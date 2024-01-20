مشاهدة بث مباشر مباراة الأردن وكوريا الجنوبية يلا شوت

مشاهدة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية بث مباشر يلا شوت في كأس آسيا

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مشاهدة بث مباشر مباراة
مشاهدة بث مباشر مباراة الأردن وكوريا الجنوبية يلا شوت

لقاء ناري اليوم يجمع بين Jordan vs South Korea، مشاهدة بث مباشر مباراة الأردن وكوريا الجنوبية يلا شوت في كأس آسيا،تواصل كوريا الجنوبية مشوارها في كأس آسيا يوم السبت عندما تواجه الأردن على استاد الثمامة في الدوحة. تغلب الأردنيون على ماليزيا 4-1 في المباراة الافتتاحية ليتصدروا المجموعة الخامسة في الوقت الحالي، لكن الكوريين تغلبوا على البحرين 3-1 ولديهم ثلاث نقاط أيضًا. 

تم تدمير رجال حسين عموتة بنتيجة 6-1 قبل البطولة مباشرة، ويشتهرون بدفاعهم القوي على هذا المستوى، ووصلوا إلى الدور ربع النهائي في المرة الأخيرة التي استضافت فيها قطر نسخة في عام 2011. واستمتع يورغن كلينسمان بأول ظهور له في كأس آسيا مع هدف الفوز لكنه يريد أن يرى أكثر من. 

تألق فردي هذه المرة بعد أن استغرق الأمر بعض الوقت قبل مواجهة البحرين. أنهت الأهداف سلسلة من ست مباريات لمحاربي التايجوك دون أن تهتز شباكهم في مرحلة المجموعات من هذه البطولة، لكن فريق كلينسمان لم يخسر في تسع مباريات متتالية في جميع المسابقات مع سبعة انتصارات.

ويأتي البحث عن موعد  مباراة الاردن وكوريا الجنوبية، عبر محرك البحث العالمي جوجل خصوصا إنه ا تعد من اقوي الموجهات في كأس امم آسيا لكرة القدم هذا النسخة، وذلك بعدما حقق منتخب الاردن الفوز في الجولة الأولي من دور المجموعات من بطولة كأس امم آسيا لكرة القدم على حساب منتخب ماليزيا في الجولة الأولي من دور المجموعات من بطولة كأس امم آسيا بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل لاشي، لذلك فإن تحقيق النشامي الفوز في مواجهة غدا السبت تضمن له الصعود إلى الدور الثاني باعتباره متصدر جدول ترتيب المجموعة.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأردن وكوريا الجنوبية في كأس آسيا 2023؟ 

تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الحقوق الحصرية، لبث مسابقة كأس آسيا 2023 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شاشات التلفزيون. باستثناء المملكة العربية السعودية والإمارات والعراق.

مشاهدة بث مباشر مباراة الأردن وكوريا الجنوبية يلا شوت

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأردن وكوريا الجنوبية في كأس آسيا 2023

تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على سهيل سات

  • تردد القناة: 11810.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معدل التصحيح: 2/3.

تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على نايل سات

  • تردد القناة: 11054.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معدل التصحيح: 2/3.

تردد قناة SSC1 HD

  • التردد: 12380.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • الترميز: 27500.
  • التصحيح: 3/4.

تردد قناة Alrabiaa Sport على نايل سات

  • التردد: 10892.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • الترميز: 27500.
  • التصحيح: 3/4.

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية HD على عرب سات

  • التردد: 11804.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الأردن وكوريا الجنوبية في كأس آسيا 2023؟ 

لمتابعة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت، يمكن الاشتراك في تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

أما في السعودية، فإن المتابعة على الإنترنت ممكنة، عبر الاشتراك في خدمة شاهد "VIP"، وفي الإمارات من خلال تطبيق "StarzPlay".

متى  تبدأ مباراة الأردن وكوريا الجنوبية؟

تقام مباراة كأس آسيا لكرة القدم على ملعب الثمامة في الدوحة، قطر، وتنطلق يوم السبت 20 يناير الساعة 2:30 ظهرًا بالتوقيت المحلي.

وإليك كيفية ترجمة ذلك الوقت عبر بعض المناطق الرئيسية:

 تاريخوقت انطلاق
الولايات المتحدة الأمريكيةالسبت 20 يناير6:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي
كنداالسبت 20 يناير6:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي
المملكة المتحدةالسبت 20 ينايرالساعة 11:30 بتوقيت جرينتش
أسترالياالسبت 20 يناير10:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة
الهندالسبت 20 ينايرالساعة 5:00 مساءً بتوقيت الهند

وسوف يكون موعد مباراة الاردن وكوريا الجنوبية في الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة كأس امم آسيا، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا غدا السبت الموافق عشرين من شهر يناير الجاري بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة والساعة الثانية والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية والدوحة والساعة الثالثة والنصف بتوقيت سلطنة عمان والامارات العربية المتحدة، وسط حضور عدد كبير من جمهور الفريقين الذين  حرصوا على حجز تذاكر المباراة منذ فترة كبيرة.

تشكيلة مباراة الأردن وكوريا الجنوبية في كأس آسيا

تشكيلة منتخب الأردن المتوقعة اليوم

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى

خط الدفاع: عبد الله نصيب - يزن العرب - سالم العجالين

خط الوسط: إحسان حداد - نزار الرشدان - نور الدين الروابدة - محمود مرضي

خط الهجوم: موسى التعمري - يزن النعيمات - علي علوان

تشكيلة منتخب كوريا الجنوبية المتوقعة اليوم

حراسة المرمى: سيونغ غيو كيم

خط الدفاع: يونغ وو سيول - سيونغ هيون يونغ - كيم مين جاي - كي لي جي

خط الوسط: كانغ إن لي - يونغ وو بارك - إن بيوم هوانغ - جاي لي سونغ

خط الهجوم: هيونغ مين سون - هوانغ هي تشان

مواجهات الاردن ضد كوريا

لم يسبق للأردن أن تغلب على كوريا الجنوبية في خمس مواجهات سابقة، وفشل في التسجيل في أربع مناسبات، ونظرًا لمخاوف الإصابة، نتوقع أن يواجهوا صعوبة في خلق العديد من الفرص يوم السبت.

نعتقد أن المباراة الافتتاحية الصعبة للمنتخب الكوري الجنوبي ستكون بمثابة دعوة للاستيقاظ لمجموعة من اللاعبين اليائسين لإعادة بلادهم إلى قمة منصة التتويج الآسيوية.

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