بث مباشر مباراة مصر وغانا اليوم

بث مباشر مباراة مصر وغانا اليوم في أمم إفريقيا 2023،وقدمت مصر، بطلة كأس الأمم الأفريقية سبع مرات، مباراة افتتاحية مخيبة للآمال. ورغم أنهم كانوا المرشحون الأوفر حظًا أمام موزمبيق، إلا أن كتيبة المدرب روي فيتوريا كانت بحاجة إلى ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع من أجل إنقاذ نقطة ما. وسيضع الفراعنة أنظارهم على ثلاث نقاط ثمينة يوم الخميس.

وبالمثل، لم تسر المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الأفريقية لمنتخب غانا بالشكل الذي كان يأمله، حيث خسر أمام الرأس الأخضر. يعد هذا فوزًا لا بد منه للنجوم السوداء، لأن أي نتيجة أخرى من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على سعيهم للحصول على لقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الخامسة.

ويدخل منتخب مصر تحت قيادة المدرب البرتغالي المخضرم روي فيتوريا، مباراة اليوم أمام غانا، وهو متسلحًا بالنجم العالمي محمد صلاح، من أجل الفوز على «البلاك ستارز»، وحصد نقاط المباراة الثلاث، نفض غبار التعادل الصعب أمام موزمبيق في الجولة الأولى بهدفين لكل فريق.

ويقع منتخبي مصر وغانا في المجموعة الثانية النارية، والتي تضم منتخبات «الرأس الأخضر (كاب فيردي) - موزمبيق»، ويسعى المنتخبين اليوم للفوز من أجل تعويض الإخفاق في الجولة الأولى.

مصر ضد غانا

المرة الأولى التي التقى فيها الفريقان ضد بعضهما البعض كانت في مباراة ودية في يوليو/تموز 1960. وقد التقى الفريقان في مناسبات عديدة منذ ذلك الحين، وكانت تلك المواجهات من جانب واحد إلى حد ما.

وفي 23 مواجهة سابقة بين مصر وغانا، حقق الفراعنة 12 انتصارا. وهذا أكثر مما تعادلوا فيه (6 مباريات) وخسروا (5 مباريات) مجتمعين.

ومع ذلك، فإن آخر مرة واجهت فيها هذه الفرق كانت في عام 2017، في جولات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 FIFA. في الوقت الحالي، لم تفز غانا بأي من مواجهاتها الأربع الأخيرة مع الفراعنة.

التشكيل المتوقع لمباراة مصر وغانا

ومن المتوقع أن يلعب الفراعنة بخطة 4-3-3، مع وجود محمد الشناوي الذي يمكن الاعتماد عليه بين العارضتين.

وينبغي أيضًا أن نراقب لاعب ليفربول محمد صلاح، الذي حصل على جائزة أفضل لاعب كرة قدم أفريقي مرتين. كما شارك اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا في تشكيلة البطولة في مناسبتين.

ومن ناحية أخرى، من المتوقع أن يعتمد كريس هيوتون خطة 4-2-3-1، بقيادة إينياكي ويليامز لاعب أتلتيك بلباو.

هذه هي التشكيلة المحتملة لمصر ضد غانا.

مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في الدفاع: محمد هاني، أحمد حجازي، محمد عبد المنعم، محمد حمدي.

خط الوسط: حمدي فتحي، محمد النني، زيزو.

الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، عمر مرموش.

غانا

حراسة المرمى: ريتشارد أوفوري.

خط الدفاع: جيديون منساه، محمد ساليسو، ألكسندر دجيكو، دينيس أودوي.

خط الوسط: إدريسو بابا، مجيد أشيميرو، جوردان أيو، أندريه أيو، إرنست نعمة.

خط الهجوم: إيناكي ويليامز.

تحليل تكتيكي لمباراة مصر وغانا

على الرغم من النتيجة المخيبة للآمال التي حققتها مصر قبل أيام قليلة، إلا أن مصر تمتعت بالفعل ببعض الأداء الجيد. ويخوض الفريق حاليًا ست مباريات دون هزيمة في جميع المسابقات، مع أربعة انتصارات وتعادلين.

وهذا على النقيض من غانا، التي كانت تمر بمرحلة صعبة. وتعرض النجوم السوداء لأربع هزائم في مبارياتهم الست الأخيرة، بتعادل وفوز.