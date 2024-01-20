بث مباشر مباراة الأردن تويتر: الآن مشاهدة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية بث مباشر اليوم يلا شوت

مشاهدة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية بث مباشر اليوم يلا شوت

لقاء ناري ننقله لكم عبر موقع “الفجر” حيث يلتقي منتخبي JordanvsSouth Korea،بث مباشر مباراة الأردن تويتر: مشاهدة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية بث مباشر اليوم يلا شوت،تتواصل منافسات المجموعة الخامسة في كأس آسيا يوم السبت بمواجهة المركز الأول، حيث يلتقي الأردن مع كوريا الجنوبية على استاد الثمامة.

بدأ الأردنيون مشوارهم بفوز مبهر على ماليزيا 4-0، بينما سجل نمور آسيا هدفين في الشوط الثاني ليتغلبوا على البحرين 3-1،ويعلم منتخب الأردن جيدا قوة نظيره الكوري الجنوبي، وهذا ما أكد عليه المدير الفني المغربي للنشامى، حسين عموتة، خاصة أنه يعتبر مواجهة الشمشون الكوري مفتاح التأهل للدور المقبل.

لم يكن من الممكن أن يبدأ الظهور الرابع على التوالي للأردن في هذه البطولة بشكل أفضل، حيث عادل أكبر هامش فوز له على الإطلاق في هذه المسابقة (5-1 على فلسطين في عام 2015).

وبهذه النتيجة يتصدر الأردن المجموعة بفارق الأهداف ولم يخسر في آخر أربع مباريات في دور المجموعات في كأس آسيا،ويبدو كما لو أن رجال حسين عموتة قد التقطوا شيئًا أو اثنين من اليابان عندما يتعلق الأمر بالتهديف، حيث تغلب عليهم اليابانيون بنتيجة 6-1 قبل أيام فقط من المباراة الافتتاحية لكأس آسيا، في حين أن نتيجة الأردن بأربعة أهداف في الجولة الأولى كانت هي الأفضل. أكبر عدد من الأهداف سجلوه في مباراة واحدة منذ مارس 2023 (الفوز 4-0 على الفلبين).

لم تتلق شباك الاردن أي هدف في آخر ست مباريات له في دور المجموعات في هذه المسابقة، ومع فوزه يوم السبت، لديهم فرصة جيدة للوصول إلى مرحلة خروج المغلوب من هذه البطولة في مناسبات متتالية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأردن وكوريا الجنوبية في كأس آسيا 2023؟

تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الحقوق الحصرية، لبث مسابقة كأس آسيا 2023 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شاشات التلفزيون. باستثناء المملكة العربية السعودية والإمارات والعراق.

مشاهدة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية بث مباشر اليوم يلا شوت

وفي السعودية، ستكون المتابعة عبر قنوات SSC المشفرة، بينما في الإمارات من خلال قناة أبوظبي الآسيوية، فيما ستتولى القناة الرابعة العراقية مهمة البث في العراق.

اسم القناة: beIN Sports Asian cup 1HD. القمر الصناعي: نايل سات. التردد: 12188. معدل الترميز: 27500. معدل الاستقطاب: افقي قناة ssc الرياضية السعودية القمر الصناعي: عرب سات. التردد: 12380. معدل الترميز: 27500. الاستقطاب: افقي.

يبدو أن قطر جلبت للمنتخب الاردني في هذه البطولة، حيث لم يخسر الأردن في دور المجموعات عام 2011 عندما أقيمت البطولة آخر مرة هناك، ووصل إلى الدور ربع النهائي في ذلك العام.

ولم يفز الأردن في مباريات متتالية منذ سبتمبر 2022، عندما تغلب على عمان 1-0، بعد ثلاثة أيام فقط من فوزه على سوريا (2-0).

من هو معلق مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في كأس آسيا 2023؟

يتولى التعليق على مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في كأس آسيا عبر قناة بي إن آسيا، المعلق حسن العيدروس.

بينما توفر شبكة القنوات السعودية التعليق بصوت المعلق المصري فارس عوض.

موعد مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في كأس آسيا 2023؟

تقام مباراة الأردن وكوريا الجنوبية يوم السبت 20 يناير/كانون الثاني على استاد الثمامة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الثانية والنصف بتوقيت الأردن والسعودية وقطر، الواحدة والنصف بتوقيت مصر، الثالثة والنصف بتوقيت الإمارات

في أول ظهور له كمدرب في كأس آسيا، شهد يورغن كلينسمان فوز فريقه الكوري الجنوبي في المباراة الافتتاحية التي صنعت فيها الجودة الفردية الفارق.

ويأمل الكوريون الجنوبيون أن تكون هذه هي الخطوة الأولى نحو إنهاء الجفاف الطويل الذي عانوه من لقب كأس آسيا، والذي يعود تاريخه إلى عام 1960 عندما رفعوا الكأس على أرضهم.

ولم يخسروا أي مباراة في دور المجموعات في هذه البطولة منذ عام 2007 (2-1 أمام البحرين)، بعد أن فازوا بثماني مباريات متتالية في دور المجموعات في كأس آسيا.

على الرغم من أن هدف التعادل الذي سجله عبد الله الحشاش وضع البحرين في المقدمة لمدة خمس دقائق فقط، إلا أنه وضع حدًا لسلسلة من ست مباريات للمنتخب الكوري الجنوبي دون أن تهتز شباكه في مرحلة المجموعات من هذه البطولة.

بعد خسارته اثنتين من أول ثلاث مباريات له، شهد كلينسمان فريقه دون هزيمة في تسع مباريات متتالية في جميع المسابقات بينما حقق سبعة انتصارات متتالية.

لم يخسر نمور آسيا أمام منافس آسيوي منذ يوليو 2022، عندما تغلب عليهم غريمهم التقليدي اليابان 3-0 في بطولة شرق آسيا لكرة القدم.

تشكيل منتخب كوريا الجنوبية المتوقع أمام الأردن

ويتوقع أن ينزل منتخب كوريا الجنوبية الذي يديره فنيا كلينسمان مباراة الأردن بتشكيلة تتكون من:

في حراسة المرمى: كيم.

في خط الدفاع: بارك، سيول، كيم، جونغ.

في خط الوسط: جيونج، لي، هونج، هوانج.

في خط الهجوم: سونج مين، أوه.

تشكيل منتخب الأردن المتوقع أمام كوريا الجنوبية

منتخب الأردن

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى

خط الدفاع: عبد الله نصيب - سالم العجالين - يزن العرب.

خط الوسط: نزار الرشدان - نور الروابدة - محمود مرضي - احسان حداد

خط الهجوم: موسى التعمري - يزن النعيمات - علي علوان.