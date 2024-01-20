يلا شوت | شاهد (0-0) مباراة الجزائر وبوركينا فاسو بث مباشر اليوم في كأس أمم إفريقيا

يلا شوت | شاهد (0-0) مباراة الجزائر وبوركينا فاسو Algérie - Burkina Faso بث مباشر اليوم في كأس أمم إفريقيا.. في لحظة مثيرة تتسم بالتحدي والتشويق، يتقاطب قطبا كرة القدم الإفريقية، الجزائر وبوركينا فاسو، في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات كأس أمم إفريقيا اليوم، وستكون هذه المواجهة منصة لعرض مهارات الفرق وإظهار عزيمتها في سعيها لتحقيق الانتصار والتأهل، ويعكس هذا الصراع الكروي جاذبية اللعبة وشغف الجماهير، مترقبين لشهادة فنية لا تُنسى في ساحة كرة القدم الإفريقية.

يلا شوت | شاهد (0-0) مباراة الجزائر وبوركينا فاسو بث مباشر اليوم في كأس أمم إفريقيا

موعد مباراة الجزائر ضد بوركينا فاسو في كأس الأمم الأفريقية

من المقرر أن تنطلق مباراة الجزائر ضد بوركينا فاسو مساء اليوم السبت الموافق 20 يناير 2024 عند الساعة 4:00 مساء بتوقيت القاهرة الموافق 5:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة والسعودية والساعة 6:00 مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، وتقام المباراة على أرضية ملعب استاد «السلام» في كوت ديفوار.

تشكيل الجزائر المتوقع أمام بوركينا فاسو

وفقا للعديد من التقارير فإن جمال بلماضي سيدفع بتشكيلة قوية بها بعض التغييرات عن اللقاء الأول، والتي ستأتي على النحو التالي:

حراسة المرمى أنتوني ماندريا. خط الدفاع يوسف عطال، آيت نوري، رامى بن سبعيني، عيسى ماندي. خط الوسط نبيل بن طالب، إسماعيل بن ناصر، فارس شايبي. خط الهجوم رياض محرز، يوسف بلايلي، إسلام سليماني.

تشكيل بوركينا فاسو المتوقع أمام الجزائر

حراسة المرمى هيرفي كوفي. خط الدفاع عيسى كابوريه، ايسوفو دايو، إيدموند تابسوبا، ستيفي يوجو. وسط الملعب بلاتي توريه، آداما جويرا. وسط الملعب الهجومي ستيفان عزيز كي، مامادي بانجاري، سيدريك بادولو. الهجوم محمد كوناتي.

تشكيل مباراة الجزائر وبوركينا فاسو اليوم

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وبوركينا فاسو في كأس أمم إفريقيا

تشاهدون مباراة الجزائر وبوركينا فاسو اليوم ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة أمم إفريقيا عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 1 ماكس.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الجزائر ضد أنجولا في كأس أمم إفريقيا 2023

يمكن مشاهدة مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية ومباراة منتخب الجزائر اليوم عبر الاشتراك في شبكة قنوات beIN SPORTS على أن يتم بث المسابقة عبر باقة beIN Sports MAX.

تم تغيير اسم قنوات beIN MAX لتصبح beIN AFCON لنقل مباريات البطولة عبر أربع قنوات مخصصة لذلك.

beIN Sports HD 1 Max

beIN Sports HD 2 Max

beIN Sports HD 3 Max

15 قناة عالمية تنقل مباراة الجزائر ضد بوركينا فاسو

RTS 1 Senegal

ORTM

Algerian 1 -Local

SABC 1

beIN Sports 1 FR

Sport TV4 Portugal

Canal + Sport 1 Afrique

CRTV Cameroon

ORTB

TV8.5 Turkey

KBC 1 Kenya

Sky Sports Premier League UK

Max Sport 2 HD

Band Sports

معلق مباراة الجزائر ضد بوركينا فاسو في كأس الأمم الأفريقية

اختارت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المعلق الجزائري الشهير حفيظ دراجي للتعليق على مباراة الجزائر ضد بوركينا فاسو في كأس الأمم الأفريقية.

ترتيب مجموعة الجزائر في كأس الأمم الأفريقية

• بوركنا فاسو: 3 نقاط

• الجزائر: نقطة واحدة

• أنجولا: نقطة واحدة

• موريتانيا: 0 نقاط.