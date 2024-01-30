رابط سريع.. نتيجة الشهادة الاعدادية البحيرة 2024 الترم الأول

نتيجة الشهادة الاعدادية البحيرة 2024 الترم الاول

نتيجة الشهادة الاعدادية البحيرة 2024 الترم الأول بدأت مديرية التربية والتعليم في محافظة البحيرة في إجراء عمليات تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية لجميع المواد بعد انتهاء امتحانات الترم الأول يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024. من المتوقع أن تصدر نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول في محافظة البحيرة خلال الأسبوع الأول من الترم الثاني أو في نهاية إجازة منتصف العام، وستكون النتائج متاحة برقم الجلوس.

وفقًا لمصادر موثوقة في المديرية، يتم تنظيم عمليات التصحيح والمراجعة بواسطة الدكتورة نهال بلبع، نائبة محافظ البحيرة، بينما يقوم يوسف الديب، نائب وزير التربية والتعليم بالمحافظة، بزيارة لجان التصحيح ومتابعة سير العملية. وتأمل المصادر أن يتم الانتهاء من هذه العمليات بأقصى سرعة لضمان سرعة إعلان النتائج.

وقد شهدت امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي مشاركة 116،689 طالبًا وطالبة أمام 627 لجنة تابعة لـ 18 إدارة تعليمية خلال الفترة من 17 يناير إلى 24 يناير.

نتيجة الشهادة الاعدادية البحيرة 2024 الترم الأول

تزايدت حالة التوتر والقلق بين الطلاب وأولياء الأمور في محافظة القليوبية بسبب انتظار نتائج الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لعام 2024. وبعد ظهور نتائج الجيزة والإسكندرية والقاهرة مؤخرًا، تزداد الرغبة في معرفة نتيجة القليوبية.

نتيجة الشهادة الاعدادية البحيرة 2024 الترم الأول

تفعل وزارة التربية والتعليم رابطًا على بوابة نتائج التعليم الأساسي للمحافظات التي أعلنت عن نتائجها. وسيتم تحديث هذا الرابط ليتيح للطلاب إدخال رقم جلوسهم والاستعلام عن النتيجة. سيتم توفير الرابط الجديد الذي يمكن استخدامه للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في القليوبية باستخدام الاسم ورقم الجلوس، وسيتم نشره في هذا الموضوع فور توفره.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة برقم الجلوس

انطلقت امتحانات الترم الأول يوم الأربعاء 17 يناير 2024.

ثم استمرت إلى الأربعاء 24 من نفس الشهر.

أشارت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات.

قد بلغ 116 ألف و689 طالب وطالبة بمختلف المدارس بالبحيرة.

تم توزيع التلاميذ على 627 لجنة على 18 إدارة تعليمية.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول

حددت وزارة التربية والتعليم 280 درجة للسنة الدراسية للشهادة الاعدادية، منقسمة على الفصليين الدراسيين كالتالي:

المادة الدرجة اللغة العربية 40 اللغة الإنجليزية 30 الدراسات الاجتماعية 20 الرياضيات 30 العلوم 20 المجموع الكلي 140

من جانبه، قال يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، إن امتحانات الفصل الدراسي الأول، اتسمت بحالة من الهدوء والنظام والالتزام، حيث لم تتلق غرفة العمليات المركزية بالمديرية أي شكاوى تؤثر على سير الامتحانات، أدى اليوم طلاب الصف الثالث الإعدادي في اليوم السادس والأخير امتحان مادة الدراسات الاجتماعية في ختام أيام امتحانات للفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي "الشهادة الإعدادية" للعام الدراسي الحالي 2023/2024، مشيرا إلى أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة بلغ 116 ألف و689 طالب وطالبة قاموا بأداء الامتحانات أمام عدد 627 لجنة بعدد 18 إدارة تعليمية.

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة البحيرة

كما أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أنه عقب الانتهاء من الامتحانات في جميع لجان المحافظة، بدأت عمليات التصحيح وتقدير الدرجات مباشرة، مشيرا إلى أن النتيجة مطمئنة، وجارى الآن الانتهاء من اتمام عمليات التصحيح ورصد الدرجات والمرجعات النهائية، حتى يتم عرض النتيجة على محافظ البحيرة من اجل القيام باعتمادها، ومن ثم رفع النتيجة، عبر موقع البوابة الالكترونية لمديرية التربية والتعليم بالبحيرة ومن خلال الخطوات التالية تستطيع الحصول على النتيجة بكل سهولة ويسر.

أولا: يتم الدخول على موقع البوابة الالكترونية للتعليم الأساسي بمديرية التربية والتعليم

ثانيا: يتم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب المراد معرفة نتيجته.

ثالثا: يتم الضغط على عرض النتيجة والحفاظ.