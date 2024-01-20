يلا شوت الآن (1-1).. بث مباشر مشاهدة مباراة تونس ومالي بدون تقطيع اليوم في كأس أمم إفريقيا

بث مباشر مشاهدة مباراة تونس ومالي يلا شوت اليوم

مواجهة إفريقية بين Tunisia vs Mali اليوم، مشاهدة مباراة تونس ومالي بث مباشر يلا شوت في كأس الأمم الإفرييقية، بعد بداية صعبة لمنتخب تونس في بطولة كأس إفريقيا 2023، حيث تعرض لهزيمة مفاجئة أمام ناميبيا بنتيجة هدف نظيف، تتجه الأنظار نحو المباراة القادمة أمام منتخب مالي في إطار الجولة الثانية من المجموعة الثانية. يزداد التنافس في هذه المجموعة، والضغط على تونس يتزايد بشكل كبير، حيث يعتبر الفوز على مالي أمرًا حاسمًا لاستعادة الثقة وضمان تحسين الموقف في البطولة.

تونس تعود من جديد أمام مالي

في الدقيقة العاشرة من المباراة، نجح منتخب مالي في افتتاح التسجيل عن طريق لاعبه لاسين سينايوكو. جاء الهدف بعد تمريرة رائعة من كاموري دومبيا، حيث استقبلها سينايوكو داخل منطقة الجزاء من الجهة اليسرى وقام بتسديد كرة قوية ارتطمت بالقائم الأيسر قبل أن تسكن الشباك.

لكن لم يستمر تقدم منتخب مالي طويلاً، حيث تمكن منتخب تونس من التعادل في الدقيقة العشرون بفضل هدف سجله حمزة رفيعة. جاء الهدف بعد سلسلة من التمريرات بين لاعبي تونس، حيث قام علي عابدي بتمريرة أرضية من الجهة اليسرى، واستلمها حمزة رفيعة داخل منطقة الجزاء وقام بتسديدة قوية أودعها في منتصف المرمى.

انتهت المباراة بالتعادل، حيث أظهر الفريقان أداءً قويًا وتنافسًا على الميدان. سجل كل فريق هدفًا، وتبقى مشوار المنافسة مستمرًا مع فرص لكل منهما لتحقيق الانتصار في المباريات القادمة.

بث مباشر مشاهدة مباراة تونس ومالي يلا شوت اليوم

يواجه جلال القادري، المدير الفني للمنتخب التونسي، تحديات كبيرة بعد الانتقادات اللاذعة التي تعرض لها من وسائل الإعلام التونسي بسبب الأداء الهزيل في المباراة الأولى. من المرجح أن يجري القادري بعض التغييرات في تشكيلة الفريق لتحسين الأداء والظهور بشكل أفضل أمام مالي.

تعتبر مباراة مالي فرصة ذهبية لتونس لاستعادة التوازن وتعزيز فرص التأهل. تحتاج تونس إلى الفوز لتجاوز ضغط النتيجة السلبية السابقة وتعزيز فرصها في المضي قدمًا في البطولة. سيكون التفكير الاستراتيجي للقادري في اختيار التشكيلة المثلى وتنظيم اللاعبين لتحقيق أداء قوي ونتيجة إيجابية.

يظهر المدرب الفني التونسي تفاؤلًا وإصرارًا على تجاوز الصعوبات، ويؤكد على أهمية الرد الفعل القوي في مواجهة مالي. تعتبر هذه المرحلة فرصة لتصحيح المسار وإظهار جاذبية المنتخب التونسي في المنافسة القارية.

موعد مباراة تونس ومالي اليوم في بطولة أمم إفريقيا

في مواجهة مهمة ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعة الخامسة في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، يتقابل منتخب تونس مع نظيره منتخب مالي مساء اليوم السبت الموافق 20 يناير. تلعب المباراة على أرض ملعب "أمادو جون كوليبالي"، حيث تتجدد آمال المنتخب التونسي في تحقيق الانتصار وتعويض الهزيمة الغير متوقعة في الجولة الأولى أمام منتخب ناميبيا.

مشاهدة مباراة تونس ومالي بث مباشر يلا شوت

ويأتي موعد مباراة تونس ومالي اليوم في بطولة أمم إفريقيا 2023، لتنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة تونس اليوم ضد مالي في كأس إفريقيا 2023

تعتبر شبكة "BEIN SPORTS" من أبرز الشبكات الرياضية التي حصلت على حقوق بث مباريات بطولة أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 بشكل حصري. يمكن للجماهير في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الاستمتاع بمتابعة جميع المباريات عبر قنوات "BEIN SPORTS" التي تبث هذه الأحداث الرياضية الهامة.

من بين المباريات المرتقبة في هذه البطولة هي مواجهة بين منتخب تونس ومنتخب مالي ضمن مباريات المجموعة الخامسة، مشاهدة مباراة تونس ومالي سيكون للجماهير العربية فرصة مشاهدة هذا اللقاء الحيوي، حيث ستبث المباراة على قنوات "BEIN SPORTS" بصوت المعلق الرياضي البارز عصام الشوالي.

هذه البطولة تشهد منافسة شديدة بين المنتخبات المشاركة، وتعد مباراة تونس ومالي فرصة هامة للفريقين لتحقيق الانتصار وتحسين موقفهما في المجموعة. يعد بث المباراة على قنوات "BEIN SPORTS" فرصة رائعة للمشجعين لمتابعة أحداث البطولة والتواصل مع الأجواء الرياضية المثيرة.

