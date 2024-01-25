"بيطري قنا" يستعد للحملة القومية لتحصين الماشية ضد الجلد العقدي والجدري

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، عن انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي وجدرى الأغنام بجميع قرى ومراكز المحافظة، بدءً من بعد غدا السبت، وذلك حفاظًا على الثروة الحيوانية بالمحافظة والتي تمثل جزءً من الأمن الغذائي المصري ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لحماية الثروة الحيوانية من انتشار الأمراض الوبائية.

وأضاف "الداودي" أنه تم تكليف المسئولين بالوحدات المحلية للمدن والقرى بتقديم كافة أوجه الدعم لفرق الأطباء البيطريين لضمان تنفيذ الحملة على الوجه الأمثل، لافتا إلى أن الدولة تبذل جهود حثيثة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

من جانبه ناشد الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطري بقنا، المزارعين بضرورة الاستجابة للفرق البيطرية القائمة على تنفيذ الحملة، وتحصين رؤوس الماشية من أجل القضاء على مرض الجلد العقدي وجدرى الأغنام حفاظا على ممتلكاتهم من الثروة الحيوانية، مؤكدا أن الفِرق البيطرية سوف تطرق منازل المربيين لفحص الماشية وتحصينها، فضلا عن تقديم التوعية الإرشادية اللازمة لهم للحد من انتشار المرض.