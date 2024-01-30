مشاهدة مباراة المغرب وجنوب إفريقيا يلا شوت بث مباشر في كأس أمم إفريقيا

مشاهدة مباراة المغرب وجنوب إفريقيا يلا شوت بث مباشر

مواجهة أفريقية بين Morocco vs South Africa اليوم، مشاهدة مباراة المغرب وجنوب إفريقيا بث مباشر يلا شوت في كأس أمم إفريقيا، يتطلع منتخب المغرب إلى تأمين بطاقة التأهل إلى دور ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، في مواجهته المنتظرة أمام جنوب إفريقيا في لقاء مهم جدًا يُقام مساء اليوم الثلاثاء. من المقرر أن يحتضن ملعب "لورين بوكو" هذه المباراة، التي تأتي ضمن فعاليات دور الـ16 من البطولة القارية المقامة في كوت ديفوار.

يسعى المنتخب المغربي إلى تحقيق الفوز لمواصلة مشواره نحو تحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية الذي يغيب عن أسود الأطلس منذ 48 عامًا. وفي المقابل، يسعى منتخب جنوب إفريقيا إلى إحراج المنتخب المغربي وتحقيق المفاجأة بالتأهل إلى الدور التالي.

تأهل المنتخب المغربي لدور الـ16 كمتصدر للمجموعة السادسة، بينما صعدت جنوب إفريقيا إلى نفس الدور بالمركز الثاني في المجموعة الخامسة. هذا اللقاء يعد فرصة حاسمة لكلا المنتخبين للمضي قدمًا في البطولة وتحقيق الأهداف المرسومة لهما.

موعد مباراة المغرب ضد جنوب إفريقيا اليوم في كأس الأمم الإفريقية

يلاقي منتخب المغرب الأول لكرة القدم، نظيره منتخب جنوب إفريقيا، مشاهدة مباراة المغرب وجنوب إفريقيا بث مباشر وذلك في المباراة المنتظر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء 30 يناير الجاري، ضمن مباريات دور ثمن النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، ويحتضن ستاد "لوران بوكو" مجريات مباراة المغرب وجنوب إفريقيا مباشر اليوم.

مشاهدة مباراة المغرب ضد جنوب إفريقيا بث مباشر يلا شوت

ويأتي موعد مباراة المغرب ضد جنوب إفريقيا اليوم في كأس الأمم الإفريقية 2024، لتنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وفي تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب اليوم ضد جنوب إفريقيا

وتقام مباراة المغرب وجنوب إفريقية في ثمن نهائي كأس إفريقيا 2023 اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024، بث مباشر مباراة المغرب وجنوب إفريقيا على أرضية ملعب "لاوران بوكو"، بمدينة سان بيدرو، في تمام الساعة التاسعة مساء 21:00 بتوقيت المغرب، والعاشرة مساء 22:00 بتوقيت مصر، الساعة 23:00 بتوقيت السعودية، ومنتصف الليل 00:00 بتوقيت الإمارات، بصوت المعلق جواد بدة وسفيان الرشيدي.

وبخصوص القنوات الناقلة بث مباشر مباراة المغرب ضد جنوب إفريقيا، فتمتلك شبكة قنوات "BEIN SPORTS" الحقوق الحصريّة لمنافسات بطولة أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023، والتي تتواصل بين الـ 13 من يناير والـ11 من فبراير المقبل.

وتحظى المسابقة بمتابعة إعلامية كبيرة في مختلف أنحاء العالم، وبإمكان الجماهيرية العربية متابعة البطولة عبر قنوات "BEIN SPORTS" المالك للحقوق الحصرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستنقل المباراة مباشرة عبر عدة قنوات فضائية، تتنوع بين العربية والإنجليزية والفرنسية. ومن بين هذه القنوات:

قناة الرياضية المغربية: وهي قناة رسمية تابعة للتلفزيون المغربي، تبث على القمر الصناعي النايل سات، وتنقل جميع مباريات المنتخب المغربي في البطولة.

