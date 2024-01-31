قطع الكهرباء اليوم عن عدة مناطق في مدينة العبور.. تعرف عليها
أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية، قطع الكهرباء عن عدة مناطق بمدينة العبور بسبب صيانة الأكشاك، وذلك نقلا عن شركة الكهرباء.
وقال بيان صحفي: "يرجى العلم إنه سوف يتم عمل صيانة لاكشاك الكهرباء يوم الأربعاء الموافق 31 / 1 /2024 من الساعه الـ10 صباحأ وحتى الانتهاء من أعمال الصيانة".
وتابع البيان: “علما بأن الأماكن المتأثرة بالفصل هي، الحى الثامن والإسكان العائلى، أكشاك أرقام (tr2- 1- 2-3 /ع 2 )، وفى البلوكات الآتية (17845- 17047- 17049- 17050)”.