ملخص واهداف مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس إفريقيا (2-2)

بث مباشر مشاهدة مباراة الجزائر وبوركينا فاسو يلا شوت

منافسة أفريقية بين Algeria vs Burkina Faso اليوم، مشاهدة مباراة الجزائر وبوركينا فاسو بث مباشر يلا شوت اليوم في كأس إفريقيا، وتتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو المجموعة الرابعة (D) في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، حيث يتنافس المنتخبان الجزائري والبوركينابي، وقد تمكنا في الجولة الأولى من تحقيق نتائج إيجابية، حيث تعادل المنتخب الجزائري مع أنغولا 1-1، فيما فازت بوركينا فاسو على موريتانيا بهدف في الدقيقة الأخيرة 1-0.

سجل محمد كوناتي هدف بوركينا فاسو الأول فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع فى الشوط الأول، من ضربة رأسية رائعة سكنت فى شباك حارس الجزائر، بعد العودة إلى تقنية الفيديو "var".

Goal: Mohamed Konate | 🇩🇿 Algeria 0-1 Burkina Faso 🇧🇫pic.twitter.com/QsS5X5MKMi — FootColic ⚽️ (@FootColic) January 20, 2024

وأحرز بغداد بونجاح، الهدف الأول في شباك نظيره بوركينا فاسو، بالدقيقة 51 من زمن اللقاء.

Goal: Baghdad Bounedjah | 🇩🇿 Algeria 1-1 Burkina Faso 🇧🇫pic.twitter.com/o9283Uyb4F — FootColic ⚽️ (@FootColic) January 20, 2024

وأضاف بيرتراند تراوري الهدف الثانى لمنتخب بوركينا فاسو عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 70 من اللقاء، ثم أحرز بونجاح هدف التعادل للمنتخب الجزائرى فى الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

Goal: Bertrand Traoré | 🇩🇿 Algeria 1-2 Burkina Faso 🇧🇫pic.twitter.com/7p6qGcd1o5 — FootColic ⚽️ (@FootColic) January 20, 2024

Goal: Baghdad Bounedjah | 🇩🇿 Algeria 2-2 Burkina Faso 🇧🇫 | 🅰️ Farès Chaïbipic.twitter.com/I06DMEXfav — FootColic ⚽️ (@FootColic) January 20, 2024

الجزائر تعود وبوركينا فاسو يضرب من جديد

أحرز بغداد بونجاح، لاعب منتخب الجزائر الهدف الأول فى شباك بوركينا فاسو بالدقيقة 51 من زمن المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 والمقامة حالياً في كوت ديفوار وتستمر حتى 11 فبراير المقبل، لتصبح النتيجة التعادل 1-1 ، وبوركينا فاسو يتقدم من جديد من ضربة جزاء في الدقيقة 73.

بوركينا فاسو تسجل الهدف الاول في مرمي الجزائر

افتتح منتخب بوركينافاسو باب التسجيل في اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول ، تفوق منتخب بوركينا فاسو على الجزائر بهدف نظيف مع نهاية الشوط الأول من اللقاء المقام حاليا على ملعب "السلام"، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة، فى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 والمقامة حالياً في كوت ديفوار وتستمر حتى 11 فبراير المقبل. وسجل محمد كوناتي هدف بوركينا فاسو فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع فى الشوط الأول، من ضربة رأسية رائعة سكنت فى شباك حارس الجزائر، بعد العودة إلى تقنية الفيديو "var".

بث مباشر مشاهدة مباراة الجزائر وبوركينا فاسو يلا شوت

تقدم "بوابة الفجر" خدمة البث المباشر لمباراة الجزائر وبوركينا فاسو، المقررة اليوم السبت، الموافق 20 يناير 2023. تأتي هذه المباراة ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، التي تستضيفها كوت ديفوار في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير 2023.

من المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة والخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والسادسة مساءً بتوقيت أبو ظبي. ستقام المباراة على أرضية ملعب "السلام"، حيث يترقب عشاق كرة القدم هذا اللقاء الهام بين الجزائر وبوركينا فاسو.