قناة بي إن سبورتس ماكس 1 و2: وهي قناتان تابعتان لشبكة بي إن سبورتس القطرية، المالكة لحقوق بث البطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتبث القناتان على القمرين الاصطناعيين سهيل سات ونايل سات، وتنقلان جميع مباريات البطولة باللغتين العربية والإنجليزية. وسيعلق على المباراة بالعربية المعلق المغربي جواد بادة، وبالإنجليزية المعلق البريطاني جون برادلي.

تردد قناة المغربية المفتوحة القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11513 معدل الاستقطاب: رأسي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 2/3 مفتوحة

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة المغرب وجنوب إفريقيا أونلاين؟

توفر شبكة "بي إن سبورتس" خدمة إضافية لمشاهدة المباريات المباشرة عبر تطبيق "TOD" وهو تطبيق مدفوع، يوفر للمشاهد جميع مباريات كرة القدم التي تُبثّ عبر قنوات "بي إن سبورتس" بالإضافة إلى إنتاجات أخرى فنية وترفيهية.

حكم مباراة المغرب وجنوب إفريقيا اليوم

لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أعلنت عن تكليف الحكم السوداني، محمود علي محمد إسماعيل، بإدارة مباراة المنتخب المغربي ضد جنوب إفريقيا في دور الستة عشر من كأس أمم إفريقيا المقامة في الكوت ديفوار. وسيكون له دور الرئيسي في سير اللقاء بين الأسود والبافانا البافانا.

يتمم محمود علي محمود إسماعيل مسؤولياته بمساعدة الحكمين الكاميروني ألفيس جاي نوبوي نجويجو والسوداني محمد عبد الله إبراهيم كمساعدين أول وثاني على التوالي. بالإضافة إلى ذلك، سيتولى الحكم الرابع للمباراة دوره الهام، وقد أُسند هذا المنصب إلى الحكم الرواندي صموئيل أويكوندا.

يعكس هذا التكليف الثقة التامة التي تتمتع بها هذه الكوادر التحكيمية في القارة الإفريقية، ومن المتوقع أن يقدموا أداءً محترفًا وعادلًا خلال سير المباراة، لضمان سير اللعب بنزاهة ونظامية تامة، ما يعزز من جوانب النجاح والتميز في هذه البطولة المهمة.

تشكيل المغرب المتوقع:

في حراسة المرمى: ياسين بونو. خط الدفاع: أشرف حكيمي، نايف أكرد، رومان سايس، يحيى عطية الله. خط الوسط: سفيان أمرابط، عز الدين أوناحي، سليم أملاح. خط الهجوم: حكيم زياش، يوسف النصيري، أمين عدلي.

تشكيل جنوب إفريقيا المتوقع:

في حراسة المرمى: رونوين ويليامز. خط الدفاع: موديبا - ماثوبي مافالا - جوميليمو كيكانا - خوليسو موداو. خط الوسط: بيرسي تاو - سفيفيلو سيثولي - تيبوهو موكوينا - مورينا. خط الهجوم: ثيمبا زواني - إيفيدينس ماكجوبا.

تاريخ المواجهات بين المغرب وجنوب إفريقيا

عند النظر إلى سجل المواجهات بين المنتخبين المغربي وجنوب إفريقيا، نجد أنهما تصادما في 5 مناسبات في إطار بطولة كأس الأمم الإفريقية. وتبدو الإحصائيات متقاربة، حيث فاز منتخب جنوب إفريقيا في اثنين من هذه المباريات، وانتهت مباراتان بالتعادل، في حين انتصر المنتخب المغربي في لقاء واحد فقط.

حقق منتخب جنوب إفريقيا انتصاراته في نسختي الكأس عامي 1998 و2002، حيث تغلب على المغرب بنتيجة 2-1 و3-1 على التوالي. بينما انتهت مباراتا 2004 و2013 بالتعادل بنتيجة 1-1 و2-2 على التوالي، وفاز المنتخب المغربي في نسخة 2019.

