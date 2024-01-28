المحروسة تفوز بمنحة صندوق دعم الشباب التابع للأمم المتحدة

أخبار مصر
بوابة الفجر

نجحت مؤسسة المحروسة للتنمية والمشاركة في اقتناص أحد مشروعات صندوق دعم الشباب التابع للأمم المتحدة UN Youth Solidarity Fund بعد منافسة شرسة للحصول علي تمويل ودعم هذا الصندوق الهام حيث تقدم لدورة التمويل عدد 600 مشروع من 600 منظمة أهلية يمثلون 86 دولة من دول العالم. ومن خلال التقييم الدقيق للمشروعات المقدمة أعلن الصندوق يوم الاربعاء الماضي عن فوز عدد 7 مشروعات بالمنح الصغيرة المقدمة من الصندوق.

تكمن أهمية صندوق الأمم المتحدة لدعم الشباب في كونه منصة تابعة للأمم المتحدة تعمل علي تعزيز قدرات مؤسسات المجتمع المدني وتقديمها لمجتمع المانحين ووكالات الأمم المتحدة الأخري لتعزيز التعاون مع المنظمات التي تم إختيارها لتمويل مشروعاتها.

من الجدير بالذكر أن مشروع مؤسسة المحروسة وهو بعنوان "أصوات متنوعة ومجتمعات متحدة Diverse Voices – United Communities" يأتي في إطار رسالة المؤسسة في تعزيز آليات الحوار البناء بين المجتمع المصري والجاليات الإفريقية اللاجئة والمقيمة في مصر بهدف تعزيز التعايش المشترك والفهم الأعمق للتنوع الثقافي لهذه المجموعات السكانية وهو ما يساهم في تحقيق الإستراتيجية الوطنية المصرية المتعلقة بتعزيز التواصل البناء مع القارة الإفريقية في ظل دورها التاريخي في دعم التنمية الإفريقية وإعلاء صوت شعوبها في المحافل الدولية.

وكانت الأستاذة / أمل الراوي قد وقعت علي عقد المنحة بصفتها الأمين العام للمؤسسة وهي تؤكد أن المشروع سيكون حجر زاوية لعدة مشروعات أخرى تالية في ذات النطاق حيث تسعي المحروسة أن تكون منصة حوار حقيقية تناقش قضايا التنمية والتعايش المشترك مع الدول الإفريقية في ظل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مؤسسة المحروسة للتنمية أخبار مصر الأمم المتحدة
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