تعد هذه البطولة من أبرز الأحداث الرياضية في القارة الإفريقية، ويتابعها المشجعون بشغف كبير لمتابعة مهارات الفرق وتألق اللاعبين. نتمنى لكم متابعة ممتعة ومشوقة لهذا اللقاء المثير.

تشهد ملعب السلام في بواكي القمة المرتقبة بين المنتخبين، ويأتي هذا الاجتماع بعد تحقيق كل فريق نقطة وثلاث نقاط على التوالي. يدخل المنتخب الجزائري اللقاء برغبة قوية في تعويض التعادل الذي حققه في الجولة الأولى، حيث كان متقدمًا بهدف على أنغولا، لكن خطأ دفاعي أفقده الفوز.

يسعى المدرب جمال بلماضي إلى استعادة الثقة ومصالحة الجماهير من خلال تحقيق الفوز على بوركينا فاسو، الذي واجه صعوبات أمام موريتانيا في الجولة الأولى.

تظهر المباراة أهمية خاصة في ظل تقاسم المنتخبين نتائج المواجهات المباشرة، حيث فازت الجزائر 4 مرات وانتصر بوركينا فاسو 4 مرات، وسجل التعادل في 4 مباريات من أصل 12 لقاءً جمع بينهما منذ كأس أمم إفريقيا 1996.

متي موعد وتوقيت مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس إفريقيا؟

تحديدًا في بعد عصر اليوم السبت الموافق 20 يناير 2024، مشاهدة مباراة الجزائر وبوركينا فاسو بث مباشر يلا شوت ستشهد ملعب السلام مواجهة قوية بين المنتخبين الجزائري وبوركينا فاسو، ضمن منافسات المجموعة الرابعة في بطولة كأس أمم إفريقيا. يترقب الجمهور هذه المباراة بفارغ الصبر، حيث سيتابعون أداء منتخبيهم المحليين وسط توقعات بمواجهة مثيرة.

مشاهدة مباراة الجزائر وبوركينا فاسو بث مباشر يلا شوت اليوم

تنطلق أهم مباراة في مجموعة الجزائر في تمام الساعة 15:00 بتوقيت العاصمة الجزائرية، 16:00 بتوقيت القاهرة، 17:00 مكة المكرمة، الساعة 14:00 غرينيتش GMT.

ما القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس أمم إفريقيا 2023؟

أعلنت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" عن الحصول على حقوق نقل مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 بشكل حصري، بث مباشر مباراة الجزائر وبوركينا فاسو يلا شوت وستقوم ببث المباريات عبر باقة خاصة من قنواتها المُسماة "BeIN AFCON 1،2،3 HD". تلك القنوات ستكون مشفرة، مما يعني أن المشاهدين يحتاجون إلى اشتراك مع الشبكة للوصول إلى تلك المحتويات الحصرية.

بفضل هذه الباقة الخاصة، سيكون لعشاق كرة القدم فرصة متابعة كل تفاصيل ولحظات البطولة عبر قنوات الشبكة، مع التأكيد على حصولهم على تجربة مشاهدة فائقة الجودة. يُشار إلى أن هذا الإعلان يضيف جوًا من الترقب والتشويق لمحبي اللعبة الذين يتطلعون إلى استمتاع بأقوى اللحظات الرياضية في القارة الإفريقية.

تردد القنوات الناقلة لمباراة السنغال والكاميرون في أمم إفريقيا

تردد قنوات beIN Sports Max على نايل سات تردد قنوات beIN Sports Max على سهيل سات التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3 التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

كيف تشاهد مباراة منتخب الجزائر ضد منتخب بوركينا فاسو في كأس أمم إفريقيا 2023 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة منتخب الجزائر ضد منتخب بوركينا فاسو في كأس أمم إفريقيا 2023 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات بطولة الأمم الإفريقية.

نبذة عن حفيظ دراجي

هو الأديب والإعلامي الجزائري البارز، صاحب الـ59 عاما، الذي يتميز بتنوع أدواره كمعلق ومقدم برامج رياضية وسياسية واجتماعية في الساحة التلفزيونية الجزائرية. بدأ مسيرته المهنية في التلفزيون الجزائري، ومن ثم انتقل للعمل في الجزيرة الرياضية، حيث استمر في مجاله حتى بعد تحولها إلى بي إن سبورتس.

