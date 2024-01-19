نتيجة مباراة موزمبيق والرأس الأخضر
أول المتأهلين لدور الـ 16..منتخب الرأس الأخضر يتغلب على موزمبيق بثلاثية في كأس الأمم الإفريقية 2023
أول المتأهلين لدور الـ 16..منتخب الرأس الأخضر يتغلب على موزمبيق بثلاثية في كأس الأمم الإفريقية 2023..تغلب منتخب الرأس الأخضر على منتخب موزمبيق في كأس الأمم الإفريقية 2023 بثلاثية نظيفة، وضمن منتخب الرأس الأخضر تأهله إلى دور الـ 16 من البطولة بعدما ضمن صدارة المجموعة الثانية، وأحرز أهداف اللقاء اللاعب بيبي، اللاعب ريان مينديز، اللاعب كيفين بينا.
انطلقت منذ قليل مباراة موزمبيق والرأس الأخضر، والتي تقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، والتي تلعب في كوت ديفوار، وتستمر حتى 11 فبراير المقبل
تقام مباراة موزمبيق والرأس الأخضر في الجولة الثانية من المجموعة الثانية في دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 على ملعب "فيليكس هوفويت بوانيي".
حكم مباراة موزمبيق والرأس الأخضر في كأس الأمم الإفريقية 2023
حكم مباراة موزمبيق والرأس الأخضر في الجولة الثانية من المجموعة الثانية في دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 هو سمير الكزاز.
معلق مباراة موزمبيق والرأس الأخضر في كأس الأمم الإفريقية 2023
أسندت مهمة التعليق على مباراة الرأس الأخضر ضد موزمبيق في أمم إفريقيا، للمعلق نوفل باشي.
نتيجة مباراة موزمبيق في الجولة الأولى من كأس الأمم الإفريقية 2023
دخل منتخب موزمبيق هذه المواجهة وعينها على تحقيق الفوز من أجل مصالحة جمهوره بعد التعادل إيجابيا مع منتخب مصر في الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، والتي تلعب في كوت ديفوار بنتيجة هدفين لكل منتخب.
نتيجة مباراة الرأس الأخضر في الجولة الأولى من كأس الأمم الإفريقية 2023
بينما يدخل منتخب الرأس الأخضر مواجهة موزمبيق، بروح معنوية مرتفعة، وذلك بعد أن حقق الفوز على منتخب غانا في الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، والتي تلعب في كوت ديفوار.
القنوات الناقلة لمباراة موزمبيق والرأس الأخضر في كأس الأمم الإفريقية 2023
تنقل مباراة الرأس الأخضر ضد موزمبيق في كأس الأمم الإفريقية 2023 عبر القنوات التالية:
beIN Sports HD 3 Max
beIN Sports HD 1 Max
Sport TV1 Portugal
Sky Sports Football UK
Sky Sports Main Event UK
ORTM
Sport Klub 1HD Croatia
SuperSport Maximo 1
beIN Sports 1 FR
Ziggo Sport Select HD
Sportdigital
Tele Congo
TV8.5 Turkey
V sport 2 HD Norge
Sportitalia
beIN Sports Connect
Max Sport 2 HD
TV3 MAX HD denmark