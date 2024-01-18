وانتهت المباراة (2- 2) مصر وغانا في كأس أمم إفريقيا 2024

تعادلت مصر وغانا، ليصير هدفين لكل منتخب في شباك الآخر، خلال الجولة التي بدأت الخميس، وانتهت صبيحة اليوم الجمعة 19 يناير 2024، في دوري كأس أمم إفريقيا.

(2- 2) مباراة مصر وغانا.. بث مباشر كأس أمم إفريقيا 2024 .. في أجواء مشحونة بالتوتر والتشويق، تقترب لحظة مباراة الأمم الإفريقية 2024 بين منتخبي مصر وغانا، حيث يتوقف قلب الكرة الأفريقية لرؤية هذا اللقاء الحاسم. إن هذه المواجهة ليست مجرد لقاء رياضي، بل هي صراع بين قوتين كرويتين عريقتين، تعكس طموحاتهما وعزائمهما في تحقيق الفوز والتأهل إلى المراحل المتقدمة في البطولة. في هذا السياق، يندرج هذا المقال لاستعراض الترقب والتحضيرات المكثفة لهذه المواجهة المنتظرة، حيث يلتقي الطموح بالحماس في ساحة كرة القدم الإفريقية.

مباراة مصر وغانا.. بث مباشر كأس أمم إفريقيا 2024

مع تقدم التكنولوجيا، يعيش عشاق الكرة لحظات استثنائية من خلال بث مباشر يأتي بصورة عالية الجودة. كأس أمم إفريقيا 2024 سيكون الرابط الذي ينقل المباراة مفتاحًا لمحبي اللعبة، حيث سيمكنهم من متابعة كل لحظة من اللقاء الحاسم دون أي انقطاع، مما يضفي على التجربة مزيدًا من التشويق.

تشهد الأيام القليلة المتبقية قبل المباراة تحضيرات مكثفة من جانب كل فريق. يسعى المنتخب المصري لتقديم عرض رياضي متميز يليق بتاريخه وجماهيره، بينما يطمح منتخب غانا في تحقيق الفوز والتأهل للمراحل القادمة، مما يجعل اللقاء أكثر تشويقًا وحماسًا.

مباراة مصر وغانا يعم الأمل والتفاؤل أفق الجماهير، حيث يتجمع المشجعون حول شاشات التلفاز والأجهزة الذكية بفارغ الصبر لمتابعة اللقاء. يتمنى الجميع لفريقه النجاح والتألق، ويستعدون للتشجيع بكل قوة لرفع روح اللاعبين وإلهامهم لتحقيق الانتصار في هذه المواجهة الحاسمة.

القنوات الناقلة مباراة مصر وغانا في كأس أمم إفريقيا 2024

1-قناة الجزائر الأولى (نايل سات، تردد 10992، استقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، عامل تصحيح الخطأ 5/6) شفرة بيس 1100001100000000.

2- قناة المغرب الرياضية (نايل سات، تردد 12303، استقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، عامل تصحيح الخطأ 5/6).

3- قناة الرياضية المغربية الأولى (نايل سات، تردد 11642، استقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، عامل تصحيح الخطأ 5/6).

4- قناة فوكس سبورت (Hot Bird 13B، تردد 11013، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500، عامل تصحيح الخطأ 5/6) سيرفر سيسكام أو نيوكامد عن طريق الشيرنج.

5- قناة تيلي تشاد (Amos 4W، تردد 11207، استقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، عامل تصحيح الخطأ 5/6) سيرفر سيسكام أو نيوكامد عن طريق الشيرنج.

6- قناة SuperSport على القمر الصناعي: Eutelsat 16A.. التردد: 11097- الاستقطاب: عمودي- معدل الترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ: 3/4 سيرفر سيسكام أو نيوكامد عن طريق الشيرنج.

7- قناة Canal+ Afrique القمر الصناعي: Eutelsat 16A..التردد: 11248- الاستقطاب: عمودي- معدل الترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ: 3/4 سيرفر سيسكام أو نيوكامد عن طريق الشيرنج.

8- قناة StarTimes القمر الصناعي: Eutelsat 7A.. التردد: 12284- الاستقطاب: عمودي- معدل الترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ: 3/4 سيرفر سيسكام أو نيوكامد عن طريق الشيرنج.

9- قناة Kwese TV- القمر الصناعي: Eutelsat 7A.. التردد: 12015- الاستقطاب: أفقي- معدل الترميز: 27500- معامل تصحيح الخطأ: 3/4 سيرفر سيسكام أو نيوكامد عن طريق الشيرنج.

تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد غانا بكأس أمم إفريقيا 2024

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، عمر كمال عبدالواحد.

خط الوسط: مروان عطية، محمد النني، إمام عاشور.

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، محمود حسن تريزيجيه.

تشكيل منتخب غانا المتوقع ضد مصر بكأس أمم إفريقيا 2024

حراسة المرمى: ريتشارد أوفوري.

في خط الدفاع: دينيس أودوي - ألكساندر دجكيو - محمد ساليسو - جيدون مانساه.

في خط الوسط: مجيد أشيميرو - إدريسو بابا - جوزيف بانتسيل.

في خط الهجوم: رانسفورد يبواه كونيجسدورفر - جوردان أيو - أنطوان سيمنيو.

بتوقيت مصر والسعودية.. موعد مباراة مصر وغانا

موعد مباراة منتخب مصر وغانا في كأس الأمم الإفريقية 2023 الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر.

موعد مباراة منتخب مصر وغانا في كأس الأمم الإفريقية 2023 الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

بالبث المباشر.. رابط مباراة مصر وغانا كأس أمم إفريقيا 2024