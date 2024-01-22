يلا شوت الآن الفراعنة (0-1).. بث مباشر مشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر اليوم في كأس أمم إفريقيا

بث مباشر مشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر يلا شوت

منافسة المنتخب بين Egypt vs Cape Verde اليوم مشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر بث مباشر يلا شوت في كأس أمم إفريقيا،في قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 في ساحل العاج، كان المنتخب المصري وجهًا لوجه مع منافسين قويين في المجموعة، وكانت التوقعات تشير إلى صراع قوي مع منتخب غانا على صدارة المجموعة. لكن الأمور اتجهت بشكل مفاجئ عندما تفوق منتخب الرأس الأخضر (كاب فيردي) في المباراتين الأوليتين، محققًا تأهله للدور الثاني بمركز الصدارة.

الرأس الأخضر تسجل الهدف الاول

تسجّل الرأس الأخضر هدفه الأول في الدقيقة 45 من المباراة، وذلك عبر تسديدة ناجحة استفادت من خطأ دفاعي لمنتخب مصر. اللاعب جيلسون يكون بطلًا لهذا الهدف الذي يعكس لحظة تراجع في تنظيم الدفاع المصري. يتصاعد التشويق في الملعب بعد هذا الهدف، حيث يحاول منتخب مصر الرد بفعالية، فيما يسعى الرأس الأخضر للحفاظ على تقدمه وضمان تحقيق النقاط الثلاث في هذا اللقاء المهم.

بث مباشر مشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر يلا شوت

بوابة الفجر تقدم خدمة مشاهدة مباشرة لمباراة مصر ورأس الأخضر، المقررة وفقًا لتحديد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مساء اليوم الإثنين، الموافق 22 يناير 2024. يأتي هذا ضمن إطار الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

تنطلق المباراة بين منتخبي مصر والرأس الأخضر في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثانية عشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرض ملعب "فيليكس هوفويت بوانيي". تتيح بوابة الفجر للمشاهدين فرصة متابعة الأحداث مباشرة للاستمتاع بالمباراة التي يترقبها عشاق كرة القدم في القارة الإفريقية وخارجها.

منتخب مصر، الذي يعتبر أكثر المنتخبات تتويجًا في تاريخ البطولة بسبع بطولات، وجد نفسه في موقف صعب، حيث يحتاج إلى الفوز في مواجهة الرأس الأخضر لضمان التأهل للدور التالي، وإلا فإنه سيواجه خطر الخروج المبكر من البطولة في مرحلة المجموعات.

كاب فيردي، المنتخب الوحيد الذي حسم تأهله بالفعل، قدم أداءً مميزًا بتحقيقه انتصارًا على غانا وآخر على موزمبيق، مما جعله متصدرًا للمجموعة بست نقاط. في المقابل، كانت أداءات المنتخب المصري في الجولتين الأوليتين تخلف التوقعات، حيث تعادل مع موزمبيق وغانا.

لمشجعي المنتخب المصري، تصبح مواجهة الرأس الأخضر حاسمة لمصير الفراعنة في البطولة. يتعين عليهم تحقيق الفوز للمضي قدمًا في المنافسة، وإلا فإن هناك احتمالًا كبيرًا لتوديع البطولة من دور المجموعات، وهو السيناريو الذي لم يحدث للمنتخب المصري منذ عشرين عامًا.

متى موعد مباراة مصر وكاب فيردي في كأس أمم إفريقيا 2023؟

تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو المباراة المنتظرة التي ستجمع بين بث مباشر مباراة منتخب مصر ومنتخب الرأس الأخضر في ختام دور المجموعات من بطولة كأس أمم إفريقيا 2024. تقام المواجهة على أرض ملعب فليكس هوفويه بويني في العاصمة الإيفوارية، ويترقب المشجعون لرؤية تألق منتخب بلادهم في هذا اللقاء المهم.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن موعد مباراة مصر ضد الرأس الأخضر اليوم في كأس الأمم الإفريقية 2024، ستكون في تمام الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 23:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة 24:00 ليلًا بتوقيت أبوظبي، وفي تمام الساعة 21:00 مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

منتخب مصر، الفائز بسبع بطولات في تاريخ البطولة، يتطلع إلى تحقيق الانتصار في هذه المواجهة لضمان التأهل إلى المرحلة التالية، بينما يسعى المنتخب الرأس الأخضر للمحافظة على تفوقه ومواصلة السير بخطى ثابتة نحو التتويج.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر اليوم في كأس أمم إفريقيا 2023

تتجه الجماهير بفارغ الصبر نحو البحث عن ترددات القنوات الناقلة لمباراة مصر والرأس الأخضر، المرتقبة اليوم في إطار كأس الأمم الإفريقية 2024. يعبر هذا الاهتمام عن حماس المشجعين الذين يتطلعون إلى متابعة اللقاء الحاسم لمعرفة مستقبل منتخب مصر في البطولة، سواء بالتأهل إلى المراحل التالية أو خروجهم من الدور الأول.

للوفاء بهذه الرغبة، يمكن للجماهير الاستعانة بترددات القنوات المحتملة التي ستبث المباراة بشكل مباشر. يتباين البحث بين قنوات محلية وإقليمية، ومن بينها يبرز تردد قناة الجزائرية الأرضية كواحدة من الخيارات المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لعشاق الكرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الاستعداد لمتابعة اللقاء عبر تردد قناة BeIN Sports MAX 1.

مشاهدة مباراة مصر والرأس الأخضر بث مباشر يلا شوت

تتسارع أنظار الجماهير نحو قناة الجزائرية الأرضية، حيث يبدو أنها الخيار المفضل لنقل مباراة مصر والرأس الأخضر مباشرة اليوم، نظرًا للطلب المتزايد على هذه المعلومات. بالإضافة إلى ذلك، تظهر قناة BeIN Sports MAX 1 كخيار رائد لمحبي كرة القدم في بلاد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تُيسِّر متابعة أحداث كأس الأمم الإفريقية.

تردد قناة بين سبورت ماكس 1 تردد قناة الجزائرية المفتوحة القمر الصناعي: نايل سات التردد: 12604 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2 مشفرة القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11680 معدل الاستقطاب: أفقي H معدل الترميز: 27500 رمز الشفرة: 1100001100000000 مفتوحة

كيف تشاهد مباراة منتخب مصر ضد منتخب كاب فيردي في كأس أمم إفريقيا 2023 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباراة منتخب مصر ضد منتخب كاب فيردي في كأس أمم إفريقيا 2023 عبر الإنترنت، وذلك عبر تحميل والاشتراك في تطبيق "TOD TV"، والذي يذيع كافة مباريات بطولة الأمم الإفريقية.

من هو حكم مباراة مصر والرأس الأخضر فى أمم إفريقيا؟

يتولى الحكم التشادي الحاج بن محمد اللاهو قيادة المباراة المنتظرة بين منتخب مصر وكاب فيردي "كوت ديفوار"، في إختتام مباريات المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2023. يشرف على التحكيم الفيديو (VAR) الحكم الجنوب أفريقي توم آبونجيل، بينما تكون المحكمة ماريا ريفيت مساعدًا لـ VAR. تقام المواجهة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وفيما يلي نُلقي نظرة على أبرز المعلومات حول الحكم الرئيسي للمباراة، الحاج بن محمد اللاهو:

- يتمتع بعمر يبلغ 37 عامًا، حيث وُلد في عام 1986.

- بدأ مساره في التحكيم عام 2004.

- حاز على الشارة الدولية في عام 2012.

- شارك في العديد من دورات التحكيم التي نظمتها الفيفا (FIFA).

- حاز على دبلوم IDE.

- عمل سابقًا كممرض في أحد المستشفيات.

- سبق له أن أدار مباراة واحدة تشمل فرقًا مصرية، وهي مواجهة بين فيوتشر وإسكو كارا التوجولي، في دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية السابقة. انتهت المباراة بتعادل بهدف لكل فريق، وتم قبول شكوى من فيوتشر بنتيجة 3-0.

تشكيل منتخب مصر أمام الرأس الأخضر

يأتي تشكيل منتخب مصر المتوقع اليوم، لمواجهة منتخب الرأس الأخضر في كأس أمم إفريقيا 2023 على النحو الآتي في ظل غياب محمد صلاح:

حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - أحمد فتوح. خط الوسط: حمد فتحي - مروان عطية - إمام عاشور. خط الهجوم: أحمد سيد زيزو - مصطفى محمد - عمر مرموش.

تشكيل منتخب الرأس الأخضر أمام مصر

يتوقع أن يكون تشكيل منتخب الرأس الأخضر اليوم، لملاقاة منتخبنا الوطني في كأس الأمم الإفريقية 2024 على النحو الآتي:

حراسة المرمى: فوزينيا. خط الدفاع: لوجان كوستا - روبرتو لوبيز - ستيفين موريرا - جواو باولو. خط الوسط: جاميرو مونتيرو - كيفين بينا - ديروي دوارتي. خط الهجوم: جيوفاني كابرال - بيبي - ريان مينديز.

