فضيحة صلاح محسن اسكرينات انستجرام زوجته اسراء سامح

حصريا..شاهد فضيحة صلاح محسن اسكرينات انستجرام زوجته اسراء سامح

الفجر الرياضي
فضيحة صلاح محسن اسكرينات
فضيحة صلاح محسن اسكرينات انستجرام زوجته اسراء سامح

فضيحة صلاح محسن اسكرينات انستجرام زوجته اسراء سامح،نشب خلاف بين صلاح محسن وزوجته، نتج عنه قيام الأخيرة بفضح علاقاته النسائية الموثقة بمحادثات بينه وبين سيدات على تطبيق التواصل الاجتماعي «Snapchat»،منذ ساعات قليلة شاهدنا بحث كبير من جانب الكثير من الأشخاص في مصر والوطن العربي، حيث يرغب الجميع من الأشخاص معرفة ماذا حدث مع صلاح محسن لاعب الأهلي المصري مع زوجتة سراء رأفت كريمة إبنة رجل الأعمال المصري الكبير رأفت كريمة.

زوجة صلاح محسن تضر بسمعته

نشرت زوجة صلاح محسن، والتي تدعى إسراء سامح، لقطات شاشة من هاتف اللاعب، لمحادثات بينها وبين فتيات على «سناب شات».

وخلال فترة تمكنت خلالها من الحصول على هاتف زوجها، نشرت إسراء على حسابه على «إنستجرام» مجموعة من صور المحادثات التي تحتوي على صور فاضحة لسيدات.

فضيحة صلاح محسن مع زوجتة

انستجرام مرات صلاح محسن كما شاهدنا منذ قليل الكثير من الصور والفيديوهات المتداولة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، التي تفضح نجم النادي الأهلي المصري صلاح محسن، حيث قامت زوجتة بنشر صور لة مع محادثاتة مع فتيات أخري من خلال تطبيق “سناب”، وإليكم بعض الصور:

وودع صلاح محسن العزوبية في يوم الخميس 6 يونيو 2019، بزواجه من الحسناء “إسراء سامح”، وأقيم حفل الزفاف بإحدى القاعات المعروفة بمحافظة الشرقية. وحضر حفل الزفاف أسماء كروية لامعة، وتصدرت لقطات وصور من حفل الزفاف، عناوين الصحف المحلية بمصر آنذاك.

ويغيب صلاح محسن، عن قائمة الأهلي لمعسكر الإمارات، بعد خروجه من حسابات السويسري مارسيل كولر، الذي استعبده على خلفية عدم انتظامه في التدريبات مع الفريق.

وأكد مصدر مطلع، أن اللاعب على أعتاب الرحيل عن المارد الأحمر، ونادي سيراميكا كليوباترا الأقرب لضمه.

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