تردد قناة BeIN Sports MAX 1 القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12604 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مشفرة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة تونس ومالي مجانا في كأس إفريقيا 2023

وتحظى أيضا قمّة المنتخب التونسيّ ونظيره المالي بمتابعة عالمية عبر مجموعة من القنوات المفتوحة التي تبث المباريات بشكل مباشر عبر مختلف الأقمار، وبإمكان الجماهير العربيّة البحث بسهولة عن الترددات الآتية من أجل متابعة المباراة.

قناة sport digital على قمر أسترا

التردد: 11185

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 22000

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

قناة سبورت كلوب على قمر يوتلسات 16

التردد: 11221

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

قناة SPORT TV 4 HD على قمر هيسباسات

التردد: 12360

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

قناة سبورت كلوب على قمر يوتلسات 16

التردد: 11221

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

قناة ماكس سبورت على قمر بلغارياسات

التردد: 12340

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة تونس ومالي أونلاين؟

توفر شبكة "بي إن سبورتس" خدمة إضافية لمشاهدة المباريات المباشرة عبر تطبيق "TOD" وهو تطبيق مدفوع، يوفر للمشاهد جميع مباريات كرة القدم التي تُبثّ عبر قنوات "بي إن سبورتس" بالإضافة إلى إنتاجات أخرى فنية وترفيهية.

تشكيل منتخب تونس أمام مالي

يتوقع أن يكون تشكيل منتخب تونس اليوم، لمواجهة المنتخب المالي في كأس أمم إفريقيا 2023 كالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: البشير بن سعيد.

خط الدفاع: وجدي كشريدة - علي العابدي - ياسين مرياح - منتصر الطالبي.

خط الوسط: عيسى العيدوني - أنيس بن سليمان - إلياس السخيري.

خط الهجوم: يوسف المساكني - حمزة رفيعة - إلياس عاشوري.

تشكيل منتخب مالي أمام تونس

ينتظر أن يكون تشكيل منتخب مالي اليوم، لملاقاة المنتخب التونسي في كأس أمم إفريقيا 2024 كالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: ديارا.

خط الدفاع: تراوري - بوبكر كوياتي - نيكيتاه.

خط الوسط: بيسوما - ساكو - كوياتي - أليو ديانج.

خط الهجوم: لاساني - سينايوكو - كوماري.

تاريخ مواجهات تونس ومالي قبل مباراتهما

المباراة المنتظرة بين منتخب تونس ومنتخب مالي في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 ستكون اللقاء رقم 12 بين الفريقين في مختلف المسابقات، سواء كانت ودية أو رسمية. تاريخ المواجهات يعود إلى فترة تصفيات أولمبياد ميونخ 1972، حيث فاز منتخب مالي بتلك المباراة بهدفين نظيفين. ومع مرور الوقت، تبادلت الفرق الفوز والهزيمة، حيث فازت تونس في 4 لقاءات وتلقت الهزيمة في 4، بينما انتهت ثلاث مباريات بالتعادل.

أبرزت المواجهات بين المنتخبين في إطار بطولة أمم إفريقيا، حيث واجهوا بعضهما في ثلاث مناسبات. كانت مباراتي 1994 و2021 لصالح منتخب مالي، حيث حققوا الفوز في هاتين المباراتين. في المقابل، انتهت مباراة عام 2019 بالتعادل.

هذه المواجهة تأتي في سياق محفوف بالتحديات للمنتخب التونسي بعد هزيمته الغير متوقعة أمام ناميبيا في الجولة الأولى. يبحث المدرب جلال القادري عن تحسين أداء الفريق والعودة بثلاث نقاط هامة أمام منتخب مالي. يُتوقع أن يقوم القادري بتغييرات في تشكيلة الفريق لتحقيق التحسين المطلوب.

سيكون للمباراة أهمية كبيرة في مسار المنتخبين في البطولة، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث لتعزيز فرص التأهل في مراحل البطولة اللاحقة. يترقب عشاق كرة القدم هذه المواجهة المثيرة التي ستُقام على أرض ملعب "أمادو جون كوليبالي".

موقف منتخبي تونس ومالي في أمم إفريقيا

منتخبا تونس ومالي يستعدان للمواجهة بمعنويات متباينة في إطار بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023. تعرّض المنتخب التونسي لهزيمة مفاجئة أمام ناميبيا دون رد، بينما فاز منتخب مالي على جنوب إفريقيا بأهداف هاماري تراوري ولاسين سينايوكو.

الأداء الغير مقنع لمنتخب تونس في المباراة الأولى جعله في وضع صعب، والآن يجد نفسه مضطرًا لتحقيق نتائج إيجابية أمام مالي وجنوب إفريقيا للتأهل للأدوار الإقصائية. يأتي هذا بعد أداء مميز للمنتخب المالي الذي يسعى للمحافظة على النسق الجيد وتحقيق الفوز.

في السنوات الأربع الأخيرة، وصل المنتخب التونسي إلى دور الثمانية في ثلاث مناسبات، وتأهل للمربع الذهبي مرة واحدة في نسخة 2019 في مصر. تزداد أهمية المباراة أمام مالي، حيث يتعين على نسور قرطاج تحسين أدائها وتحقيق الانتصار لاستعادة الثقة وتحقيق التأهل.