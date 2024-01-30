نتيجتك هُنـا..نتيجة الشهادة الاعدادية البحيرة 2024 الترم الأول

نتيجة الشهادة الاعدادية البحيرة 2024 الترم الأول

نتيجة الشهادة الاعدادية البحيرة 2024 الترم الأول،انتهى طلاب الشهادة الإعدادية من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الأربعاء الماضي، الموافق 24 يناير 2024، وفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته مديرية التربية والتعليم بالبحيرة. وبعد انتهاء الامتحانات، بدأت الاهتمامات تتجه نحو موعد إعلان نتائج الصف الثالث الإعدادي في جميع المحافظات، بما في ذلك محافظة البحيرة.

أعلنت مصادر مسؤولة من المديرية التعليمية أن نتائج الصف الثالث الإعدادي ستكون متاحة برقم الجلوس والاسم بعد الانتهاء الكامل من عمليات التصحيح التي لا تزال قيد التقدم في العديد من المدارس. سيتبع ذلك عمليات المراجعة والتدقيق في الدرجات، ثم عملية الرصد والتصديق عليها من قبل الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة. وفي النهاية، سيتم رفع نتائج الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول في محافظة البحيرة لعام 2024.

نتيجة الشهادة الاعدادية البحيرة 2024 الترم الأول

يبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الصف الثالث الإعدادي العام 116 ألفًا و689 طالبًا وطالبة، أدوا يؤدون الامتحانات أمام 627 لجنة بعدد 18 إدارة تعليمية، كما أدى امتحانات الفصل الدراسي الأول طلاب الشهادة الإعدادية المهنية والمكفوفين والصم وضعاف السمع، وبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية 3167 طالبًا وطالبة أدوا الامتحانات في عدد 20 لجنة، وعدد 56 طالبًا وطالبة من طلاب الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع أدوا الامتحانات في 4 لجان في إدارات شبراخيت وإيتاي البارود وكفر الدوار ودمنهور و12 طالبًا من المكفوفين أدوا امتحاناتهم في لجنة مدرسة النور للمكفوفين بدمنهور.

نتيجة الشهادة الاعدادية البحيرة 2024 الترم الأول

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة برقم الجلوس

انطلقت امتحانات الترم الأول يوم الأربعاء 17 يناير 2024.

ثم استمرت إلى الأربعاء 24 من نفس الشهر.

أشارت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات.

قد بلغ 116 ألف و689 طالب وطالبة بمختلف المدارس بالبحيرة.

تم توزيع التلاميذ على 627 لجنة على 18 إدارة تعليمية.

موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة البحيرة

كما أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أنه عقب الانتهاء من الامتحانات في جميع لجان المحافظة، بدأت عمليات التصحيح وتقدير الدرجات مباشرة، مشيرا إلى أن النتيجة مطمئنة، وجارى الآن الانتهاء من اتمام عمليات التصحيح ورصد الدرجات والمرجعات النهائية، حتى يتم عرض النتيجة على محافظ البحيرة من اجل القيام باعتمادها، ومن ثم رفع النتيجة، عبر موقع البوابة الالكترونية لمديرية التربية والتعليم بالبحيرة ومن خلال الخطوات التالية تستطيع الحصول على النتيجة بكل سهولة ويسر.

أولا: يتم الدخول على موقع البوابة الالكترونية للتعليم الأساسي بمديرية التربية والتعليم للدخول (اضغط هنا)

ثانيا: يتم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب المراد معرفة نتيجته.

ثالثا: يتم الضغط على عرض النتيجة والحفاظ.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول

حددت وزارة التربية والتعليم 280 درجة للسنة الدراسية للشهادة الاعدادية، منقسمة على الفصليين الدراسيين كالتالي:

المادة الدرجة اللغة العربية 40 اللغة الإنجليزية 30 الدراسات الاجتماعية 20 الرياضيات 30 العلوم 20 المجموع الكلي 140

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة الترم الأول 2024

من المتوقع ظهور نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة البحيرة خلال الأيام المقبلة، ونتابع معكم لحظة بلحظة كل المستجدات الخاصة بموعد إعلان النتيجة فننشر في الجزء التالي التصريحات الهامة الصادرة من الجهات الرسمية بخصوص موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة:



تحديث بتاريخ 24 يناير 2024:

أعلنت مصادر مطلعة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، في تصريحات خاصة لموقع "البوابة نيوز"، عن أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية العامة بمحافظة البحيرة للفصل الدراسي الأول لعام 2024، بمجرد الإنتهاء من أعمال تقدير الدرجات والتدقيق والرصد في كنترولات تصحيح أوراق إجابة الشهادة الإعدادية، وأنه بمجرد جاهزية النتيجة للاعتماد النهائي فسوف يتم اعتمادها من الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، وأشارت ذات المصادر إلى أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة للمرحلة الإعدادية مع بداية الشهر المقبل (فبراير).

تحديث بتاريخ 29 يناير 2024:

قالت مصادر مطلعة في مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، إن أعمال تصحيح أوراق إجابة الطلاب في الشهادة الإعدادية بدأت بعد نهاية الامتحانات، وهي تجري على قدم وساق تمهيدًا لإعلان النتيجة، وأنه من المقرر أن تبدأ أعمال المراجعة ورصد الدرجات فور انتهاء التصحيح، لتكون مديرية التعليم جاهزة لاعتماد النتيجة من الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

وأشارت ذات المصادر، أنه من المتوقع أن يتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة إما خلال الأسبوع الأول من الدراسة في الفصل الدراسي الثاني، أو في الأيام الأخيرة من إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول.