مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية يلا شوت

مباريات المنتخب السعودي مباشر تويتر.. مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية يلا شوت،ستُبث مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في كأس آسيا قطر 2023 لكرة القدم مباشرة اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن مباريات دور الـ16 في البطولة القارية.

تقام المباراة على أرضية ملعب المدينة التعليمية، حيث يسعى المنتخب السعودي لتحقيق الفوز على نظيره الكوري الجنوبي لتأهله في البطولة.

يمكن متابعة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في كأس آسيا 2023 بث مباشر على قنوات البث الرسمية للبطولة. تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

تأهل المنتخب السعودي إلى دور الـ16 بعد أداء قوي في المرحلة الأولى من البطولة، بينما جاء منتخب كوريا الجنوبية في المركز الثاني في مجموعته.

البث المباشر لمشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية يلا شوت

يُمكنك متابعة مباراة المنتخب السعودي أمام منتخب كوريا الجنوبية في بطولة كأس آسيا قطر 2023 لكرة القدم عبر البث المباشر على موقع "الفجر". تبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة يوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الـ16.

تأهل المنتخب السعودي إلى دور الـ16 بعد تحقيق انتصارين على عمان وطاجيكستان، وتعادل مخيب للآمال أمام كوريا الجنوبية. وبعد هذه المرحلة، يسعى الفريق السعودي لتحقيق الفوز والتأهل للدور المقبل في البطولة.

على الجانب الآخر، تأهل منتخب كوريا الجنوبية بشكل مثير للجدل، حيث حاول المدرب يورغن كلينسمان تجنب صدارة مجموعته لتجنب مواجهة المنتخب الياباني في مراحل متقدمة من البطولة. سيكون لقاء المنتخبين تحديًا قويًا ومثيرًا للمشجعين، والفائز سيواجه أستراليا في ربع النهائي.

متى موعد مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في كأس آسيا 2023؟

يتوقع الجميع بحماس بث مباشر لمباراة السعودية وكوريا الجنوبية على يلا شوت، حيث يسعى منتخب السعودية بشكل كبير إلى تحقيق الفوز على منتخب كوريا الجنوبية بهدف التأهل إلى دور الثمانية في بطولة كأس آسيا. يتميز الأخضر السعودي بأداء مميز طوال البطولة الحالية تحت قيادة المدرب مانشيني، بينما يقود المدرب الألماني يورجن كلينسمان منتخب كوريا الجنوبية. يشارك النجم هيونغ-مين سون، لاعب توتنهام هوتسبير، في تشكيلة المنتخب الكوري.

مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية يلا شوت

تقام مباراة المنتخب السعودي وكوريا الجنوبية مساء اليوم الثلاثاء الموافق 29 يناير/كانون الثاني، على ملعب المدينة التعليمية. ستنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، السادسة مساءً بتوقيت مصر، والثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

بالتردد.. ما القنوات الناقلة لمباراة السعودية ضد كوريا الجنوبية اليوم في كأس أمم آسيا؟

بالنسبة للمشاهدين في المملكة العربية السعودية، يمكنهم متابعة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية بث مباشر عبر قنوات SSC المشفرة. في الإمارات، يمكن للمشاهدين متابعة اللقاء عبر قناة أبوظبي الآسيوية. أما في العراق، ستكون المباراة متاحة على القناة الرابعة العراقية. بينما في باقي الدول العربية، يحتكم المشاهدون إلى شبكة قنوات "بي إن سبورتس" التي تحمل حقوق البث الحصرية لبطولة كأس آسيا 2023. للوصول إلى المحتوى، يمكن الاشتراك في باقة قنوات بي إن سبورتس الآسيوية.

تردد القنوات:

تردد قناة SSC1 HD تردد قنوات أبو ظبي الرياضية عرب سات تردد قناة Alrabiaa Sport نايل سات التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4. التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6. التردد: 10892.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.

تردد قنوات بي إن سبورت آسيا:

تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على سهيل سات تردد قناة beIN ASIAN CUP 1 على نايل سات تردد القناة: 11810.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 2/3. تردد القناة: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 2/3.

