كلوب يتحدث قبل مواجهة تشيلسي في الدوري الإنجليزي

علّق يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، على مواجهة تشيلسي المقرر لها غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الرياضي الحالي.

ويستعد فريق ليفربول لخوض مباراة نارية أمام نظيره تشيلسي، مساء غدا الأربعاء الموافق 31 يناير 2024، على أرضية ملعب "أنفيلد" معقل الريدز ضمن منافسات البريميرليج.

وقال يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي الذي يسبق اللقاء:" تشيلسي يلعبون بطريقة جيدة، ومن الواضح أن لديهم مديرًا متميزًا ولم يكن هناك شك في ذلك على الإطلاق، لذا، لست متأكدًا بنسبة 100%، لكنني أعتقد أنه فريق من حيث النقاط، وقد فاز بمعظم مبارياته مؤخرًا.

وتابع:" لعبنا معهم في الجولة الأولى، ومن الواضح أننا لم نكن في حالة جيدة في ذلك اليوم وكانوا في حالة جيدة للغاية وحصلنا على التعادل، وهو أمر جيد بالنسبة لنا في ذلك اليوم، لم نكن في قمة السعادة بأدائنا ولكن النقطة كانت على ما يرام لذلك، يتعين علينا أن نفعل ما هو أفضل ولكننا مختلفون أيضًا منذ ذلك الحين، وهذا هو الخبر السار.

كلوب: لم يعلم أحد بقرار رحيلي

وبسؤاله عن عقود اللاعبين وهل هناك أي خطر من تفكك بعد رحيله قال:" لا أعتقد ذلك، إنه أمر طبيعي تمامًا، كان ذلك واضحًا دائمًا عندما تحدثنا عن الرحيل قلت ما يجب أن أقوله، ثم كان من الواضح دائمًا أن العالم الخارجي لن يمنحك ثانية لمعالجة الأمر أو التفكر فيه.

وواصل:" قبل أسبوع، أو في أي وقت مضى، لم يكن أحد يعلم بقراري.. فيرجيل فان ديك لديه 18 شهرًا في العقد ولا أحد طلب لذا، أعطنا استراحة بالطبع يتعلق الأمر بوجودي هنا، فنحن بحاجة إلى خلق منظور وكل هذه الأنواع من الأشياء وما يحدث بعد ذلك وأشياء من هذا القبيل، هذا طبيعي تمامًا لا أحد يجب أن يقلق.

