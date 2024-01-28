رواية باب خوخة للكاتب عماد الدين سعد معاك فى معرض القاهرة الدولى للكتاب



صدر حديثًا عن دار معاك للنشر والتوزيع، رواية بعنوان "باب خوخة" للكاتب عمادالدين سعد، وتعد هذه الرواية هى باكورة أعماله الأدبية.



جدير بالذكر أن عنوان الرواية مستمد من مكان تاريخي في حي كوم الدكة العريق، وهو الحي الذي شهد ميلاد كاتب الرواية، ويعتبره أهالي الحي مكان أثري يعتزوا به جميعهم، وإن كان لم يعرفوا سببًا لتسميته، وهو ما حاول أن يعبر عنه الكاتب في جزء من روايته، التي تناولت الجانب النفسي للعديد من الشخصيات التي نصطدم بها جميعًا في مناح حياتنا.

نشوة الحب، مرارة الفراق، وحلاوة الإنتصار، يأس الإخفاق، كلها مشاعر متنوعة ومتباينة تحتويها الرواية من خلال شخصياتها المتعددة، والرواية متاحة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب صالة 1 جناح b39.