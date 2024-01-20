بدون تطقيع الآن (2-1) الشوط الثاني .. بث مباشر مشاهدة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية يلا شوت في كأس آسيا

بث مباشر مشاهدة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية يلا شوت

منافسة آسيوية بين Jordan v South Korea اليوم، مشاهدة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية بث مباشر يلا شوت في كأس آسيا، تشهد منافسات كأس آسيا 2023 في الإمارات لقاءً مثيرًا بين منتخبي الأردن وكوريا الجنوبية. يتأهب النشامى، الذين يحملون نتائج ممتازة حتى الآن، لمواجهة التحدي الذي سيقدمه منتخب كوريا الجنوبية، الفريق الذي يعتبر من بين المرشحين القويين للفوز بالبطولة.

النشامي يقلب الطاولة علي كوريا الجنوبية

بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 46، نجح يزن العرب في إضافة هدف التقدم لصالح منتخب الأردن، معززًا بذلك تألقه الفردي ومساهمته الفعّالة في تحقيق النقاط الثلاث لفريق بلاده في المباراة.

النشامي يتعادل أمام كوريا الجنوبية

جول رائع من قبل يزن العرب! سجل الهدف التعادل بطريقة مميزة بعد استقبال الكرة من ركلة ركنية، حيث قام بتسديد الكرة بمرة واحدة لتتهادى في شباك المنافس. إن هذا الأداء البارع يبرز مهاراته وفعاليته في اللحظات الحاسمة، ويسهم في تحقيق هدف التعادل لفريقه بطريقة مثيرة وفعّالة.

سون يفتتح التسجيل لكوريا الجنوبية

في الدقيقة الثامنة، نجح لاعب منتخب كوريا الجنوبية، ق8 سون، في تسجيل الهدف الأول لفريقه بنجاح بعدما قام بتنفيذ ركلة جزاء بإتقان. وقد تمكن سون من التفوق في التسديد على الحارس المنافس وإرسال الكرة إلى الشباك.

وفي الدقيقة الرابعة، قام ق8 سون بالتحرك داخل منطقة الجزاء، وتعرض لعرقلة، مما أدى إلى حصوله على ركلة جزاء. قام الحكم براجع اللقطة باستخدام تقنية الفيديو VAR للتأكد من صحة القرار، وبعد التحقق، أكد الحكم صحة الركلة الجزاء.

تلك اللقطات أظهرت تألق وفعالية ق8 سون في التعامل مع الركلات الجزائية، حيث نجح في تحويلها إلى فرصة حقيقية لمنتخب كوريا الجنوبية للتقدم في المباراة.

بث مباشر مشاهدة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية يلا شوت

تحتل الآن منتخب الأردن صدارة جدول ترتيب المجموعة الخامسة في بطولة كأس آسيا 2023 برصيد 3 نقاط، ويتقاسم نفس الرصيد مع منتخب كوريا الجنوبية، ولكنه يحتل المركز الأول بفارق الأهداف. يتطلع الفريق الأردني إلى تحقيق نتيجة إيجابية في المواجهة أمام كوريا الجنوبية، التي ستقام في ملعب الثمامة المونديالي.

المباراة تعد فرصة كبيرة للمنتخب الأردني للمضي في مشواره بالبطولة وتحقيق التأهل إلى دور الـ16. يسعى النشامى لتحقيق أداء مميز وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الكوري القوي.

يقدم موقع "بوابة الفجر" خدمة بث مباشر لمباراة الأردن وكوريا الجنوبية في كأس آسيا 2023، والتي ستقام اليوم السبت الموافق 20 يناير 2024. يمكن للمتابعين الاستمتاع بالمباراة عبر الموقع، مما يتيح لهم متابعة الأحداث الرياضية الحية ومشاهدة أداء المنتخبين في هذا اللقاء الهام.