موقف المنتخب بعد مغادرة محمد صلاح المعسكر

رغم غياب محمد صلاح، الذي يُعد واحدًا من أبرز اللاعبين في العالم، عن مباراة اليوم، يظل المنتخب المصري يمتلك مجموعة من اللاعبين المبدعين الذين يمكنهم تعويض غيابه بفعالية. تُعد غيابات من هذا النوع تحديًا، ولكن لا يزال لدى الفريق الوطني العديد من النجوم الموهوبين القادرين على تحقيق الفوز.

في طليعة هؤلاء اللاعبين، يبرز عمر مرموش، محمود تريزيجيه، ومصطفى محمد، الذين يتمتعون بالمهارة والقدرة على التألق في الميدان. إن استغلال قدرات هؤلاء اللاعبين المتميزين يمكن أن يكون السبيل لتحقيق الانتصار، والتغلب على التحديات التي قد تطرأ نتيجة لغياب لاعب مثل محمد صلاح.

باختصار، يظهر المنتخب المصري بمجموعة من اللاعبين المميزين القادرين على تقديم أداء رائع وتحقيق الانتصارات حتى في غياب نجومهم الكبار.

مصر ضد الرأس الأخضر.. سبب رحيل محمد صلاح عن المنتخب

في إطار الأحداث الأخيرة التي هزت عشاق كرة القدم في مصر وحول العالم، وفي خضم التحضيرات لمواجهة منتخب مصر مع الرأس الأخضر في كأس أمم إفريقيا 2023، تعيش الجماهير الرياضية حالة من الترقب والقلق بعد إعلان إصابة النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب المصري، بشد في العضلة الخلفية.

في تصريحات مثيرة أطلقها الإعلامي مدحت شلبي، كشف تفاصيل خلف الكواليس حيث أشار إلى أن محمد صلاح قام بالتواصل الهاتفي مع الجهاز الطبي في نادي ليفربول، وهو خطوة أظهرت ثقته الكبيرة في الأطباء المختصين في فريقه الإنجليزي، وفي هذا السياق أكد مدحت شلبي أن صلاح أخطر الطاقم الطبي بنتائج التقرير الطبي الذي أظهر تشخيصًا خاطئًا للإصابة.

وأضاف أن الأطباء في ليفربول نصحوا محمد صلاح بإرسال التقارير الطبية، مع التأكيد على ضرورة سفره إلى إنجلترا لتلقي العلاج في ناديه. يأتي ذلك في إطار استمرار محنة الإصابة التي واجهها النجم المصري في الشوط الأول من مباراة غانا، التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

بفقدان الفريق المصري لقائده وأحد أبرز نجومه، يواجه المنتخب تحديات إضافية في مشواره بالبطولة القارية. ورغم أن غياب محمد صلاح يعتبر خسارة كبيرة، إلا أن المنتخب المصري يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين الذين قد يقومون بدور هام في تعويض هذا الغياب.

على رأس هؤلاء اللاعبين، يبرز عمر مرموش الذي أظهر مهاراته وقدراته في المباريات السابقة، إلى جانب محمود تريزيجيه ومصطفى محمد اللذين يمتلكان القدرة على تسجيل الأهداف وتحفيز الفريق. إن استمرار التألق والأداء القوي لهؤلاء اللاعبين قد يكون العامل الحاسم في تحقيق النجاحات للمنتخب المصري.

وفي خضم هذه الظروف الصعبة، يبقى لدى المنتخب المصري الفرصة لتحقيق الانتصار والتأهل إلى المراحل المتقدمة في البطولة الأفريقية. عليهم أن يستفيدوا من الروح القتالية والإصرار الذين عهدناهم عليهم في المناسبات الهامة، وأن يثبتوا أنهم قادرون على تحقيق الإنجازات حتى في غياب نجمهم الكبير.

تعتبر مباراة اليوم أمام الرأس الأخضر تحديًا كبيرًا، ولكن بتضاف الروح الجماعية والتكاتف داخل الفريق، يمكن للمنتخب المصري تحقيق الفوز وترك بصمة إيجابية في مشوارهم ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

التشكيل الرسمي لمنتخب الرأس الأخضر

مشاهدة مباراة مصر والرأس الاخضر بث مباشر يلا شوت

التشكيل الرسمي لمنتخب مصر