تعكس هذه الإحصائيات القوة والتنافس الشديد بين الفريقين على مر السنين، وتجعل المواجهة القادمة بينهما أكثر إثارة وتشويقًا، حيث يسعى كل منهما للفوز والتأهل إلى المرحلة التالية من البطولة.

جدول بتاريخ مواجهات منتخب المغرب وجنوب افريقيا

النتيجة التاريخ المناسبة المغرب 1 – 2 جنوب إفريقيا 22-2-1998 كأس الأمم الإفريقية 21 جنوب افريقيا 3 – 1 المغرب 30-1-2002 كأس الأمم الإفريقية 23 المغرب 0 – 0 جنوب إفريقيا (3-0) بركلات الترجيح 19-9-2002 كأس LG في إيران المغرب 1-1 جنوب افريقيا 4-2-2004 كأس الأمم الإفريقية 24 المغرب 2-2 جنوب افريقيا 27-1-2013 كأس الأمم الإفريقية المغرب 1 – 1 جنوب افريقيا 11-10-2013 مباراة ودية دولية المغرب 1 – 0 جنوب افريقيا 1-7-2019 كأس أمم إفريقيا المغرب 2 – 1 جنوب افريقيا 9-6-2022 تصفيات كأس أمم إفريقيا جنوب افريقيا 2 – 1 المغرب 17-6-2023 تصفيات كأس أمم إفريقيا

المغرب ضد جنوب إفريقيا.. ممثل العرب في مهمة صعبة

في إطار منافسات كأس أمم إفريقيا 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار، تشهد عيون عشاق كرة القدم ومحبي الرياضة بشكل عام توجهها نحو ملعب "لاوران بوكو" في مدينة سان بيدرو، حيث تجري مباراة حاسمة بين المنتخب المغربي ونظيره الجنوب إفريقي. تلك المواجهة الشاقة التي تفتح بابًا جديدًا للأمل والتفاؤل بين أنصار الفريقين، حيث تعتبر فرصة ثمينة لحسم التأهل إلى دور ربع النهائي من البطولة القارية.

يأتي هذا اللقاء في إطار دور الـ16 من البطولة، وهو لقاء حاسم يشهد تصاعد الحماس والتوتر في أوساط الجماهير والمحللين الرياضيين. فالمنتخب المغربي يسعى بكل قوة للمضي قدمًا في البطولة وتحقيق النجاحات التي يطمح إليها منذ فترة طويلة، بينما يسعى منتخب جنوب إفريقيا إلى إثبات نفسه وتحقيق المفاجأة بالتأهل إلى المرحلة التالية.

ومع توديع المنتخبات العربية للبطولة بشكل تدريجي، يتحول الاهتمام والآمال العربية إلى المنتخب المغربي، الذي يعد الوحيد الممثل للعرب في هذه المسابقة. تراهن الجماهير العربية على قدرات ومهارات لاعبي أسود الأطلس، وتأمل في أن يكونوا قادرين على المضي قدمًا وتحقيق النجاح في هذه البطولة المهمة.

من الجدير بالذكر أن المواجهات السابقة بين المنتخبين كانت مثيرة وشهدت تقاربًا في الأداء والنتائج. وبالرغم من تفوق جنوب إفريقيا في بعض المباريات، إلا أن المنتخب المغربي يحمل في جعبته نتائج إيجابية وفوزًا مهمًا في آخر مواجهة جمعت الفريقين في نسخة 2019 من البطولة.

بالنظر إلى ذلك، يترقب الجميع بشغف اللقاء المقبل بين الفريقين، الذي يعتبر فرصة ذهبية للتألق وتقديم الأفضل في سبيل تحقيق الأهداف وتحقيق الطموحات. وبينما يتمنى عشاق الكرة الذهابية أن تكون البطولة شاهدة على أداء مثير ونتائج مفاجئة، فإن المنتخب المغربي وجنوب إفريقيا يتطلعان إلى تحقيق الفوز والتقدم في المسابقة، لتألق الفريق وتحقيق البطولة التي يطمحان إليها.