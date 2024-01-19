نتيجة مباراة موزمبيق والرأس الأخضر

أول المتأهلين لدور الـ 16..منتخب الرأس الأخضر يتغلب على موزمبيق بثلاثية في كأس الأمم الإفريقية 2023..تغلب منتخب الرأس الأخضر على منتخب موزمبيق في كأس الأمم الإفريقية 2023 بثلاثية نظيفة، وضمن منتخب الرأس الأخضر تأهله إلى دور الـ 16 من البطولة بعدما ضمن صدارة المجموعة الثانية، وأحرز أهداف اللقاء اللاعب بيبي، اللاعب ريان مينديز، اللاعب كيفين بينا.

انطلقت منذ قليل مباراة موزمبيق والرأس الأخضر، والتي تقرر إقامتها ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، والتي تلعب في كوت ديفوار، وتستمر حتى 11 فبراير المقبل

تقام مباراة موزمبيق والرأس الأخضر في الجولة الثانية من المجموعة الثانية في دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 على ملعب "فيليكس هوفويت بوانيي".

حكم مباراة موزمبيق والرأس الأخضر في كأس الأمم الإفريقية 2023

حكم مباراة موزمبيق والرأس الأخضر في الجولة الثانية من المجموعة الثانية في دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 هو سمير الكزاز.

معلق مباراة موزمبيق والرأس الأخضر في كأس الأمم الإفريقية 2023

أسندت مهمة التعليق على مباراة الرأس الأخضر ضد موزمبيق في أمم إفريقيا، للمعلق نوفل باشي.



نتيجة مباراة موزمبيق في الجولة الأولى من كأس الأمم الإفريقية 2023

دخل منتخب موزمبيق هذه المواجهة وعينها على تحقيق الفوز من أجل مصالحة جمهوره بعد التعادل إيجابيا مع منتخب مصر في الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، والتي تلعب في كوت ديفوار بنتيجة هدفين لكل منتخب.

نتيجة مباراة الرأس الأخضر في الجولة الأولى من كأس الأمم الإفريقية 2023

بينما يدخل منتخب الرأس الأخضر مواجهة موزمبيق، بروح معنوية مرتفعة، وذلك بعد أن حقق الفوز على منتخب غانا في الجولة الأولى من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، والتي تلعب في كوت ديفوار.

القنوات الناقلة لمباراة موزمبيق والرأس الأخضر في كأس الأمم الإفريقية 2023

تنقل مباراة الرأس الأخضر ضد موزمبيق في كأس الأمم الإفريقية 2023 عبر القنوات التالية:

beIN Sports HD 3 Max

beIN Sports HD 1 Max

Sport TV1 Portugal

Sky Sports Football UK

Sky Sports Main Event UK

ORTM

Sport Klub 1HD Croatia

SuperSport Maximo 1

beIN Sports 1 FR

Ziggo Sport Select HD

Sportdigital

Tele Congo

TV8.5 Turkey

V sport 2 HD Norge

Sportitalia

beIN Sports Connect

Max Sport 2 HD

TV3 MAX HD denmark