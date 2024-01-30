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مباراة السعودية مباشر تويتر(0-0)..مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية يلا شوت

الفجر الرياضي
مباراة السعودية مباشر
مباراة السعودية مباشر تويتر بث مباشر يلا شوت

مباراة السعودية مباشر تويتر(0-0)..مشاهدة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية يلا شوت،تجري مباراة السعودية وكوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء في إطار منافسات دور ثمن النهائي لبطولة كأس آسيا قطر 2023 لكرة القدم، ويمكن متابعة البث المباشر للمباراة على ملعب المدينة التعليمية. يتطلع منتخب السعودية بقيادة المدرب مانشيني إلى تحقيق الفوز على كوريا الجنوبية للمضي قدمًا في البطولة.

تُذكر أن المنتخب السعودي قد تصدر مجموعته في المرحلة الأولى للبطولة برصيد 7 نقاط بفوزين وتعادل واحد، بينما جاءت كوريا الجنوبية في المركز الثاني في مجموعتها برصيد 5 نقاط.

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سيبدأ اللقاء في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة. يُشير التقرير إلى أن هذه المباراة تُعد من أبرز مواجهات الدور ثمن النهائي في البطولة القارية، حيث يسعى كل فريق إلى الفوز للتأهل إلى الدور المقبل.

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يمكنكم متابعة مباراة السعودية مباشر تويتر تمكن المنتخب السعودي من التأهل إلى دور الستة عشر في بطولة كأس آسيا 2023، حيث سيواجه المنتخب الكوري الجنوبي. المباراة ستجري في استاد المدينة التعليمية، وسيكون بإمكان محبي كرة القدم العربية والآسيوية متابعة اللقاء مباشرة عبر الإنترنت دون أي تقاطع أو انقطاع في البث.

تبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة. المباراة ستكون مواجهة قوية بين الفريقين، حيث يسعى المنتخب السعودي إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور القادم من البطولة.

يُشار إلى أن مباراة المنتخب السعودي وكوريا الجنوبية تعد واحدة من أبرز مباريات دور الستة عشر في بطولة كأس آسيا 2023، ويترقبها عشاق كرة القدم في العالم العربي والآسيوي بفارغ الصبر.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة المنتخب السعودي وكوريا الجنوبية في كأس آسيا 2023؟

لمتابعة مباراة المنتخب السعودي وكوريا الجنوبية في كأس آسيا 2023 عبر الإنترنت في السعودية يجب الاشتراك في خدمة شاهد "VIP"، وفي الإمارات يمكن ذلك من خلال تطبيق "StarzPlay".

أما في بقية الوطن العربي فيمكن الاشتراك في تطبيق "تود" أو خدمة "بي إن كونكت".

من هو معلق مباراة المنتخب السعودي وكوريا الجنوبية في كأس آسيا 2023؟

هناك أكثر من خيار فيما يخص التعليق الصوتي علي المباراة، عبر شبكة القنوات السعودية، حيث يمكن الاستماع للمعلق فهد العتيبي. وعبر شبكة قنوات بي إن سبورتس يتولى المعلق عصام الشوالي التعليق على المباراة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وكوريا الجنوبية في كأس آسيا 2023

تردد قناة SSC1 HD

  • التردد: 12380.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل التصحيح: 3/4.

تردد قنوات أبوظبي الرياضية HD على عرب سات

  • التردد: 11804.
  • الاستقطاب: أفقي.
  • معدل الترميز: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تاريخ لقاءات السعودية وكوريا

- لم يخسر المنتخب السعودي ضد كوريا الجنوبية في 4 مواجهاتٍ سابقة بكأس آسيا (فاز 1 تعادل 3)، وانتهت آخر مواجهة بينهما بالتعادل 1-1 في دور المجموعات في 2007.  في الواقع تفوّق المنتخب السعودي ضد نظيره الكوري في المواجهتين السابقتين بالأدوار الإقصائية (بركلات الترجيح في نهائي 1988 وفي نصف نهائي 2000).

- خسر المنتخب السعودي آخر مباراتين له بالأدوار الإقصائية في كأس آسيا بذات النتيجة 0-1، وكانت هذه المرة الوحيدة التي خسر خلالها مباراتين متتاليتين بهذه الأدوار في البطولة.

- نجح منتخب كوريا الجنوبية في الفوز في أول مباراةٍ له بالأدوار الإقصائية في آخر 4 نسخٍ من البطولة، واستقبل خلالها هدفًا واحدًا فقط، آخر مرةٍ خسر خلالها أول مباراةٍ بهذه الأدوار تعود لـ2004 (3-4 ضد ايران في ربع النهائي).

-      يمتلك منتخبا كوريا الجنوبية (88.2%) والسعودية (88.1%) أعلى نسبةٍ في دقة التمريرات بكأس آسيا 2023، بينما مرر منتخب كوريا الجنوبية أعلى عددٍ من التمريرات في البطولة 2099.

-      لم يصنع أي لاعبٍ فرصًا للتسجيل في كأس آسيا 2023 أكثر من ثنائي كوريا الجنوبية لي كانغ إن (9) ولي جاي سونغ (8). قدّم لي كانغ إن تمريرة حاسمة واحدة في هذه البطولة بينما لم يقدّم لي جاي سونغ أي تمريرة حاسمة.

من هو حكم مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في أمم آسيا؟

وفقًا لتقرير صحيفة "الرياضية" السعودية، تم تكليف الحكم الأوزبكي جيز تاتاشيف بإدارة مباراة السعودية وكوريا الجنوبية في دور الـ16 من بطولة آسيا، يبلغ تاتاشيف من العمر 40 عامًا وهو حكم دولي منذ عام 2015. 

سبق له أن أدار مباراتين سابقتين للمنتخب السعودي في تصفيات كأس العالم 2022، حيث حقق "الأخضر" الفوز على فيتنام والصين بنتائج 3-1 و3-2 على التوالي تحت إدارته. 

أيضًا، شارك تاتاشيف كحكم رابع في المباراة الأخيرة بين السعودية وتايلاند في دور المجموعات في بطولة آسيا 2024، والتي انتهت بالتعادل دون أهداف.

تشكيلة مباراة السعودية وتايلاند اليوم في آسيا

أولًا: تشكيل منتخب السعودية
حارس المرمى: أحمد الكسار
خط الدفاع: علي البليهي - حسان تمبكتي - علي لاجامي
خط الوسط: محمد البريك - محمد كنو - عبد الإله المالكي - سامي النجعي - سعود عبدالحميد
خط الهجوم: سالم الدوسري - صالح الشهري

ثانيًا: تشكيل منتخب كوريا الجنوبية
جو هيون وو
لي كي جي - كيم مين جاي - هيونغ سيونغ هيون - سيول يونغ وو
لي جاي سونغ - بارك يونغ وو - هوانغ إن بيوم - لي كانغ إن
هيونغ مين سون - تشو غو سونغ

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