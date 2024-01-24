موعد مباراة بايرن ميونخ ويونيون بيرلين في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

يترقب عشاق ومحبي الكرة الألمانية مباراة بايرن ميونخ ويونيون برلين وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الألماني في الموسم الحالي.

موقف بايرن ميونخ ويونيون بيرلين في جدول الدوري الألماني

احتل بايرن ميونخ المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الألماني في الموسم الماضي برصيد 71 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 21 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر 5 مباراة.

في حين احتل يونيون بيرلين المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الألماني في الموسم الماضي برصيد 62 نقطة حصدها من 34 مباراة، حيث فاز في 18 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر 8 مباريات.

موعد مباراة بايرن ميونخ ويونيون بيرلين في الدوري الألماني

من المقرر أن تقام مباراة بايرن ميونخ ويونيون بيرلين يوم الأربعاء 24 يناير 2024 على إستاد أليانز أرينا أرينا معقل بايرن ميونخ وذلك ضمن منافسات مباريات الأسبوع الثالث عشر والمؤجلة من بطولة الدوري الألماني في الموسم الحالي.

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وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت مصر والساعة العاشرة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة 5 beIN sports HD بي إن سبورتس القطرية بنقل أحداث المباراة.

وكان بايرن ميونخ قد خسر من فيردر بريمن بهدف نظيف في الجولة الثامنة عشر من البوندزليجا بينما تأجلت مباراة يونيون بيرلين وماينز في نفس الجولة.

يحتل بايرن ميونخ المركز الثاني برصيد 41 نقطة في جدول الدوري الألماني بينما يحتل يونيون بيرلين المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة.

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