بث مباشر مباراة مصر تويتر: الآن مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر اليوم يلا شوت

مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر مباراة مصر تويتر: مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر اليوم يلا شوت،تسعى مصر وغانا إلى التعافي من البداية المخيبة للآمال في كأس الأمم الأفريقية عندما يواجهان في مباراة حاسمة ضمن المجموعة الثانية.

مشاهدة مباراة مصر وغانا تمكنت مصر، التي تبحث عن لقبها الثامن في كأس الأمم الأفريقية لتعزيز رقمها القياسي، من إنقاذ التعادل مع موزمبيق المتواضعة بفضل ركلة جزاء محمد صلاح في الوقت المحتسب بدل الضائع في المباراة الافتتاحية.

وتعادل الفراعنة، بطل القارة سبع مرات، 2-2 مع موزمبيق في المباراة الافتتاحية يوم الأحد، بينما خسرت غانا 2-1 أمام الرأس الأخضر في وقت متأخر من المباراة. ويحتاج الفريقان بشدة إلى النقاط الثلاث للحفاظ على أحلامهما في خروج المغلوب.

وقال فيتوريا في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "غانا منافس صعب؛ لديهم فريق جيد، ونعلم ما يتعين علينا القيام به". "لدينا لاعبين مسؤولين وقادرين على التحدي."

ومع ذلك، اعترف المدرب البرتغالي بأوجه القصور التكتيكية أمام موزمبيق.

واعترف قائلًا: "لقد سببت لنا موزمبيق الكثير من المشاكل، فهي تملك فريقًا قويًا". وأضاف "يجب على اللاعبين الالتزام بخططنا والتحلي بالقوة في التدخلات. مررنا بلحظات صعبة في المباراة الأخيرة وعلينا أن نتعلم من تلك الأخطاء حتى نفوز على غانا".

وألمح فيتوريا إلى التغييرات المحتملة في التشكيلة الأساسية، مشددًا على الحاجة إلى القدرة على التكيف.

وأوضح: "قد نقوم ببعض التعديلات، مشاهدة مباراة مصر وغانا بث مباشر يلا شوت ليس بسبب موزمبيق، ولكن لأن كل مباراة لها متطلباتها". "نحن نقوم بدورنا، اللاعبون يقدمون كل ما لديهم، ونعمل من أجل الفوز. جميع الفرق قوية ومتطورة، لكننا جاهزون للغد وسنقاتل من أجل ذلك. لدي ثقة في فريقي".

واعترف فيتوريا بالطبيعة القاسية للبطولة، وحث على التركيز على المهمة المقبلة.

واختتم: "كأس الأمم الإفريقية ليست سهلة". "عليك أن تعرف ما تفعله في كل مباراة، ونحن مستعدون لذلك".

ما هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وغانا بكأس الأمم الأفريقية؟

1- قناة 5Plus HD عبر قمر Amos 4W تردد 10969.

2- قناة Sport TV عبر قمر Hispasat 30w تردد 12207.

3- قناة 5Live HD عبر قمر Amos 4W تردد 10840.

4- قناة 5Gold عبر قمر Amos 4W تردد 11551.

5- قناة TV 8.5 HD عبر قمر Turksat 42E تردد 12356.

6- قناة Max sport عبر قمر Bulgariasat 1.9E تردد 12418.

7- قناة Max sport عبر قمر Hellasat 39E تردد 11595.

8- قناة 5Stars HD عبر قمر Amos 4W تردد 11430.

9- قناة 5Sport hd عبر قمر Amos 4W تردد 11103.

10- قناة ziggo sport HD عبر قمر Astra 23E تردد 12129.

قناة BeIN Sports MAX 1

تردد قناة BeIN Sports MAX 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12604 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مشفرة

تردد القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وغانا:

القناة القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الجزائرية الأولى النايل سات 11680 عمودي 27500 5/6 فوكس سبورت نايل سات 12284 أفقي 27500 Canal 11 HD هيسباسات 30 غرب 12437 -H – 27500 RING HD البلغاري 1.9 شرق 12418 H 30000 النبأ الليبية نايل سات 11096 أفقي 27500 تيلي تشاد نايل سات 12015 أفقي 27500 SPORT TV 1 HD هيسباسات Hispasat 30W 12246 -H- 27500 ESPN 901 تيليستار 15 12609 -H- 7550 Solo Calcio الأوروبي 13 شرق 11179 -H- 27500 TV 8.5 ترك سات 42 شرق 12356 أفقي 7100

ومن المقرر أن يعود محمد قدوس إلى غانا لمواجهة مصر في كأس الأمم الأفريقية مساء الخميس.

مشاهدة مباراة مصر وغانا تعرض مهاجم وست هام لإصابة طفيفة في أوتار الركبة أمام أرسنال الشهر الماضي وكان لا يزال يعاني من المشكلة قبل البطولة، وغاب عن المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الأفريقية أمام الرأس الأخضر.

خسرت النجوم السوداء تلك المباراة، مما وضعهم على الفور في موقف متأخر في المجموعة الثانية، ويواجهون الآن اختبارًا صعبًا ضد مصر حيث يتطلعون إلى إعادة مشوارهم إلى المسار الصحيح.

عاد كودوس إلى التدريبات الكاملة وينافس مع منتخب غانا، ومن المحتمل أن يدفعه كريس هيوتون مباشرة إلى التشكيلة الأساسية.

تشكيلة منتخب مصر امام غانا:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد فتوح – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – محمد هاني

الوسط: حمدي فتحي – مروان عطية – إمام عاشور

الهجوم: عمر مرموش أو (تريزيجيه) – مصطفى محمد – محمد صلاح

تشكيلة غانا امام منتخب مصر: