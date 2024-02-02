تعليق ناري من رضا عبد العال بشأن مستقبل فيتوريا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


أكد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية السابق، أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني يتحمل مسؤولية خروج الفراعنة من بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار بعد الخسارة من الكونغو الديمقراطية.

تصريحات رضا عبد العال

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" من وجهة نظري أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني أضاع على الفراعنة أسهل بطولة كأس الأمم الأفريقية في التاريخ".

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وأضاف: يجب رحيل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني في أسرع وقت ممكن وحل أزمة الشرط الجزائي.

شرط رحيل فيتوريا

وفي نفس السياق، يتفاوض اتحاد الكرة مع فيتوريا لحل أزمة الشرط الجزائي وقيمته راتب 3 أشهر أي 720 ألف دولار، بحيث يحصل على راتب شهر واحد فقط للرحيل، وحال عدم موافقة المدرب البرتغالي على تخفيض الشرط الجزائي سيضطر المجلس للإبقاء عليه خاصة أن هذا المبلغ غير متاح حاليا الجبلاية.
 

كوت ديفوار كأس الأمم الأفريقية الشرط الجزائي الأمم الأفريقية محمد الشناوي
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