ستبقي رابطة كرة القدم الإنجليزية، نظام الذهاب والإياب المعتمد في مباريات نصف نهائي كأس الرابطة في الموسم المقبل، على الرغم من مخاوف تراكم اللقاءات بسبب توسع البطولات الأوروبية.

قرار عاجل من رابطة كرة القدم الإنجليزية بشأن شكل المسابقة

ورغم أن المسابقة تشهد مشاركة فرق من البريميرليج، فإنها تدار من قبل رابطة كرة القدم التي تنظم أيضا دوريات الدرجات الدنيا.

وكانت هناك تكهنات حول ما إذا كانت الرابطة ستوافق على إقامة مباراة واحدة بدلا من مباراتين مقابل الحصول على تمويل إضافي من "البريميرليج".

ونفى تريفور بيرش، الرئيس التنفيذي للرابطة أن يكون قد قدم مثل هذا العرض قائلا: "في الوقت الحالي، لا يوجد اتفاق لإجراء أي تغييرات على نظام إقامة مباريات نصف النهائي من ذهاب وإياب في كأس الرابطة والذي يستمر في توفير فائدة مالية كبيرة على أندية الدرجات الدنيا (المستوى الثاني، الثالث والرابع)".

ويلعب ليفربول الأربعاء مع مضيفه فولهام في مباراة إياب نصف النهائي بعد فوزه 2-1 ذهابا في أنفيلد.

وبلغ تشيلسي النهائي للمرة العاشرة في تاريخه بفوزه الساحق على ضيفه ميدلزبره من المستوى الثاني 6-1 إيابا الثلاثاء بعد خسارته 0-1 ذهابا.



