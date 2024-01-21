بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث يلا شوت في الدوري الإنجليزي

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث يلا شوت

منافسة البريميرليج بين Liverpool v Bournemouth اليوم، مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث اليوم بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي،مباراة ليفربول وبورنموث يشكل حدثًا مرتقبًا لعشاق الكرة الإنجليزية، حيث تُقام المواجهة ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" في موسم 2023/2024. يتجه "الريدز" نحو مواصلة صدارتهم لجدول ترتيب البريميرليج.

فريق ليفربول يدخل المباراة متصدرًا الدوري برصيد 45 نقطة من 20 مباراة، حيث حقق 13 انتصارًا وتعادل في 6 مباريات، وتلقى الهزيمة في لقاء واحد فقط أمام توتنهام هوتسبير. الفريق يسعى لتحقيق الفوز في هذه المباراة لتعزيز موقعه في الصدارة.

من جهة أخرى، يستضيف فريق بورنموث مباراة ليفربول ويحتل الفريق المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة من 20 مباراة. حقق بورنموث 7 انتصارات وتعادل في 4 مباريات، وتلقى الهزيمة في 8 لقاءات. يسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية أمام ليفربول والمحافظة على تقدمه في الترتيب.

المباراة ستقام على أرضية ملعب "فيتاليتي"، وتعد تلك المواجهة فرصة للجماهير وعشاق الكرة الإنجليزية لمتابعة عرض كرة القدم الممتعة والمثيرة.

متي موعد مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي؟

موعد مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز تم تحديده من قبل رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، حيث ستُلعب المباراة في مساء يوم الأحد الموافق 21 يناير. هذا اللقاء يأتي في إطار الجولة الحادية والعشرين من بطولة البريميرليج.

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر يلا شوت

وتنطلق مباراة ليفربول وبورنموث بالدوري الإنجليزي، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث اليوم في الدوري الإنجليزي 2023-2024 ؟

قناة بين سبورت بريميوم 1، الناقل لمشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث اليوم.

بين سبورت بريميوم 1 ضمن قمر نايل سات

التردد (ميجا هرتز) 11013 معدل استقطاب الموجة أفقي معدّل الترميز 27500 معدّل تصحيح الخطأ 6\5

ترتيب الفريقين في الدوري الانجليزي

تتصدر فرق ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" بفارق نقطة واحدة عن منافسيه، حيث يحملون رصيدًا قويًا يبلغ 45 نقطة من 20 مباراة. قاد الفريق الأحمر الجدول بفضل 13 انتصارًا، و6 تعادلات، وخسارة واحدة فقط، والتي حدثت في مواجهة ضد توتنهام هوتسبير.

بالمقابل، يتواجد فريق بورنموث في المركز الثاني عشر برصيد 25 نقطة من 19 مباراة. حقق الفريق انتصارات في 7 مباريات، وتعادل في 4، وخسر 8 مباريات. يسعى بورنموث لتحسين موقعه في الجدول والاستمرار في تحقيق نتائج إيجابية في المباريات القادمة.

ستكون المباراة بين ليفربول وبورنموث فرصة حاسمة للفريقين لتحقيق نتيجة إيجابية والمضي قدمًا في مشوارهما في البريميرليج.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: برادلي، كوناتي، فان دايك، جو جوميز.

خط الوسط: كورتيس جونز، ماك أليستر، جرافنبرخ.

خط الهجوم: ديوجو جوتا، داروين نونيز، لويس دياز.

ليفربول ضد بورنموث.. الريدز يصارع من أجل الصدارة

تنطلق مباراة ليفربول أمام بورنموث في إطار الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، ويتطلع الفريق إلى تحقيق الانتصار وتأمين الصدارة في الدوري. يقود الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، الفريق بطموح كبير للمنافسة على اللقب والابتعاد في صدارة الترتيب.

غياب محمد صلاح:

تعد الغيابات جزءًا لا يتجنبه الفرق خلال الموسم، ويواجه ليفربول غياب نجمه محمد صلاح الذي يشارك مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية. يعتبر صلاح أحد أفضل لاعبي الفريق، وسيكون غيابه فرصة للعناصر الأخرى لتقديم أداء مميز وتسجيل الأهداف.

قلق الجماهير وتفاؤل الفريق:

أثارت إصابة صلاح قلق جماهير ليفربول، خاصةً بعد تأكيد غيابه عن مباراتي المنتخب المصري. ومع ذلك، يظل الفريق متفائلًا بتحقيق الفوز في مباراته أمام بورنموث والابتعاد في صدارة الدوري الإنجليزي.

مهمة بورنموث في الاستفادة من الفرص:

من ناحية أخرى، يسعى بورنموث لاستغلال فرصة غياب صلاح وتحقيق نتيجة إيجابية. يأتي الفريق بعد هزيمته أمام توتنهام، ويتطلع إلى تحسين أدائه وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الأحمر.

الصراع على الصدارة:

رغم أن ليفربول يتصدر الجدول حاليًا، إلا أن المنافسة على الصدارة تظل شديدة، خاصةً مع قرب الفرق المنافسة مثل مانشستر سيتي وآرسنال وأستون فيلا. يعتبر الفوز في هذه المباراة هامًا لتحقيق الاستقرار في المركز الأول.

سيكون لقاء ليفربول وبورنموث محط أنظار عشاق الكرة، حيث يترقبون أداء الفريقين وتأثير غياب صلاح على أداء الفريق الأحمر.