يضيف إلى ذلك، أنه يعتبر مقدمًا لبرامج اذاعية في إذاعة البهجة الجزائرية، وقام بتأليف عدة كتب من بينها "لا ملاك ولا شيطان" الذي صدر سنة 2012 بالتعاون مع مؤسسة الشروق. وكملمح لتنوعه في الكتابة، قدم كتابًا آخر بعنوان "دومينو" في سنة 2013 بالتعاون مع دار القصبة للنشر. يتميز بأسلوبه السلس والمتنوع، وقد حظي بتقدير الجماهير والنقاد على حد سواء.

تشكيلة الجزائر المتوقعة اليوم

حراسة المرمى: أنطوني ماندريا

خط الدفاع: يوسف عطال - عيسى ماندي - رامي بن سبعيني - ريان آيت نوري

خط الوسط: رامز زروقي - إسماعيل بن ناصر - فارس شعيبي

خط الهجوم: يوسف بلايلي - بغداد بونجاح - رياض محرز

تشكيلة بوركينا فاسو المتوقعة اليوم

حراسة المرمى: هيرفي كوفي

خط الدفاع: عيسى كابوريه - إسوفو داو - إدموند تابسوبا - ستيف ياغو

خط الوسط: إبراهيم بلاتي توريه - أداما غويرا - ستيفان عزيز كي

خط الهجوم: بيرتراند تراوري - محمد كوناتيه - عبدول تابسوبا

الجزائر ضد بوركينافاسو.. محاربوا الصحراء يسعون لتحقيق الأنتصار

يواجه منتخب الجزائر اليوم تحديًا كبيرًا في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023، حيث يسعى لتحقيق فوز ينقذ مسيرته في البطولة بعد سلسلة من النتائج الغير إيجابية. تعد مباراة اليوم أمام بوركينا فاسو هي فرصة ذهبية للمحافظة على آمال التأهل وتجنب الإقصاء المبكر.

منذ تتويجه بلقب كأس الأمم الأفريقية في يوليو 2019، يواجه منتخب الجزائر صعوبات في تحقيق الانتصارات في البطولات القارية، وخاصة في النسخة الحالية من البطولة. بدأ الفريق مشواره بالتعادل أمام أنجولا في لقاء الجولة الأولى، ويأمل في تجاوز هذه العقبة وتحقيق الفوز أمام بوركينا فاسو.

يعيش منتخب الجزائر حالة من التحفيز والاستعداد للمباراة، خاصةً بعد تحذيرات المدير الفني جمال بلماضي والتي تشدد على ضرورة التركيز وتصحيح الأداء بعد التعادل في الجولة الأولى. يدرك الفريق أن المباراة أمام بوركينا فاسو لن تكون سهلة، خاصة بعد فوزها في مباراتها الأولى أمام موريتانيا.

يأمل جمال بلماضي في أن يظهر الفريق بشكل مختلف في هذه المواجهة، ويستغل الفرص التي يخلقها لتحقيق الأهداف. تشكل مباراة اليوم فرصة هامة للمحترفين الجزائريين لتحسين سجلهم في البطولة وتقديم أداء يرضي الجماهير ويعيد الثقة إلى صفوف الفريق.

من الواضح أن الجزائر تدرك أهمية اللقاء، وهي مصممة على العودة بنتيجة إيجابية. يتطلع الجميع إلى رؤية تحسن في الأداء وتحقيق الفوز الذي يعيد الابتسامة إلى وجوه عشاق كرة القدم الجزائرية. يتبقى لنا أن نشاهد كيف ستتكامل استراتيجية الفريق وتحقيقه لهذا الهدف المهم في مواجهة بوركينا فاسو.

تشكيل منتخب الجزائر الرسمي

مشاهدة مباراة منتخب الجزائر اليوم بث مباشر يلا شوت

تشكيل منتخب بوركينا فاسو الرسمي