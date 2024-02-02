محمد اليماني يكشف سبب غياب البطولات عن بيراميدز

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

انتقد محمد اليماني، نجم الإسماعيلي السابق فريق بيراميدز بعد الخسارة القاسية أمام المصري بثلاثية في بطولة كأس الرابطة المصرية، مشيرًا إلى أن نتائج الفريق لا تعكس حجم الانفاق المادي الضخم للفريق.

محمد اليماني يكشف سبب غياب البطولات عن بيراميدز

وقال اليماني في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا مع الإعلامي محمد عباس، المذاع عبر فضائية المحور: "بيراميدز فريق غريب، وما يحققه من نتائج لا تعكس حجم الانفاق المادي الضخم على اللاعبين داخل النادي".

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وتابع: "الاسماء الموجودة في بيراميدز تستطيع التتويج بالدوري كل موسم، ولو تم إنفاق تلك المبالغ الضخمة على نادٍ جماهيري مثل الإسماعيلي كان سيكون هناك اختلاف كبير".

وأكمل: "الأمور في كرة القدم لا تسير بتلك الطريقة، هناك استقرار إداري كبير داخل بيراميدز من جميع النواحي، ولكن الجماهير لها تأثير كبير، (الجمهور) رجل المباراة الأول، ونفتقده كثيرًا في الدوري المصري".

واختتم: "جمهور المصري يتواجد مع فريقه في جميع المباريات لدعمه ومساندته على عكس بيراميدز، ليس هناك مشجعين لـ بيراميدز.. هاتي مشجع بيراميدز قديم؟.. لا يوجد".
 

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