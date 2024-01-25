كانت بتنشر الغسيل.. إصابة ربة منزل بكسور لسقوطها من أعلى منزل أسرتها ببني سويف

شهدت محافظة بنى سويف، إصابة ربة منزل بإصابات مختلفة، اليوم الخميس، إثر سقوطها من علو الدور الأول أثناء نشر الغسيل بقرية نجع الديب مركز ناصر، وتم استدعاء سيارات الإسعاف لنقله إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بسقوط ربة منزل من علو الدور الأول أثناء نشر الغسيل بقرية نجع الديب مركز ناصر شمال بنى سويف، واصابتها بإصابات مختلفة، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم لها.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف ببني سويف إلى مكان الحادث عقب إخطار من إدارة النجدة بالمحافظة والأهالى وتم نقل المصابة إلى مستشفى جامعة بنى سويف، لتلقي العلاج اللازم لها.

واستقبلت مستشفى جامعة بنى سويف، ربة منزل تدعى "شروق عبد النبى" تبلغ من العمر 22 سنة، وبها إشتباه كسر بالعمود الفقري والساق الايمن، إثر سقوطها من علو الدور الأول أثناء نشر الغسيل بقرية نجع الديب مركز ناصر، وتم إجراء الإسعافات الأولية اللازمة لها، وإجراء الفحوصات الطبية للوقوف على مدى إصابتها، ودرجة الإصابة التي لحقت بها خلال سقوطها.