكس بوانيي، ويترقب الجمهور المصري اليوم فوز المنتخب الوطني من أجل مصالحة الجماهير بعد التعادل مع منتخب موزمبيق في الجولة الماضية.

 

 

منتخب مصر وغانا في كأس الأمم الإفريقية 2023

المتنافسين: منتخب مصر ضد منتخب غانا
المسابقة: الجولة الثانية - مجموعات كأس أمم افريقيا
التوقيت: 10 مساءً بتوقيت القاهرة
الملعب: ستاد فيليكس بوانيي
القناة الناقلة: بي ان سبورت ماكس
المعلق: علي محمد علي

 

القنوات المفتوحة الناقلة مباراة مصر وغانا في كأس الأمم الإفريقية 2023

1- قناة الجزائر الأولى (نايل سات، تردد 10992، استقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، عامل تصحيح الخطأ 5/6) شفرة بيس 1100001100000000.

2- قناة المغرب الرياضية (نايل سات، تردد 12303، استقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، عامل تصحيح الخطأ 5/6).

3- قناة الرياضية المغربية الأولى (نايل سات، تردد 11642، استقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، عامل تصحيح الخطأ 5/6).

4- قناة فوكس سبورت (Hot Bird 13B، تردد 11013، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، عامل تصحيح الخطأ 5/6) سيرفر سيسكام أو نيوكامد عن طريق الشيرنج.

5- قناة تيلي تشاد (Amos 4W، تردد 11207، استقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، عامل تصحيح الخطأ 5/6) سيرفر سيسكام أو نيوكامد عن طريق الشيرنج.

6- قناة SuperSport على القمر الصناعي: Eutelsat 16A.. التردد: 11097- الاستقطاب: عمودي- معدل الترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ: 3/4 سيرفر سيسكام أو نيوكامد عن طريق الشيرنج.

7- قناة Canal+ Afrique القمر الصناعي: Eutelsat 16A..التردد: 11248- الاستقطاب: عمودي- معدل الترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ: 3/4  سيرفر سيسكام أو نيوكامد عن طريق الشيرنج.

8- قناة StarTimes القمر الصناعي: Eutelsat 7A.. التردد: 12284- الاستقطاب: عمودي- معدل الترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ: 3/4 سيرفر سيسكام أو نيوكامد عن طريق الشيرنج.

9- قناة Kwese TV- القمر الصناعي: Eutelsat 7A.. التردد: 12015- الاستقطاب: أفقي- معدل الترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ: 3/4  سيرفر سيسكام أو نيوكامد عن طريق الشيرنج.

 

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