بعد فوزهم الكبير برباعية نظيفة على ماليزيا وتحقيق الصدارة في المجموعة الأولى، يدخل النشامى اللقاء متفائلين ومدفوعين بالثقة. يسعى المدرب الألماني يورغن كلينسمان إلى تحفيز لاعبيه لتحقيق أداء جيد أمام كوريا الجنوبية وضمان استمرار النتائج الإيجابية.

في المقابل، يسعى المدرب المغربي حسين عموته، الذي يقود منتخب الأردن، إلى استغلال العزيمة والروح القتالية للاعبين لتحقيق إنجاز أمام منتخب قوي مثل كوريا الجنوبية. يعتبر الأداء الجيد في هذا اللقاء فرصة لتعزيز مكانة الأردن في البطولة وتحقيق التأهل إلى دور الستة عشر.

لكن منتخب كوريا الجنوبية، بقيادة النجم سون هيونغ مين، يأتي بطموحات كبيرة لتحقيق الانتصار وتحقيق النقاط الثلاث للتأكيد على جاهزيته وترتيبه كأحد المرشحين للمنافسة على اللقب.

متي موعد وتوقيت مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في كأس آسيا 2023؟

تتجه الأنظار نحو المواجهة المرتقبة بين منتخبي الأردن وكوريا الجنوبية في كأس آسيا 2023، مشاهدة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية بث مباشر يلا شوت حيث يمكن لعشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم الاستمتاع بلحظات الإثارة والتشويق يوم السبت، الموافق 20 يناير 2024. ستُلعب هذه المباراة المهمة في الملاعب القطرية، ويترقبها الجماهير بفارغ الصبر.

مشاهدة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية بث مباشر يلا شوت

وتبدأ مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في بطولة كأس آسيا، مع حلول الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، الثانية والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة والنصف عصرا بتوقيت أبو ظبي.

البلد موعد مباراة الاردن وكوريا الجنوبية تونس، المغرب، الجزائر 12:30 PM مصر، ليبيا، السودان 1:30 PM السعودية، الكويت، العراق، قطر، البحرين، سوريا، الأردن، فلسطين 2:30 PM الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان 3:30 PM

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأردن ضد كوريا الجنوبية اليوم في كأس أمم آسيا؟

تمكّنت عدة قنوات عربية من حصد حقوق بث مباريات كأس آسيا 2024، حيث تتفاوت هذه القنوات حسب البلد الذي سيتم فيه البث.

في الأردن وقطر وكافة الدول العربية، باستثناء الإمارات والسعودية والعراق، سيتم بث المباراة على قناة بي إن سبورتس الآسيوية. وفي العراق، ستكون البطولة متاحة للمشاهدين عبر القناة الرابعة العراقية، بينما ستتاح فرصة مشاهدة اللقاء في الإمارات على قناة أبوظبي الرياضية آسيا.

هذه الترتيبات تضمن للمشجعين في هذه الدول فرصة متابعة المباريات والتمتع بتجربة كأس آسيا 2024 عبر قنوات تلفزيونية محلية متخصصة. يعكس هذا الاهتمام المتزايد بكرة القدم والبطولات الكبيرة، حيث يتيح للجماهير الفرصة لمتابعة منافسات البطولة وتشجيع منتخباتهم المحلية في سباق اللقب الآسيوي المثير.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأردن وكوريا الجنوبية:

تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على سهيل سات تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على نايل سات تردد القناة: 11810.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 2/3. تردد القناة: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح: 2/3. تردد قناة SSC1 HD تردد قناة Alrabiaa Sport على نايل سات التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4. التردد: 10892.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

أين يمكنني مشاهدة البث المباشر لمباراة الأردن وكوريا الجنوبية اليوم أونلاين؟

بتأكيد قناة بي إن سبورت حصولها على حقوق بث كأس آسيا 2024، يُمكن للمشاهدين متابعة البث المباشر لمباراة الأردن وكوريا الجنوبية عبر تطبيق TOD وخدمة beIN Connect.

تطبيق TOD يُمكن مستخدميه من مشاهدة جميع مباريات كأس آسيا المباشرة، بما في ذلك تلك التي تُبث عبر قنوات beIN SPORTS، ويوفر تجربة مميزة للمشاهدين الذين يفضلون استخدام الأجهزة الذكية لمتابعة الأحداث الرياضية.

