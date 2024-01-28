عاد شباب بلوزداد (حامل اللقب) لسكة الانتصارات في الدوري الجزائري لكرة القدم، بتغلبه على ضيفه شبيبة الساورة (3-1) اليوم السبت، ضمن الجولة 15 من المسابقة.

بلوزداد يستعيد توازنه على حساب الساورة

والانتصار هو الأول لبلوزداد بعد 3 تعادلات متتالية، لينتزع المركز الثالث برصيد 25 نقطة، متخلفا ب11 نقطة عن مولودية الجزائر (المتصدر)، ونقطة واحدة عن بارادو (الوصيف).

في المقابل، تجمد رصيد شبيبة الساورة عند 22 نقطة، في المركز الثامن.

وسجل عبد الرحمن مزيان، والكاميروني ليونيل وامبا، وأكرم بوراس، أهداف بلوزداد الذي يملك مباراتين مؤجلتين، في الدقائق 18 و69 و77 على التوالي.

وأحرز بن عمار بن علي الهدف الوحيد لشبيبة الساورة، في الدقيقة 27.