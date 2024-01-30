نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة برقم الجلوس والاسم gizaedu

نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة برقم الجلوس والاسم gizaeduـأعلنت محافظة الجيزة عن استحداث نتائج الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول من العام 2024/2023، مما أدى إلى زيادة البحث عن روابط نتائج الشهادة الإعدادية بالجيزة للفصل الأول من عام 2024.

يقوم موقع "شبابيك" بنشر رابط نتائج الشهادة الإعدادية بالجيزة للترم الأول لعام 2024، وأعلنت الإدارة العامة للعلاقات العامة في المحافظة عن إطلاق رابط إلكتروني يسمح بالاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالجيزة بشكل إلكتروني.

يأتي هذا في إطار توجيهات أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، حيث يعتبر التحول الرقمي جزءًا هامًا من جهود الدولة نحو التنمية المستدامة.

يُمكن أولياء الأمور وطلاب الصف الثالث الإعدادي بالجيزة من الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الأول لعام 2024 عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.

تتيح روابط نتائج الصف الثالث الإعدادي بالجيزة للترم الأول لعام 2024 الاطلاع على نتائج الطلاب بطريقتين، الأولى باستخدام الرقم القومي الموجود في شهادة الميلاد، والثانية من خلال رقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة برقم الجلوس والاسم

يتم الآن الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في الجيزة وجميع المحافظات بشكل واسع، حيث قام اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بالإعلان اليوم عن نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول. وقد بلغت نسبة النجاح هذا العام 80%. يُشير إلى أنه بدأ طلاب الصف الثالث الإعدادي أداء الامتحانات في بداية شهر يناير، حيث شارك ما يقرب من 189 ألف طالب في الامتحانات في مختلف إدارات التعليم في محافظة الجيزة.

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يُعلن موقعنا عن رابط يوضح خطوات الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية. وفيما يخص نتائج اليوم السابع للشهادة الإعدادية، انتهى طلاب الصف الثالث الإعدادي من إجراء الامتحانات وينتظرون الآن ظهور نتائج الفصل الدراسي الأول. يجدر بالذكر أن نسبة النجاح لهذا العام مرتفعة إلى حد كبير مقارنة بالأعوام السابقة. في محافظة الجيزة، حقق عدد الطلاب الحاصلين على الحد الأدنى للنجاح 152 ألف طالب وطالبة. كما حصلت إدارة الهرم التعليمية على أعلى نسبة نجاح، تليها إدارات الدقى والعجوزة والسادس من أكتوبر، والشيخ زايد، وبعدها الوراق. في المركز الثامن جاءت العمرانية، والعاشرة شمال الجيزة، بينما حلت الواحات في المركز الأخير.

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وأكدت بعض المصادر من محافظة الجيزة اعتماد نتيجة 3 إعدادي الجيزة خلال 48 ساعة القادمة، فور انتهاء مديرية التربية والتعليم بالجيزة من إعداد الكشوف النهائية واعتمادها من قبل محافظ الجيزة.

على أن يتم إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالجيزة،عبر صفحتها الرسمية وفي المدارس بالمجان، وكذلك عن طريق بوابة الجيزة الإلكترونية، وكان طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة قد أنهوا امتحانات الفصل الدراسي الأول الاسبوع الماضي وبدأت عمليات التصحيح فورًا بعدها في جميع المدارس التابعة للمحافظة.

وتوفر بوابة محافظة الجيزة الإلكترونية نتيجة الشهادة الإعدادية الجيزة مع بعض الخدمات الاخرى وهي كالتالي:

نتائج المراحل الأساسية

أوائل الشهادة الاعدادية

نتائج الشهادة الاعدادية

استخراج بيان نجاح

التقديم لرياض الأطفال

التحويلات المدرسية