تشكيلة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في كأس آسيا

تشكيلة منتخب الأردن المتوقعة اليوم

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى

خط الدفاع: عبد الله نصيب - يزن العرب - سالم العجالين

خط الوسط: إحسان حداد - نزار الرشدان - نور الدين الروابدة - محمود مرضي

خط الهجوم: موسى التعمري - يزن النعيمات - علي علوان

تشكيلة منتخب كوريا الجنوبية المتوقعة اليوم

حراسة المرمى: سيونغ غيو كيم

خط الدفاع: يونغ وو سيول - سيونغ هيون يونغ - كيم مين جاي - كي لي جي

خط الوسط: كانغ إن لي - يونغ وو بارك - إن بيوم هوانغ - جاي لي سونغ

خط الهجوم: هيونغ مين سون - هوانغ هي تشان

تاريخ مواجهات الأردن وكوريا الجنوبية

تاريخ المواجهات بين المنتخب الأردني وكوريا الجنوبية يظهر تفوق الأخير في اللقاءات السابقة. على مدى خمس مباريات سابقة جمعت بين الفريقين، استطاعت كوريا الجنوبية أن تحقق الفوز في ثلاث مرات، بينما انتهت مباراتين بالتعادل.

تأتي هذه المواجهة في إطار كأس آسيا 2023، وهي المباراة الثالثة في المجموعة الخامسة، حيث يتصدر المنتخب الأردني جدول الترتيب بفارق الأهداف بعد فوزه الكبير في الجولة الأولى على ماليزيا. وعلى الرغم من تاريخ الصراع الذي يظهر تفوقًا لصالح كوريا الجنوبية، يتطلع النشامى إلى كسر هذا الجدار وتحقيق الانتصار في هذا اللقاء الحاسم الذي يحدد توجه المجموعة والمتأهلين للدور التالي في البطولة.

الأردن وكوريا الجنوبية.. مواجهة صعبة للنشامي

يتجه منتخب الأردن بثقة كبيرة نحو المواجهة المرتقبة أمام كوريا الجنوبية، بعد فوزه العريض في اللقاء الأول أمام منتخب ماليزيا بنتيجة 4-0. تألق في هذه المباراة كل من محمود المرضي وموسى التعمري، اللذان سجلا هدفين لكل منهما.

منتخب كوريا الجنوبية، من جهته، حقق الفوز في مباراته الأولى أمام منتخب البحرين بنتيجة 3-1، مما يجعل المواجهة مع الأردن تحمل طابعًا خاصًا في صراع التصدر.

بعد نهاية جولة الافتتاح في المجموعة الخامسة من كأس آسيا 2023، يحتل المنتخب الأردني صدارة الترتيب برصيد 3 نقاط، ولكنه يتفوق على كوريا الجنوبية بفارق الأهداف، حيث سجل النشامى هدفين أكثر من منتخب كوريا الجنوبية.

تُعتبر المواجهة بين الأردن وكوريا الجنوبية قمة المجموعة، ومن المتوقع أن تحدد المتصدر والوصيف في هذه المرحلة. يتطلع منتخب كوريا الجنوبية إلى استعادة هوانغ هي تشان، لاعب نادي ولفرهامبتون، الذي غاب عن المباراة الأولى بسبب الإصابة، بينما سيظل يعتمد على نجم توتنهام هيونغ مين سون.

أما المنتخب الأردني، فيستمر في الاعتماد على التألق الذي أظهره في المباراة الأولى، ويأمل في الاستمرار في الأداء القوي لتحقيق نتيجة إيجابية أمام منتخب كوريا الجنوبية. يُشدد على أهمية هذه المواجهة للفريقين، حيث ستحدد بشكل كبير مصيرهم في المسابقة.

تشكيل منتخب كوريا الرسمي

مشاهدة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية يلا شوت

تشكيل الأردن الرسمي