ملخص الآن (2-2).. أهداف مباراة مباراة الجزائر وبوركينا فاسو بـدون تقطيع اليوم في كأس إفريقيا

بث مباشر مشاهدة مباراة الجزائر وبوركينا فاسو يلا شوت اليوم

مواجهة إفريقية بين Algérie - Burkina Faso اليوم، مشاهدة مباراة الجزائر وبوركينا فاسو يلا شوت بث مباشر اليوم في كأس الأمم الإفريقية، منتخب الجزائر يسعى إلى تحقيق أول انتصار له في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، بعد تعادله في المباراة الأولى أمام منتخب أنجولا (1-1)، في استهلال مشواره في المسابقة. يأمل الفريق في استعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه منذ تتويجه بلقب البطولة في 2019 على حساب السنغال.

سجل محمد كوناتي هدف بوركينا فاسو الأول فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع فى الشوط الأول، من ضربة رأسية رائعة سكنت فى شباك حارس الجزائر، بعد العودة إلى تقنية الفيديو "var".

Goal: Mohamed Konate | 🇩🇿 Algeria 0-1 Burkina Faso 🇧🇫pic.twitter.com/QsS5X5MKMi — FootColic ⚽️ (@FootColic) January 20, 2024

وأحرز بغداد بونجاح، الهدف الأول في شباك نظيره بوركينا فاسو، بالدقيقة 51 من زمن اللقاء.

Goal: Baghdad Bounedjah | 🇩🇿 Algeria 1-1 Burkina Faso 🇧🇫pic.twitter.com/o9283Uyb4F — FootColic ⚽️ (@FootColic) January 20, 2024

وأضاف بيرتراند تراوري الهدف الثانى لمنتخب بوركينا فاسو عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 70 من اللقاء، ثم أحرز بونجاح هدف التعادل للمنتخب الجزائرى فى الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

Goal: Bertrand Traoré | 🇩🇿 Algeria 1-2 Burkina Faso 🇧🇫pic.twitter.com/7p6qGcd1o5 — FootColic ⚽️ (@FootColic) January 20, 2024

Goal: Baghdad Bounedjah | 🇩🇿 Algeria 2-2 Burkina Faso 🇧🇫 | 🅰️ Farès Chaïbipic.twitter.com/I06DMEXfav — FootColic ⚽️ (@FootColic) January 20, 2024

بوركينا فاسو يضيع الجزائر في موقف محرج الشوط الأول

تفوق منتخب بوركينا فاسو على الجزائر بهدف نظيف مع نهاية الشوط الأول من اللقاء المقام حاليا على ملعب "السلام"، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة، فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 والمقامة حالياً في كوت ديفوار وتستمر حتى 11 فبراير المقبل.

وسجل محمد كوناتي هدف بوركينا فاسو فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع فى الشوط الأول، من ضربة رأسية رائعة سكنت فى شباك حارس الجزائر، بعد العودة إلى تقنية الفيديو "var".

بث مباشر مشاهدة مباراة الجزائر وبوركينا فاسو يلا شوت اليوم

تقدم "بوابة الفجر" خدمة البث المباشر لمتابعيها لمباراة الجزائر وبوركينا فاسو، والتي ستجرى اليوم السبت الموافق 20 يناير 2023. تأتي هذه المواجهة ضمن فعاليات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، والتي تُقام في كوت ديفوار في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2023.

يُنطلق اللقاء في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والسادسة مساءً بتوقيت أبو ظبي. ومن المتوقع أن يكون الملعب الذي ستقام عليه المباراة هو استاد "السلام".

لا تفوتوا فرصة متابعة هذه المواجهة الحماسية بين الجزائر وبوركينا فاسو عبر خدمة البث المباشر المقدمة من "بوابة الفجر".

