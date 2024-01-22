بث مباشر.. مشاهدة مباراة غانا وموزمبيق يلا شوت اليوم في كأس أمم إفريقيا

بث مباشر مشاهدة مباراة غانا وموزمبيق يلا شوت

منافسة الحسم بين Mozambique vs Ghana اليوم، مشاهدة مباراة غانا وموزمبيق بث مباشر يلا شوت في كأس أمم إفريقيا، ويتواجه منتخب غانا مع نظيره منتخب موزمبيق مساء اليوم الاثنين على ملعب الحسن واتارا، في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية في كأس أمم إفريقيا 2023 التي تقام حاليًا في كوت ديفوار وتستمر حتى 11 فبراير المقبل.

يسعى منتخب غانا إلى تحقيق أول انتصار له في البطولة بعد الهزيمة في الجولة الأولى أمام الرأس الأخضر بنتيجة هدفين مقابل هدف، ومن ثم التعادل مع منتخب مصر بهدفين لكل فريق في الجولة الثانية. يطمح الفريق في كسر سلسلة عدم الانتصارات التي استمرت لست مباريات حتى الآن.

يحتل منتخب غانا المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة، بينما يحتل منتخب موزمبيق المركز الأخير برصيد نقطة واحدة أيضًا.

على الجانب الآخر، يدخل منتخب موزمبيق المباراة بمعنويات منخفضة بعد التعادل مع منتخب مصر بهدفين لكل فريق في الجولة الأولى، والهزيمة أمام الرأس الأخضر بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية، وهو يسعى إلى تحقيق أول انتصار له في هذه النسخة.

موعد وتوقيت مباراة غانا وموزمبيق في كأم أمم إفريقيا 2023؟

وفقًا للوائح بطولة أمم إفريقيا 2023، يُقرر إقامة جميع مباريات الجولة الأخيرة في دور المجموعات في نفس الفترة الزمنية. وبناءً على ذلك، ستُجرى مباراة غانا مع موزمبيق في نفس الوقت الذي تقام فيه مباراة مصر مع الرأس الأخضر، وهو في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

مشاهدة مباراة غانا وموزمبيق بث مباشر يلا شوت

ويحتل منتخب مصر المركز الثانى فى المجموعة الثانية ببطولة أمم إفريقيا برصيد نقطتين جمعهما من تعادلين مع موزمبيق وغانا، بينما يتصدر المجموعة منتخب الرأس الأخضر بـ6 نقاط، ويتواجد منتخب غانا فى المركز الثالث وموزمبيق رابعًا برصيد نقطة واحدة لكل منهما.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة غانا وموزمبيق اليوم في كأس إفريقيا؟

ستكون مواجهة منتخبي غانا وموزمبيق متاحة للمشاهدة عبر شاشة قناة beIN AFCON، الوحيدة التي تحمل حقوق بث جميع مباريات بطولة أمم إفريقيا في مناطق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يُشرف على التعليق الصوتي للمباراة المعلق الرياضي البارز نوفل باشي، الذي سيضيف لمسة إضافية من الإثارة والتحليل لتجربة المشاهدة. تتيح هذه الفرصة للمشجعين الاستمتاع بأحدث أحداث البطولة بشكل حصري واحترافي.

جب عليهم التحضير لمتابعة المباراة على قناة beIN AFCON 2 والاستمتاع بالتعليق المتميز الذي سيقدم تحليلًا شيقًا وشاملًا لأحداث المباراة. تُعتبر هذه الفرصة الرائعة للجماهير للانغماس في تفاصيل البطولة والاستمتاع بتجربة مشاهدة مميزة وممتعة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة غانا وموزمبيق اليوم:

تردد قنوات beIN Sports Max 2 على نايل سات تردد قنوات beIN Sports Max 2 على سهيل سات التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3 التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

كيف يمكنني مشاهدة بث مباشر مباراة غانا وموزمبيق اليوم في كأس أمم إفريقيا؟

ستتاح لعشاق كرة القدم فرصة مشاهدة مباراة غانا وموزمبيق عبر البث المباشر على الإنترنت، وذلك عن طريق تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت". هذا يمنح المشاهدين فرصة رائعة لتتبع أحداث المباراة عبر الجهاز الذكي أو الكمبيوتر، مما يتيح لهم الاستمتاع بالمباراة في أي مكان وزمان.

