مدرب عمان: احترم قيرغيزستان لكن هدفنا الانتصار

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أكد مدرب منتخب عمان، الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، استعداد لاعبيه بشكل جيد لمواجهة قيرغزيستان، غداً الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة السادسة في بطولة كأس أمم آسيا.

مدرب عمان: احترم قيرغيزستان لكن هدفنا الانتصار

قال إيفانكوفيتش خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة: "مباراة الغد ستكون حاسمة من أجل التأهل إلى دور الـ16 في المنافسة، وسيسعى لاعبيه إلى تحقيق الفوز فيها، مبدياً احترامه للمنافس".

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وأشار مدرب عمان إلى أنه يعرفه منافسه جيداً، بحكم أن المنتخبين تواجها في مناسبتين سابقتين، مشدداً على أن هدف المنتخب العماني منذ انطلاق البطولة هو التأهل إلى المرحلة المقبلة، دون أن يكترث حالياً بمن سيلتقي في الدور المقبل.

واختتم: "ما يميز هذه البطولة أن لدى جميع المنتخبات الحافز والرغبة في المنافسة، وهو الأمر الذي يصعب من مهمة الجميع، منوهاً بأن المنتخب العماني بحث عن الفوز في مباراتيه السابقتين، لكنه لم يوفق في ذلك، حيث خسر أمام السعودية وتعادل مع تايلاند".

 

عمان مدرب عمان أمم آسيا بطولة أمم آسيا المجموعة السادسة
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