من جهة أخرى، يدخل منتخب بوركينا فاسو المباراة وهو محتل للصدارة في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بعد فوزه الصعب على موريتانيا بنتيجة 1-0. ويعيش المنتخب الجزائري فترة صعبة في البطولة، حيث يحتل المركز الثاني برصيد نقطة واحدة.

يتطلع المدرب جمال بلماضي ولاعبو الجزائر إلى استعادة الانتصارات والتفوق على بوركينا فاسو، الذي يظهر بمستوى جيد بعد انتصاره الصعب في الجولة الأولى. اللقاء سيكون اختبارًا هامًا للمنتخبين في مضمار المنافسة القوية على بطاقة التأهل إلى الدور القادم.

متي موعد مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس أمم إفريقيا؟

بعد تعادله في الجولة الأولى أمام منتخب أنجولا، يسعى منتخب الجزائر بلاعبيه إلى تعويض النقاط التي فاتتهم، مشاهدة مباراة الجزائر وبوركينا فاسو بث مباشر الفريق يدخل المباراة الثانية في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 بهدف تحقيق الانتصار وتحسين أدائه في المنافسة. على الجانب الآخر، يأمل منتخب بوركينا فاسو في مواصلة الأداء القوي بعد فوزه الصعب على منتخب موريتانيا في الجولة الأولى بفارق هدف.

مشاهدة مباراة الجزائر وبوركينا فاسو بث مباشر يلا شوت

تنطلق مباراة الجزائر ضد بوركينا فاسو اليوم السبت 20 يناير 2024 عند الساعة 4:00 مساء بتوقيت القاهرة الموافق 5:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة والسعودية والساعة 6:00 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس أمم إفريقيا 2023

حصلت شبكة قنوات "بي إن سبورت" على حقوق بث مباريات كأس الأمم الأفريقية 2024، وستكون المحطة الحصرية لنقل جميع المباريات في الوطن العربي، بث مباشر مباراة الجزائر وبوركينا فاسو من المحيط الأطلسي إلى الخليج. وسيتم بث مواجهة منتخبي الجزائر وبوركينا فاسو في هذه البطولة على قناتي "beIN SPORTS HD 1 MAX" و"beIN SPORTS HD 2 MAX"، التابعتين لباقة ماكس الأولى والثانية.

ستكون الترددات الخاصة بمشاهدة هذه القنوات المبثة عبر الأقمار الصناعية سهيل سات ونايل سات متاحة للمشاهدين لضمان استمتاعهم بمتابعة المواجهات الرياضية في كأس الأمم الأفريقية 2024.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وبوركينا فاسو

القناة القمر التردد الترميز التصحيح beIN SPORTS MAX 1 نايل سات 12604 أفقي 27500 2/3 سهيل سات 10810 عامودي 27500 2/3 beIN SPORTS MAX 2 نايل سات 12245 عامودي 27500 2/3 سهيل سات 10850 عامودي 27500 2/3

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس إفريقيا 2024؟

حصلت مجموعة قنوات بي إن سبورت على حقوق كأس أمم إفريقيا 2024 على الإنترنت أيضًا، ويمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة الجزائر وبوركينا فاسو تويتر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD أو عبر خدمة beIN Connect.

