تصريحات نارية من دي روسي على تولي تدريب روما

أدلى دانييلي دي روسي المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي روما بتصريحات نارية بعد توليه القيادة الفنية للفريق الإيطالي، وأيضا على مواجهة هيلاس فيرونا غدا السبت.

تحدث دي روسي في تصريحات صحفية له قائلا:" كان دان ورايان فريدكين واضحين للغاية بشأن مدة العقد ومدة إقامتي، قلت إنني سأفعل ذلك لقد وقعت على المبلغ الذي كانوا سيكتبونه، لكنني طلبت فقط الحصول على مكافأة في دوري أبطال أوروبا".

وأوضح أسطورة روما السابق:" طلبت فقط أن أعامل كمدرب، وليس كأسطورة أو علم سابق واتفقوا على ذلك ثم يعرفون أنه منذ اللحظة الأولى التي سمعتهم فيها سأقاتل من أجل البقاء هناك، أعتقد أنهم راضون عن ذلك أريد أن أستحق التأكيد على أرض الملعب".

وأتم دي روسي تصريحاته:" أنا أحب هذا العمل مع سباليتي، ثم لويس إنريكي هذا النوع من المدربين، الذين يجلبون العديد من اللاعبين إلى مرحلة الهجوم والذين يدافعون بـ 4، جعلوني أقع في الحب، ومع ذلك، كان هذا الفريق يلعب مع ثلاثة لاعبين في خط الدفاع لسنوات، الآن دعونا نرى، يمكننا حتى الدفاع بطريقة والهجوم بطريقة أخرى من خلال بعض التناوبات".

