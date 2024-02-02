أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي لم يتم ايقاف قيده مطلقًا كما تردد خلال الساعات الماضية، كما أن الاتحاد الدولي لكرة القدم أطلق منصة رسمية بشأن الإعلان عن الأندية الموقوف قيدها، كما أن الأهلي قام بقيد كل لاعبيه الجدد عمر كمال ووسام أبوعلي، كما قام بقيد الناشئين أيضا ومعهم المهاجم الفلسطيني في القائمة الافريقية.

عاجل.. حقيقة تعرض الأهلي لايقاف القيد

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "الأمور كلها كانت تخص بعض المستحقات المتأخرة لـ سافيو، ولم يتم ايقاف قيد الأهلي مطلقًا، لكن مجرد انذار فقط، وتم إنهاء الأمور منذ فترة، ولم يحدث أن تم منع النادي من تسجيل لاعبيه ".

وأضاف: "البعض طرح فكرة ان يتقلد علي معلول شارة القيادة خلال المباريات المقبلة في غياب محمد الشناوي، ولكن هناك ترتيب في النادي، وبعد الشناوي يوجد رامي ربيعة ومحمد هاني ثم عمرو السولية، ثم علي معلول هو القائد الرابع، الأمور في النادي الأهلي تسير وفقًا لنظام معين".

وأكمل: "الأهلي عاد للانتظام في التدريبات، ودون حارس مرمى جديد بعد توقف صفقات أبوجبل وبسام وعلي لطفي لتدعيم الفريق، والآن دخلنا في مرحلة مساندة مصطفى شوبير، واصبحت فرض عين وأمر واقعي الآن".

وزاد: "الأهلي تمسك بـ الشناوي قبل بداية الموسم وكنت مؤيد لذلك قبل بداية الموسم في ظل قوة المنافسات التي يخوضها الفريق، لكن الآن أصبح مصطفى شوبير وبديليه حمزة علاء ومصطفى مخلوف".

وأضاف: "هناك أزمة آخرى ستواجه الأهلي، بأن كريم الدبيس سينضم مع حمزة علاء أيضا في منتخب الأوليمبي خلال شهر مايو المقبل، وبالتالي لن يكون هناك بديلا لـ علي معلول".

وأشار إلى أن هناك أحاديث بأن الأهلي سيقوم بقيد لاعبين من غانا في مراكز الظهير الأيسر والمهاجم، ولكن ينقصهم الخبرات، وهذه مشكلة قد تؤثر على الأهلي في المرحلة المقبلة، وعلى الجميع أن ينتظر مدى صمود الفريق في هذه المشكلات في مراكز حراسة المرمى والظهير الايسر.