تشكيلة الجزائر المتوقعة اليوم

حراسة المرمى: أنطوني ماندريا

خط الدفاع: يوسف عطال - عيسى ماندي - رامي بن سبعيني - ريان آيت نوري

خط الوسط: رامز زروقي - إسماعيل بن ناصر - فارس شعيبي

خط الهجوم: يوسف بلايلي - بغداد بونجاح - رياض محرز

تشكيلة بوركينا فاسو المتوقعة اليوم

حراسة المرمى: هيرفي كوفي

خط الدفاع: عيسى كابوريه - إسوفو داو - إدموند تابسوبا - ستيف ياغو

خط الوسط: إبراهيم بلاتي توريه - أداما غويرا - ستيفان عزيز كي

خط الهجوم: بيرتراند تراوري - محمد كوناتيه - عبدول تابسوبا

الجزائر وبوركينا فاسو.. تاريخ حافل من المواجهات

تاريخ مواجهات منتخبي الجزائر وبوركينا فاسو يعود إلى عام 1996 عندما التقيا في إطار منافسات دور المجموعات في كأس الأمم الأفريقية. كانت تلك الفترة هي بداية سجل المواجهات بين الفريقين الإفريقيين، وقد انتهت المباراة بفوز المنتخب الجزائري بنتيجة 2-1. هذا الفوز قاد المنتخب الجزائري للتقدم في البطولة، بينما تودع بوركينا فاسو المنافسة.

على الرغم من أن التسجيلات المبدئية أظهرت تقاسم الانتصارات بين المنتخبين، فإن سلسلة المباريات استمرت بتنوع نتائجها على مر السنوات. اتسمت المواجهات بالتنافس الشديد وتوازن القوى بين الفريقين.

في عام 1998، تقابل الفريقان مجددًا في كأس الأمم الأفريقية، وهذه المرة كانت نتيجة اللقاء لصالح بوركينا فاسو بفوزها 2-1. كانت هذه المرة هي فرصة الانتفاضة لفريق الأحصنة، الذي أظهر قوته وقدرته على التغلب على الثعالب الصحراء.

تجددت المواجهات بين الجزائر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس الأمم الأفريقية عام 2000. انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي، لكن في لقاء الإياب، نجحت بوركينا فاسو في الفوز بهدف دون رد، مما أدى إلى استمرارها في المنافسة بعد تألقها أمام منتخب الجزائر.

يتواصل هذا التاريخ المتجدد في عام 2023، حيث يسعى كل منتخب إلى تحقيق النجاح وتحسين سجله في هذه المواجهات التاريخية. تظهر هذه المواجهات أن التنافس بين الجزائر وبوركينا فاسو ليس مجرد لقاءات عابرة، بل هي معركة تستند إلى تاريخ طويل من التنافس والتحديات، وما زالت النتائج محسومة في ميزان القوى بين هذين الفريقين القويين.

مباريات ودية متتالية بين الجزائر وبوركينا فاسو

منذ عام 2005 حتى 2013، خاض منتخب الجزائر ومنتخب بوركينا فاسو سلسلة من المواجهات الودية البناءة والتصفيات المثيرة، مما أضفى طابعًا مميزًا على العلاقة بين الفريقين.

في سلسلة المباريات الودية، التقى المنتخبان في أربع مباريات متتالية. حققت الجزائر فوزين في هاتين المباراتين، بينما خسرت في مباراة واحدة، وانتهت المباراة الرابعة بالتعادل دون أهداف. كانت هذه المواجهات دليلًا على التقارب بين الفريقين، وقد شكلت قاعدة للتنافس الشديد في المواجهات اللاحقة.

تعتبر تصفيات كأس العالم 2014 الباب الثاني الذي فتح أمام هذا الصراع الرياضي. خاض المنتخبان مباراتين مثيرتين في هذا الإطار، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز بوركينا فاسو 3-2، لكن المنتخب الجزائري رد بقوة في مباراة الإياب، حيث فاز بلقاء المصالحة بهدف لاعبه "عبد المجيد بوقرة".

تكررت التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، حيث شهدت المباراة الأولى التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق. وكانت المباراة الإياب أيضًا مثيرة، انتهت بتعادل 2-2، مؤكدة على التوازن الكبير بين المنتخبين.

هذه المباريات ليست مجرد صراعات رياضية، بل تمثل قصة تنافس وتبادل إعجاب بين فريقين يمتلكان تاريخًا حافلًا ويستمران في بناء تقاليدهما الكروية بكل جدية.

تشكيل منتخب الجزائر الرسمي

مشاهدة مباراة منتخب الجزائر اليوم بث مباشر يلا شوت

تشكيل منتخب بوركينا فاسو الرسمي