كيف أشاهد مباراة المنتخب السعودي ضد كوريا الجنوبية في كأس آسيا اليوم؟

لمتابعة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية بث مباشر في كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت، يمكن للمشاهدين في السعودية الاشتراك في خدمة شاهد "VIP". في الإمارات، يمكن استخدام تطبيق "StarzPlay" للوصول إلى البث المباشر للمباراة.

أما في بقية الوطن العربي، يمكن الاشتراك في تطبيق "تود" أو استخدام خدمة "بي إن كونكت" لمتابعة البث المباشر للمباراة عبر الإنترنت.

من هو حكم مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في أمم آسيا؟

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، تم اختيار الحكم الأوزبكي جيز تاتاشيف لإدارة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في دور الـ16 من بطولة آسيا. يبلغ تاتاشيف من العمر 40 عامًا وهو حكم دولي منذ عام 2015. سبق له أن أدار مباراتين سابقتين للمنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022، حقق فيهما "الأخضر" الفوز على فيتنام والصين بنتائج 3-1 و3-2 على التوالي تحت إدارته. كما شارك تاتاشيف كحكم رابع في المباراة الأخيرة بين السعودية وتايلاند في دور المجموعات في بطولة آسيا 2024، والتي انتهت بالتعادل دون أهداف.

تشكيلة مباراة السعودية وتايلاند اليوم في آسيا

أولًا: تشكيل منتخب السعودية

حارس المرمى: أحمد الكسار

خط الدفاع: علي البليهي - حسان تمبكتي - علي لاجامي

خط الوسط: محمد البريك - محمد كنو - عبد الإله المالكي - سامي النجعي - سعود عبدالحميد

خط الهجوم: سالم الدوسري - صالح الشهري

ثانيًا: تشكيل منتخب كوريا الجنوبية

جو هيون وو

لي كي جي - كيم مين جاي - هيونغ سيونغ هيون - سيول يونغ وو

لي جاي سونغ - بارك يونغ وو - هوانغ إن بيوم - لي كانغ إن

هيونغ مين سون - تشو غو سونغ

أرقام تسبق اللقاء:

- لم يخسر المنتخب السعودي ضد كوريا الجنوبية في 4 مواجهاتٍ سابقة بكأس آسيا (فاز 1 تعادل 3)، وانتهت آخر مواجهة بينهما بالتعادل 1-1 في دور المجموعات في 2007. في الواقع تفوّق المنتخب السعودي ضد نظيره الكوري في المواجهتين السابقتين بالأدوار الإقصائية (بركلات الترجيح في نهائي 1988 وفي نصف نهائي 2000).

- خسر المنتخب السعودي آخر مباراتين له بالأدوار الإقصائية في كأس آسيا بذات النتيجة 0-1، وكانت هذه المرة الوحيدة التي خسر خلالها مباراتين متتاليتين بهذه الأدوار في البطولة.

- نجح منتخب كوريا الجنوبية في الفوز في أول مباراةٍ له بالأدوار الإقصائية في آخر 4 نسخٍ من البطولة، واستقبل خلالها هدفًا واحدًا فقط، آخر مرةٍ خسر خلالها أول مباراةٍ بهذه الأدوار تعود لـ2004 (3-4 ضد ايران في ربع النهائي).

- يمتلك منتخبا كوريا الجنوبية (88.2%) والسعودية (88.1%) أعلى نسبةٍ في دقة التمريرات بكأس آسيا 2023، بينما مرر منتخب كوريا الجنوبية أعلى عددٍ من التمريرات في البطولة 2099.

- لم يصنع أي لاعبٍ فرصًا للتسجيل في كأس آسيا 2023 أكثر من ثنائي كوريا الجنوبية لي كانغ إن (9) ولي جاي سونغ (8). قدّم لي كانغ إن تمريرة حاسمة واحدة في هذه البطولة بينما لم يقدّم لي جاي سونغ أي تمريرة حاسمة.