طاقم حكام مباراة غانا وموزمبيق

وأختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف"، الحكم الليبي معتز الشلماني لإدارة مباراة غانا وموزمبيق، ويعاونه، كلا من جبريل كامارا مساعد أول، وأكرم زرهروني مساعد ثاني، وحكمًا رابعًا صامويل أويكوندا، وعلى الفار الجزائري لحلو بن براهيم ويساعده الرواندية سليمة موكانسانجا.

ترتيب مجموعة مصر بعد انتهاء الجولة الثانية

1- الرأس الأخضر 6 نقاط.

2- منتخب مصر نقطتين.

3- غانا نقطة واحدة.

4- موزمبيق نقطة واحدة.

تشكيلة مباراة غانا وموزمبيق اليوم في أمم إفريقيا

أولًا: تشكيل منتخب غانا

حراسة المرمى: ريتشارد أوفوري

خط الدفاع: أودوي – دجيكو – ساليسو - مينساه

خط الوسط: أشميرو – ساليس عبد الصمد – محمد قدوس

خط الهجوم: جوردان آيو – ويليامز – سيمينو

ثانيًا: تشكيل منتخب موزمبيق

حراسة المرمى: سيلواني

خط الدفاع: ماكاندزا – ميكسير – دوف - ماندافا

خط الوسط: جيمارايش – أمادي - بيليمبي

خط الهجوم: جيلدو – راتيفو - ويتي

موزمبيق ضد غانا.. تاريخ المواجهات

غانا وموزمبيق.. فرص تأهل المنتخبين

في إطار بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، يدخل كل منتخبي غانا وموزمبيق المنافسات في دور المجموعات بحماس وتحدي، حيث يتشابك مصيرهما في مجموعة تبدو متكافئة. حتى الآن، يتقاسم الفريقان نقطة واحدة في رصيدهما، نتيجة تعادل وخسارة في المباراتين الأوليتين.

منتخب غانا بدأ مشواره في البطولة بخسارة ضد الرأس الأخضر بهدفين لهدف. ورغم تحسن أدائه في المباراة التالية أمام منتخب مصر، إذ تعادل بهدفين لكل فريق، إلا أنه لا يزال يبحث عن الفوز الأول الذي يمكن أن يرفع رصيده إلى 4 نقاط، ويقوده لاحتلال المركز الثاني والتأهل لدور الستة عشر.

من جهة أخرى، خاض منتخب موزمبيق مباراتين مثيرتين في مجموعته، حيث تعادل مع منتخب مصر بهدفين لكل فريق في البداية، لكنه واجه هزيمة أمام الرأس الأخضر بنتيجة 3-0 في المباراة الثانية. الآن، يتطلع منتخب موزمبيق إلى تحقيق فوز يضمن له البقاء في المنافسة وفتح أفقًا جديدًا للتأهل.

هنا تكمن فرصتا كل منتخبي غانا وموزمبيق في التأهل، وتتداخل مصيرهما مع نتائج المباريات الأخرى في المجموعة. لاستيضاح هذه الفرص، يُطلب من منتخب مصر أداء جيد أمام الرأس الأخضر وخسارتهما، مما يتيح للفائز في لقاء غانا وموزمبيق الارتقاء بمركزه ليصبحوا ثاني أفضل وصيف في المجموعة.

الفرصة الثانية تعتمد على فوز منتخب مصر في مباراته مع الرأس الأخضر، مما يسمح للفراعنة بحسم صدارة المجموعة والتأهل برصيد 9 نقاط. في هذه الحالة، سيتنافس منتخب غانا وموزمبيق على المركز الثاني كوصيف.

من المهم أيضًا الإشارة إلى أن الخاسر في مواجهة غانا وموزمبيق سيتأهل للدور الـ16 بصفته واحدًا من أفضل أربعة أصحاب المراكز الثانية في جميع المجموعات.

نظرًا للسيناريوهات المختلفة، يظل تأهل كل منتخب غانا وموزمبيق قابلًا للتحقق، وستكون المباراة القادمة بينهما حاسمة لمستقبلهم في البطولة. يبدو أن الحظوظ مفتوحة أمام الفريقين لتحقيق الانتصار الحاسم الذي قد يمنحهما تذكرة التأهل إلى المرحلة التالية من المسابقة الأفريقية المميزة.