مشاهدة ماتش السعودية وكوريا الجنوبية يلا شوت بث مباشر

مشاهدة ماتش السعودية وكوريا الجنوبية يلا شوت بث مباشر Saudi Arabia vs South Korea،يسعى المنتخب السعودي إلى تخطي تحدي مواجهة المنتخب الكوري الجنوبي في مباراة مهمة ضمن دور الـ16 في كأس آسيا قطر 2023™. ستقام المباراة على أرضية استاد المدينة التعليمية المونديالي اليوم الثلاثاء.

تمكن المنتخب السعودي من استعادة خدمات اللاعبين حسان التمبكتي وعبد الرحمن غريب، اللذين عادا إلى التدريبات الجماعية، مما يضفي إضافة إلى الفريق.

على الجانب الآخر، أكملت كوريا الجنوبية استعداداتها للمباراة الهامة أمام السعودية، حيث تطمح في مواصلة مسارها نحو تحقيق لقبها الثالث في هذه البطولة.

للمرة الأولى منذ عام 2000، ستلتقي السعودية وكوريا الجنوبية في مرحلة خروج المغلوب في كأس آسيا، حيث ستقام مباراة دور الـ16 يوم الثلاثاء على استاد المدينة التعليمية.

وتصدرت الصقور الخضراء المجموعة السادسة بالتعادل السلبي مع تايلاند، بينما احتلت كوريا المركز الثاني في المجموعة الخامسة بعد تعادلها الصعب مع ماليزيا 3-3.

من معلق مباراة المنتخب السعودي وكوريا الجنوبية اليوم؟

من الجدير بالذكر أن جمهور كرة القدم يهتم بمعرفة المعلق الصوتي على مباراة المنتخب السعودي وكوريا الجنوبية مساء اليوم، وهو سيكون المعلق “فهد العتيبي” عبر شبكة القنوات السعودية، بينما المعلق “عصام الشوالي” على شبكة قنوات بي إن سبورتس.

مشاهدة ماتش السعودية وكوريا الجنوبية يلا شوت بث مباشر

تاريخ مواجهات السعودية ضد كوريا الجنوبية

التقيا في 4 مواجهات سابقة.. البداية كانت في نسخة عام 1984 التي توج بلقبها منتخب السعودية لأول مرة في تاريخه، إذ تعادلا 1- 1 في دور المجموعات، وسجل هدف المنتخب السعودي وقتها الأسطورة ماجد عبدالله.

وكرر المنتخبان مواجهتهما في النسخة التالية بقطر عام 1988، وهذه المرة كانت في المباراة النهائية التي حسمها الأخضر بالفوز بركلات الترجيح، ليتوج بلقبه الثاني، وانتظر المنتخبان 12 عاما ليلتقيا مجددا في كأس آسيا.

وهذه المرة في الدور قبل النهائي بنسخة المسابقة عام 2000 التي استضافتها لبنان، حيث فاز المنتخب السعودي 2 / 1، وسجل طلال المشعل هدفي المنتخب الأخضر. وشهدت نسخة عام 2007 آخر مواجهة على مستوى البطولة، حيث إن المنتخبين جمعهما دور المجموعات وحسم التعادل مباراتهما قبل أن يكمل الأخضر مشواره حتى المباراة النهائية التي خسرها أمام العراق الذي كان قد تخطى كوريا الجنوبية في نصف النهائي بركلات الترجيح.

كيفية مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية:

مباراة العراق والأردن اليوم الثلاثاء انطلاقًا من الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة مباشرة على beIN ASIAN CUP 1.

تردد القنوات:

تردد قناة SSC1 HD تردد قنوات أبو ظبي الرياضية عرب سات تردد قناة Alrabiaa Sport نايل سات التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4. التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6. التردد: 10892.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

تردد قنوات بي إن سبورت آسيا:

تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على سهيل سات تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على نايل سات تردد القناة: 11810.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 2/3. تردد القناة: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 2/3.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة المنتخب السعودي وكوريا الجنوبية في كأس آسيا 2023؟

لمتابعة مباراة المنتخب السعودي وكوريا الجنوبية في كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت في السعودية يجب الاشتراك في خدمة شاهد "VIP"، وفي الإمارات يمكن ذلك من خلال تطبيق "StarzPlay".

أما في بقية الوطن العربي فيمكن الاشتراك في تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".