قطع الكهرباء اليوم عن عدة مناطق في مدينة العبور.. تعرف عليها

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انقطاع الكهرباء -
انقطاع الكهرباء - أرشيفية

أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية، قطع الكهرباء عن عدة مناطق بمدينة العبور بسبب صيانة الأكشاك، وذلك نقلا عن شركة الكهرباء.

وقال بيان صحفي: "يرجى العلم إنه سوف يتم عمل صيانة لاكشاك الكهرباء يوم الأربعاء الموافق 31 / 1 /2024 من الساعه الـ10 صباحأ وحتى الانتهاء من أعمال الصيانة".

وتابع البيان: “علما بأن الأماكن المتأثرة بالفصل هي، الحى الثامن والإسكان العائلى، أكشاك أرقام (tr2- 1- 2-3 /ع 2 )، وفى البلوكات الآتية (17845- 17047- 17049- 17050)”.

محافظة القليوبية مدينة العبور انقطاع الكهرباء
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