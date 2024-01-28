بلوزداد يستعيد توازنه على حساب الساورة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

عاد شباب بلوزداد (حامل اللقب) لسكة الانتصارات في الدوري الجزائري لكرة القدم، بتغلبه على ضيفه شبيبة الساورة (3-1) اليوم السبت، ضمن الجولة 15 من المسابقة.

بلوزداد يستعيد توازنه على حساب الساورة

والانتصار هو الأول لبلوزداد بعد 3 تعادلات متتالية، لينتزع المركز الثالث برصيد 25 نقطة، متخلفا ب11 نقطة عن مولودية الجزائر (المتصدر)، ونقطة واحدة عن بارادو (الوصيف).

txt

مشاهدة مباراة مصر والكونغو الديمقراطية بث مباشر في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا

txt

بايرن يقترب من ضم نجم جلطة سراي

في المقابل، تجمد رصيد شبيبة الساورة عند 22 نقطة، في المركز الثامن.

وسجل عبد الرحمن مزيان، والكاميروني ليونيل وامبا، وأكرم بوراس، أهداف بلوزداد الذي يملك مباراتين مؤجلتين، في الدقائق 18 و69 و77 على التوالي.

وأحرز بن عمار بن علي الهدف الوحيد لشبيبة الساورة، في الدقيقة 27.

 

الدوري الجزائري امم افريقيا شباب بلوزداد المركز الثالث شبيبة الساورة
Elfagr.org

مواد متعلقة

موناكو يصمد بتسعة لاعبين في عرين مارسيليا بالدوري الفرنسي

نجم الأهلي ينتقد تصرف صلاح: خطأ كارثي

الأكثر قراءة

أهداف مباراة نيجيريا والكاميرون اليوم 27-01-2024 في كأس الأمم الإفريقية

عاجل.. ليفربول يفجر مفاجأة مدوية بشأن عودة محمد صلاح لمنتخب مصر

يلا كورة الآن الأهلي وحتا الإماراتي.. شاهد مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي ضد حتا الإماراتي الودية اليوم

بث مباشر Al Ahly.. مشاهدة مباراة الأهلي ضد حتا الإماراتي في اللقاء الودي ( يلا شوت )

مشاهدة مباراة الأهلي وحتا بث مباشر يلا شوت اليوم في المباراة الودية

عاجل.. زيادة جديدة لـ أسعار " كوكاكولا وشويبس " فى الأسواق التجارية رغم المقاطعة

حسام حسن يقود مران مودرن فيوتشر استعدادًا لعودة مباريات الدوري

يلا شوت الآن Ahly.. مشاهدة مباراة الأهلي وحتا الإماراتي اليوم بث مباشر في الودية الأخيرة