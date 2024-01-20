مشاهدة مباراة تونس ومالي بث مباشر اليوم يلا شوت

بث مباشر مباراة تونس تويتر: مشاهدة مباراة تونس ومالي بث مباشر اليوم يلا شوت

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مشاهدة مباراة تونس ومالي بث مباشر اليوم يلا شوت

قمة أفريقية لانتزاع صدارة المجموعة بين tunisie vs mali، حيث تتابعون بعد قليل بث مباشر مباراة تونس تويتر: مشاهدة مباراة تونس ومالي بث مباشر اليوم يلا شوت،تسعى تونس إلى الرد على هزيمتها الافتتاحية في كأس الأمم الأفريقية عندما تواجه مالي على ملعب أمادو جون كوليبالي يوم السبت.

وتعرض نسور قرطاج لصدمة مفاجئة أمام ناميبيا يوم الثلاثاء، فيما حققت الدولة الواقعة في غرب إفريقيا فوزًا روتينيًا على جنوب إفريقيا في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة.

كان من المفترض أن تسحق تونس الأرض أمام ناميبيا لكنها تعرضت للخسارة أمام الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي.

كانت الهزيمة مستحقة، حيث خلقت الدولة الأقل شهرة وفرة من الفرص للتسجيل قبل أن تتقدم أخيرًا عبر ديون هوتو في الدقيقة 88 محققة أول فوز للمحاربين الشجعان على الإطلاق في كأس الأمم.

يجب على رجال جليل قادري أن يتعافى من العار المتصور لتجنب الخروج المبكر المحتمل من النهائيات، حتى لو كان احتلال المركز الثالث قد يكون كافيًا إذا كانت النتائج في أماكن أخرى مواتية.

بعد أن تجنبت الخروج من دور المجموعات منذ بطولة 2013 في جنوب إفريقيا، تسعى تونس إلى مواصلة مسيرتها التي شهدت وصولها إلى ربع نهائي البطولة في النسخ الأربع السابقة لكأس الأمم الأفريقية.

ما هو تردد القنوات الناقلة لمباراة تونس ومالي في كأس إفريقيا 2024؟

يمكنك مشاهدة القنوات الناقلة لمباراة تونس ومالي في كأس إفريقيا 2024 على شبكة بي إن سبورت على القمرين الصناعيين سهيل سات ونايل سات،  من خلال الترددات التالية.

مشاهدة مباراة تونس ومالي بث مباشر اليوم يلا شوت

تردد القنوات الناقلة لمباراة تونس ومالي

القناةالقمرالترددالترميزالتصحيح
beIN SPORTS MAX 1نايل سات12604 أفقي275002/3
سهيل سات10810 عامودي275002/3
beIN SPORTS MAX 2نايل سات12245 عامودي275002/3
سهيل سات10850 عامودي275002/3


كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة تونس ومالي في كأس إفريقيا 2024؟

حصلت مجموعة قنوات بي إن سبورت على حقوق كأس أمم إفريقيا 2024 على الإنترنت أيضًا، ويمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة تونس ومالي من خلال الاشتراك في تطبيق TOD أو عبر خدمة beIN Connect.

من معلق مباراة تونس ومالي في كأس إفريقيا 2024؟

كما هي العادة، سيتولى المعلق التونسي عصام الشوالي مهمة التعليق على مباراة تونس ومالي، وهو المعلق الذي يراه معظم جمهور كرة القدم أسطورة في التعليق.

ومع ذلك، فقد وضعت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا نفسها في موقف محفوف بالمخاطر ويجب أن تقدم عرضًا رائعًا لتهزم أحد أقوى الفرق في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

لفت ضغط مالي الأنظار أمام جنوب إفريقيا، حيث حقق النسور 11 تمريرة عالية في فوزهم 2-0 على بافانا بافانا.

سدد الفريق القادم من غرب إفريقيا ثلاث تسديدات من تلك الاسترجاعات القسرية للكرة، وهو عدد أكبر من أي فريق تمكن من تسديده في الجولة الافتتاحية من البطولة.

وكان من الممكن أن تسير المباراة الافتتاحية بشكل مختلف، لكن بيرسي تاو أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 19 لبطل إفريقيا 1996 بينما كانت المباراة لا تزال دون أهداف، وعاقبهم النسور في الشوط الثاني.

يسعى رجال إيريك تشيل إلى تأكيد التأهل إلى الدور الأول بالفوز، حتى لو كانت هناك نقطة تضعهم في وضع أفضل للتأهل إذا خسروا في المباراة النهائية أمام ناميبيا.

مالي لم تصل مطلقًا إلى الدور الأول في ثلاث بطولات متتالية، وهي إحصائية تتطلع إلى تغييرها بنتيجة إيجابية أمام تونس.

لم يتعرض النسور لأي هزيمة في مواجهتيهما السابقتين في كأس الأمم الأفريقية مع المنتخب الشمال أفريقي، حيث تغلبا على بطل 2004 1-0 في النسخة الأخيرة، والنتيجة المماثلة سوف ترضي تشيل وقواته.

تشكيلة تونس المتوقعة في مواجهة مالي:

حراسة المرمى: البشير بن سعيد

خط الدفاع: ياسين مرياح - منتصر طالبي - علي العبدي

خط الوسط: وجدي كشريدة - عيسى لعيدوني - إلياس السخيري - علي معلول

خط الهجوم: محمد علي بن رمضان - يوسف مساكني - سيف الدين الجزيري

تشكيلة مالي المتوقعة في مواجهة تونس:

حراسة المرمى: دجيغي ديارا

خط الدفاع: تراوري - كوياطي - نياكاتي - ساكو

خط الوسط: ديانغ - هيدارا - بيسوما - دومبيا

خط الهجوم: كويتا - سينايوكو 

موعد مباراة تونس ومالي في كأس إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة 

المباراةتوقيت تونس توقيت السّعوديةتوقيت الإماراتالقنوات الناقلة 
تونس - مالي 21:00
 		23:0000:00BEIN SPORTS HD AFCON 
 

ملعب المباراة: ملعب أمادو جون كوليبالي

البطولة: كأس أمم إفريقيا 2023 - الجولة الـ 2

حكم المباراة: دانيال لاريا نيي آي

معلق المباراة: عصام الشوالي 

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